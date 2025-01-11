https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/islam-memis-altin-ithalat-yasaginin-kalkacagi-tarihi-acikladi-ne-zaman-altin-alinir-ne-zaman-altin-1092562881.html

İslam Memiş altın ithalat yasağının kalkacağı tarihi açıkladı: Ne zaman altın alınır? Ne zaman altın satılır?

İslam Memiş altın ithalat yasağının kalkacağı tarihi açıkladı: Ne zaman altın alınır? Ne zaman altın satılır?

Sputnik Türkiye

Altın ithalatı ne zaman kalkacak? Altında önümüzdeki dönem beklentiler neler? Altın satmak için uygun dönem mi? Bu dönemde altın alınır mı? Piyasa uzmanı İslam... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T11:14+0300

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Türkiye'de en yakından takip edilen yatırım araçlarından biri olan altında yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyen yatırım uzmanı İslam Memiş, altında ithalat yasağının şubat ya da mart ayında kalkma ihtimalini güçlü gördüğünü belirtti. Memiş, "Yükseliş beklentimiz devam ettiği için elinde altın bulunduranlara sakın bozdurma diyoruz. Ancak alım yapacaklar da 20 Ocak tarihine kadar alabildiğini alsın. Şubat ya da mart ayında altın ithalat yasağının kalkma ihtimalini güçlü görüyorum. " dedi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, işlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotanın kaldırılmasıyla ilgili tarih açıkladı. Önümüzdeki dönemde altın, dolar ve euro beklentilerini de paylaşan Memiş, altın almak ve satmak isteyenler için de önemli uyarılarda bulundu. Altını olan ne yapsın?Memiş, 'Elimde dolarım var. Bu fiyattan parite üzerinden altın alır mıyım? Ben beklerdim 2600 dolar seviyesine kadar' derken sözlerini şöyle sürdürdü; " "Önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon verisi var. Dolayısıyla 2600 2660 dolar aralığı benim için önemli. Elinde altın bulunduran arkadaşlarımızın çıkış yapması gerekiyor mu? Kesinlikle hayır. Yine kısa vadede 20 Ocak tarihine kadar 2600 2660 dolar aralığını takip edeceğim.Gram altın tarafında şu anda serbest piyasalarda 3052 3067 lira aralığında bir gram altın var. Gram altın tarafında 2980 3080 lira aralığındaki oyalanma trendi devam ediyor. Özellikle gram altın tarafında tekrar 3050 3030 bu denemeleri yapan bir gram altın karşımızda göreceğiz."Elinde altın bulunduranları uyardıMemiş açıklamalarını şöyle sürdürdü: Temmuz ayına dikkat çekti Temmuz ayında bir kırılma noktası gelecek. Temmuz ayında 3.500 lira seviyesi kırıldıktan sonra radarıma 4.000 lira seviyesi olacak. Ama temmuz ayına kadar yavaş yavaş yoluna giden bir trend göreceğiz. Temmuz ayına kadar heyecan yapmıyoruz, her birikimimizi altın olarak, gümüş olarak yapmaya devam ediyoruz."Amerika'daki yangın tüm dünya ekonomisini etkileyecekİslam Memiş'in açıklamaları şöyle;"Hem Amerika'da açıklanan veriler hem de Fed tutanakları yayınlandı. Gelecek döneme ilişkin bazı mesajlar da aldık. FED tutanaklarında enflasyonun tekrar yükseleceğine dair emareler geldi ve kaygılı olan bir FED var karşımızda. Gelişmekte olan ülkelerde yukarı yönlü hareketler görmeyi sürdüreceğiz.Amerika'da ayrıca tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Amerika'da çok büyük bir yangın yaşandı ve bu yangınlar Amerikan ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Trump'ın özellikle adres olarak sigorta şirketlerini göstermesi bir anlamda düşündürücüydü. Sigorta şirketleri bu maliyetlerin altından kalkabilecek mi? Amerika'nın zaten 35 trilyon dolar civarında borcu var. Küresel piyasalarda bütün ülkelerde bir borç krizi hakim.Sert dalgalanmalar beklentisi Amerika'da yaşanan bu gelişmeler bizim gibi dolara bağımlı olan ülkeleri yakından ilgilendiriyor ve dünyada dolaşan rezerv paranın yüzde 60 civarı dolar olduğu için illaki buradaki hareketlilik veya o ülkenin anavatanında yaşanan gelişmelerde bütün ülkeleri yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki iki toplantıda FED'in faizleri pas geçmesi dolar varlıklarını ve dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert dalgalanmalara neden olacaktır. O yüzden ocak sonu şubat tamamı piyasalar için oldukça sert geçecek.Euro borcunuz varsa ödeyinDolar uluslararası piyasalarda bu hafta değer kazandı. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerinde. Bütün dünyada dolar değer kazanırken dolar karşısında euro dolar paritesi de tekrar 1.03 seviyesinin altına sarktı. Bugün en ucuz enstrüman hangisi diye sorarsanız birinci sıraya euro koyarım.Kademeli alım için ben buraların oldukça ucuz olduğunu düşünüyorum. Elimde dolarım var, diyelim. Bu fiyatlardan ons altın tarafında altın alır mıydım? Hayır. Yine gümüş tarafında da yüksek bir rakam var karşımızda. Gümüş alır mıydım? Hayır. Doların parite üzerinden euro alır mıydım? Evet. O yüzden euronun hem TL bazlı hem parite bazlı oldukça ucuz olduğunu gözlemliyorum. Yıl içinde yükseliş beklentim devam ettiği için düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Özellikle euro ile ticaret yapan euro ödemesi olan arkadaşlarımız varsa nakitleri bence ödemeli. Şu an serbest piyasalara baktığımız zaman oldukça ucuz bir kur var karşımızda.Ons altın şu anda 2688 dolar seviyesinde. Bu haftanın özelinde 2600 2660 dolar aralığında oyalanacak. Piyasalarda yeni bir hikaye oluşacağı için altın ve gümüş gibi değerli emtialarda yeniden bir trend kendini belirleyecek. Hedefte 2720 dolar seviyesi var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/is-insani-murat-ulkerden-tasarruf-onerisi-ucagim-yok-arkadasimin-ucagina-biniyorum-1092555883.html

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