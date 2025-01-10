https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/is-insani-murat-ulkerden-tasarruf-onerisi-ucagim-yok-arkadasimin-ucagina-biniyorum-1092555883.html
İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'
İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'
Sputnik Türkiye
Forbes’in 2023 verilerine göre 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi olarak gösterilen Murat Ülker, yaptığı tasarruf açıklamalarıyla... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T23:11+0300
2025-01-10T23:11+0300
2025-01-10T23:11+0300
türkiye
uçak
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uçak seferleri
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uçak bileti
iş insanı
murat ülker
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
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Murat Ülker, borçsuz bir mali yapı oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek kişisel tasarruf yaptığını belirtti.Türkiye'nin sayılı iş insanları arasında gösterilen Murat Ülker'in tasarruf tedbiri sosyal medyada gündem oldu. Forbes Dergisi tarafından 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi seçilen Murat Ülker, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Tasarruf yaptığını Nefes Gazetesi'ne açıklayan Murat Ülker “Yıllık 12 milyar dolar ciromuz varken 7 milyar dolar da borcumuz vardı. Baktım olacak gibi değil ve küçüldüm. Şimdi borcum yok ve bu yıl kombine cirom 14 milyar dolar. Ama şunu söylemek istiyorum. Tasarruf önemli. Ya tarifeli uçak kullanıyorum ya da arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Ama kendime ait bir uçağım yok. Tasarruf şart” açıklamasında bulundu.Murat Ülker kimdir?Dünyanın en zengin 601. kişisi olan Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'da İngilizce eğitimi aldı ve ABD’de gıda sektörüne yönelik çeşitli eğitim programlarına katıldı. Mezun olan Murat Ülker, babası Sabri Ülker tarafından kurulan Yıldız Holding’de iş hayatına adım attı. Yıldız Holding’in uluslararası genişlemesinde kilit rol oynadı ve şirketi Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda grubu haline getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/forbes-2024-turkiyenin-en-zenginleri-listesini-acikladi-zirve-degisti-1091057414.html
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İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'
Forbes’in 2023 verilerine göre 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi olarak gösterilen Murat Ülker, yaptığı tasarruf açıklamalarıyla dikkat çekti. Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ülker uçağı olmadığını tasarruf için arkadaşının uçağına bindiğini açıkladı.
Murat Ülker, borçsuz bir mali yapı oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek kişisel tasarruf yaptığını belirtti.
Türkiye'nin sayılı iş insanları arasında gösterilen Murat Ülker'in tasarruf tedbiri sosyal medyada gündem oldu. Forbes Dergisi tarafından 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi seçilen Murat Ülker, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Tasarruf yaptığını Nefes Gazetesi'ne açıklayan Murat Ülker “Yıllık 12 milyar dolar ciromuz varken 7 milyar dolar da borcumuz vardı. Baktım olacak gibi değil ve küçüldüm. Şimdi borcum yok ve bu yıl kombine cirom 14 milyar dolar. Ama şunu söylemek istiyorum. Tasarruf önemli. Ya tarifeli uçak kullanıyorum ya da arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Ama kendime ait bir uçağım yok. Tasarruf şart” açıklamasında bulundu.
Dünyanın en zengin 601. kişisi olan Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'da İngilizce eğitimi aldı ve ABD’de gıda sektörüne yönelik çeşitli eğitim programlarına katıldı. Mezun olan Murat Ülker, babası Sabri Ülker tarafından kurulan Yıldız Holding’de iş hayatına adım attı. Yıldız Holding’in uluslararası genişlemesinde kilit rol oynadı ve şirketi Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda grubu haline getirdi.