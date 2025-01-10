İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Türkiye yol ayrımında
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Yeni savaş alanları enerji kaynakları değil, nadir elementler olacak'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
82 dk
HABER MASASI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
13:28
32 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Sağlık çalışanlarının hakları
15:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Elon Musk, Avrupa'ya cephe açtı
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
17:44
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/is-insani-murat-ulkerden-tasarruf-onerisi-ucagim-yok-arkadasimin-ucagina-biniyorum-1092555883.html
İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'
İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'
Sputnik Türkiye
Forbes’in 2023 verilerine göre 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi olarak gösterilen Murat Ülker, yaptığı tasarruf açıklamalarıyla... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T23:11+0300
2025-01-10T23:11+0300
türkiye
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
özel uçak
uçak bileti
iş insanı
murat ülker
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103720/58/1037205846_29:0:1005:549_1920x0_80_0_0_a3636088550c514095a51d6d063fb02f.jpg
Murat Ülker, borçsuz bir mali yapı oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek kişisel tasarruf yaptığını belirtti.Türkiye'nin sayılı iş insanları arasında gösterilen Murat Ülker'in tasarruf tedbiri sosyal medyada gündem oldu. Forbes Dergisi tarafından 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi seçilen Murat Ülker, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Tasarruf yaptığını Nefes Gazetesi'ne açıklayan Murat Ülker “Yıllık 12 milyar dolar ciromuz varken 7 milyar dolar da borcumuz vardı. Baktım olacak gibi değil ve küçüldüm. Şimdi borcum yok ve bu yıl kombine cirom 14 milyar dolar. Ama şunu söylemek istiyorum. Tasarruf önemli. Ya tarifeli uçak kullanıyorum ya da arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Ama kendime ait bir uçağım yok. Tasarruf şart” açıklamasında bulundu.Murat Ülker kimdir?Dünyanın en zengin 601. kişisi olan Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'da İngilizce eğitimi aldı ve ABD’de gıda sektörüne yönelik çeşitli eğitim programlarına katıldı. Mezun olan Murat Ülker, babası Sabri Ülker tarafından kurulan Yıldız Holding’de iş hayatına adım attı. Yıldız Holding’in uluslararası genişlemesinde kilit rol oynadı ve şirketi Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda grubu haline getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/forbes-2024-turkiyenin-en-zenginleri-listesini-acikladi-zirve-degisti-1091057414.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103720/58/1037205846_200:0:932:549_1920x0_80_0_0_b4f075a458b20afa7adbbadd81d77d73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, özel uçak, uçak bileti, iş insanı, murat ülker, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf, tasarruf, zengin
uçak, uçak seferi, uçak seferleri, özel uçak, uçak bileti, iş insanı, murat ülker, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf, tasarruf, zengin

İş insanı Murat Ülker'den tasarruf önerisi: 'Uçağım yok arkadaşımın uçağına biniyorum'

23:11 10.01.2025
© AAMurat Ülker
Murat Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
Abone ol
Forbes’in 2023 verilerine göre 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi olarak gösterilen Murat Ülker, yaptığı tasarruf açıklamalarıyla dikkat çekti. Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ülker uçağı olmadığını tasarruf için arkadaşının uçağına bindiğini açıkladı.
Murat Ülker, borçsuz bir mali yapı oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek kişisel tasarruf yaptığını belirtti.
Türkiye'nin sayılı iş insanları arasında gösterilen Murat Ülker'in tasarruf tedbiri sosyal medyada gündem oldu. Forbes Dergisi tarafından 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kişisi seçilen Murat Ülker, Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanınıyor. Tasarruf yaptığını Nefes Gazetesi'ne açıklayan Murat Ülker “Yıllık 12 milyar dolar ciromuz varken 7 milyar dolar da borcumuz vardı. Baktım olacak gibi değil ve küçüldüm. Şimdi borcum yok ve bu yıl kombine cirom 14 milyar dolar. Ama şunu söylemek istiyorum. Tasarruf önemli. Ya tarifeli uçak kullanıyorum ya da arkadaşlarımın uçağına biniyorum. Ama kendime ait bir uçağım yok. Tasarruf şart” açıklamasında bulundu.

Murat Ülker kimdir?

Dünyanın en zengin 601. kişisi olan Murat Ülker, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Londra'da İngilizce eğitimi aldı ve ABD’de gıda sektörüne yönelik çeşitli eğitim programlarına katıldı. Mezun olan Murat Ülker, babası Sabri Ülker tarafından kurulan Yıldız Holding’de iş hayatına adım attı. Yıldız Holding’in uluslararası genişlemesinde kilit rol oynadı ve şirketi Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük gıda grubu haline getirdi.
iş adamı - grafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
EKONOMİ
Forbes 2024 Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı: Zirve değişti
2 Aralık 2024, 11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала