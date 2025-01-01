https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/guney-koredeki-ucak-kazasinda-karakutudan-ilk-veriler-alindi-1092249547.html
Güney Kore'deki uçak kazasında karakutudan ilk veriler alındı
Güney Kore'deki uçak kazasında karakutudan ilk veriler alındı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, bugün kara... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T15:55+0300
2025-01-01T15:55+0300
2025-01-01T15:58+0300
dünya
güney kore
uçak kazası
kara kutu
karakutu
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Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı, 29 Aralık Pazar günü pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, bugün uçağın kara kutularından birinden veri çıkardıklarını açıkladı.Açıklamaya göre kokpit ses kayıt cihazından gelen veriler bir ses dosyasına dönüştürülecek ve ikinci bir kara kutu (bir uçuş veri kayıt cihazı), analiz için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek.Yetkililer, kazada hasar gören ve önemli bir bağlantısı eksik olan uçuş veri kaydedicisini yerel olarak çözmenin mümkün olmadığını ifade etti. Güney Koreli uzmanlar, ABD'deki analiz sürecine dahil olacaklarını ve uçuş veri kaydedicisini 'ne zaman teslim edecekleri' konusunda ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB) ile görüştüklerini söyledi. NTSB, uçak kazasının nedenini araştırmaya yardımcı olmak için Güney Kore'nin Muan Havalimanı'ndaki kaza alanına yetkililer gönderdi.Kuşların uçağa çarpması kazaya sebep vermiş olabilirFlightradar, kazadan iki gün önce aynı uçağın Jeju-Pekin uçuşu sırasında 7700 koduyla acil sinyali verdiğini ve rotasını Seul’e çevirdiğini belirtti. Olayın ardından uçağın programını yakalamak için gecikmelerle uçtuğu bildirildi. Ancak, pilotların neden acil sinyal verdiği ve bu durumun kazayla bağlantılı olup olmadığı hala bilinmiyor. Yetkililer, kazaya kuş çarpması ve iniş takımı arızasının neden olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Uçak kazası, Güney Kore topraklarındaki en ölümcül uçak kazası olarak ülke tarihinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024un-en-olumcul-ucak-kazalari-282-kisi-hayatini-kaybetti----1092218302.html
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güney kore, uçak kazası, kara kutu, karakutu
güney kore, uçak kazası, kara kutu, karakutu
Güney Kore'deki uçak kazasında karakutudan ilk veriler alındı
15:55 01.01.2025 (güncellendi: 15:58 01.01.2025)
Güney Kore’nin Muan Havalimanı’nda 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında kara kutudan ilk veriler alındı. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, bugün kara kutulardan birinden veri çıkardıklarını açıkladı.
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı, 29 Aralık Pazar günü pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, bugün uçağın kara kutularından birinden veri çıkardıklarını açıkladı.
Açıklamaya göre kokpit ses kayıt cihazından gelen veriler bir ses dosyasına dönüştürülecek ve ikinci bir kara kutu (bir uçuş veri kayıt cihazı), analiz için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek.
Yetkililer, kazada hasar gören ve önemli bir bağlantısı eksik olan uçuş veri kaydedicisini yerel olarak çözmenin mümkün olmadığını ifade etti. Güney Koreli uzmanlar, ABD'deki analiz sürecine dahil olacaklarını ve uçuş veri kaydedicisini 'ne zaman teslim edecekleri' konusunda ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB) ile görüştüklerini söyledi. NTSB, uçak kazasının nedenini araştırmaya yardımcı olmak için Güney Kore'nin Muan Havalimanı'ndaki kaza alanına yetkililer gönderdi.
Kuşların uçağa çarpması kazaya sebep vermiş olabilir
Flightradar, kazadan iki gün önce aynı uçağın Jeju-Pekin uçuşu sırasında 7700 koduyla acil sinyali verdiğini ve rotasını Seul’e çevirdiğini belirtti. Olayın ardından uçağın programını yakalamak için gecikmelerle uçtuğu bildirildi. Ancak, pilotların neden acil sinyal verdiği ve bu durumun kazayla bağlantılı olup olmadığı hala bilinmiyor. Yetkililer, kazaya kuş çarpması ve iniş takımı arızasının neden olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Uçak kazası, Güney Kore topraklarındaki en ölümcül uçak kazası olarak ülke tarihinde yer aldı.