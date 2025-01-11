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Gündelikçi ücretleri 2 bin lirayı aştı: Beyaz yaka ücretlerini geride bıraktı
Gündelikçi ücretleri 2 bin lirayı aştı: Beyaz yaka ücretlerini geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Yeni yılla birlikte gündelik temizlik ve bakıcılık hizmetleri de zamlandı. Günlük 2 bin liraya çıkan gündelik temizlik hizmetlerinden istenen para semtlere... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T17:11+0300
2025-01-11T17:11+0300
türkiye
gündelikçi
temizlik
gündelikçi fiyatları
bebek bakıcısı fiyatları
enflasyon
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Günlük temizlik ve bakıcılık hizmetleri fiyatları enflasyonla birlikte yükselişini sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde ev temizliği için istenen tutarlarda yaklaşık yüzde 90 artış yaşandı ve 2 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde çocuk bakım ücretlerindeki yükseliş ise yüzde 50'yi geçti. Asgari ücretin üzerindeki artışlar dikkat çekerken aylık bazda beyaz yaka maaşlarına yarıştığı belirtiliyor. Deneyimi olan daha çok para kazanıyorİstanbul gibi büyük metropollerde, ev temizliği hizmeti için istenen ücretler ilçe, evin büyüklüğü, haftalık çalışma sayısı ve bu hizmeti veren kişinin kaç yıldır aynı evin temizliği ile alakadar olduğu gibi farklı parametrelere göre değişkenlik gösteriyor.Örneğin, belirlenecek ücret haftada 1 gün için ise, günlük bazda tutar yükseliyor. Alınan hizmet haftanın birkaç gününe yayıldığında ise günlük belirlenen ücrette düşüş meydana geliyor. Öte yandan, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi lüks konutların yoğunlukta olduğu ilçelerde ücretler kentin geri kalan ilçelerine göre daha yüksek olması ile de dikkat çekiyor.Lüks semtlerde fiyat yükseliyorAralık 2024'te Kadıköy'de bir apartman dairesinin temizlik ücreti için günlük 1800 TL talep edilirken, Gaziosmanpaşa'da ise aynı tutar ortalama olarak 1600 TL civarında. Yeni yıl ile birlikte bu tutarlar 2000 TL'nin üzerine çıktı.Öte yandan, Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer, Kemerburgaz gibi yerleşim yerlerinde yer alan villalarda ise, hafta içinde daha fazla gün için temizlik hizmeti talep ediliyor. Örneğin, Kadıköy'de ortalama haftada 1 temizlik hizmeti alan bir 3+1 apartman dairesine karşın, Beykoz'da haftanın 6 günü temizlik hizmeti alınan bir villalar bulunuyor.Bakıcı ücretleri 30 bin lirayı bulduArmut.com verilerine göre, Ocak 2024'te İstanbul'da ortalama 18 bin TL'yi bulan bakıcı ücretleri, yıl içinde yüzde 60 artış yaşadı. Böylece, 2024'ün Aralık ayında ortalama bakıcı ücretleri 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Bakıcı ücretlerinde, ödenecek tutar, bebek bakım, çocuk bakım ve yaşlı bakım şeklinde üç farklı kategoride belirleniyor. Bakıcının gün içinde mesai şeklinde ya da yatılı olarak çalışması da ücret skalasını etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gundelikci-fiyatlari-zamlandi-evlerde-ortak-temizlikci-modeli-basladi-1092547834.html
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gündelikçi fiyatları, bebek bakıcısı fiyatları, gündelikçiler ne kadar kazanıyor, gündelik temizlik
gündelikçi fiyatları, bebek bakıcısı fiyatları, gündelikçiler ne kadar kazanıyor, gündelik temizlik

Gündelikçi ücretleri 2 bin lirayı aştı: Beyaz yaka ücretlerini geride bıraktı

17:11 11.01.2025
© DHAev - temizlik - ev temizliği
ev - temizlik - ev temizliği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© DHA
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Yeni yılla birlikte gündelik temizlik ve bakıcılık hizmetleri de zamlandı. Günlük 2 bin liraya çıkan gündelik temizlik hizmetlerinden istenen para semtlere göre değişiklik gösterirken kazanç olarak bakıldığında beyaz yakalılarla yarışıyor.
Günlük temizlik ve bakıcılık hizmetleri fiyatları enflasyonla birlikte yükselişini sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde ev temizliği için istenen tutarlarda yaklaşık yüzde 90 artış yaşandı ve 2 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde çocuk bakım ücretlerindeki yükseliş ise yüzde 50'yi geçti. Asgari ücretin üzerindeki artışlar dikkat çekerken aylık bazda beyaz yaka maaşlarına yarıştığı belirtiliyor.

Deneyimi olan daha çok para kazanıyor

İstanbul gibi büyük metropollerde, ev temizliği hizmeti için istenen ücretler ilçe, evin büyüklüğü, haftalık çalışma sayısı ve bu hizmeti veren kişinin kaç yıldır aynı evin temizliği ile alakadar olduğu gibi farklı parametrelere göre değişkenlik gösteriyor.
Örneğin, belirlenecek ücret haftada 1 gün için ise, günlük bazda tutar yükseliyor. Alınan hizmet haftanın birkaç gününe yayıldığında ise günlük belirlenen ücrette düşüş meydana geliyor. Öte yandan, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi lüks konutların yoğunlukta olduğu ilçelerde ücretler kentin geri kalan ilçelerine göre daha yüksek olması ile de dikkat çekiyor.

Lüks semtlerde fiyat yükseliyor

Aralık 2024'te Kadıköy'de bir apartman dairesinin temizlik ücreti için günlük 1800 TL talep edilirken, Gaziosmanpaşa'da ise aynı tutar ortalama olarak 1600 TL civarında. Yeni yıl ile birlikte bu tutarlar 2000 TL'nin üzerine çıktı.
Öte yandan, Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer, Kemerburgaz gibi yerleşim yerlerinde yer alan villalarda ise, hafta içinde daha fazla gün için temizlik hizmeti talep ediliyor. Örneğin, Kadıköy'de ortalama haftada 1 temizlik hizmeti alan bir 3+1 apartman dairesine karşın, Beykoz'da haftanın 6 günü temizlik hizmeti alınan bir villalar bulunuyor.

Bakıcı ücretleri 30 bin lirayı buldu

Armut.com verilerine göre, Ocak 2024'te İstanbul'da ortalama 18 bin TL'yi bulan bakıcı ücretleri, yıl içinde yüzde 60 artış yaşadı. Böylece, 2024'ün Aralık ayında ortalama bakıcı ücretleri 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Bakıcı ücretlerinde, ödenecek tutar, bebek bakım, çocuk bakım ve yaşlı bakım şeklinde üç farklı kategoride belirleniyor. Bakıcının gün içinde mesai şeklinde ya da yatılı olarak çalışması da ücret skalasını etkiliyor.
okul temizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
TÜRKİYE
Gündelikçi fiyatları zamlandı: Evlerde 'ortak temizlikçi modeli' başladı
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