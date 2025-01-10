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Gündelikçi fiyatları zamlandı: Evlerde 'ortak temizlikçi modeli' başladı
Gündelikçi fiyatları zamlandı: Evlerde 'ortak temizlikçi modeli' başladı
Sputnik Türkiye
Son dönemde artan gündelikçi ücretleri, özellikle büyük şehirlerde çalışanları alternatif çözümler aramaya yöneltti. Maaş, sigorta ve tam çalışma sistemini... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:20+0300
2025-01-10T17:21+0300
türkiye
temizlik
gündelikçi
gündelik yaşam
zam
ara zam
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ev
ev sahibi
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Gündelikçi ücretlerindeki artışa çözüm arayan aileler, maliyeti paylaşarak maaş ve sigortalı ortak temizlikçi modelini başlattı.Son dönemde ev temizlik hizmetlerinde ücretlerin hızla artması, özellikle çalışan beyaz yakalıların önemli sorunlarından biri haline geldi. Pandemi sürecinde yabancı çalışanların sayısının azalması ve talebin artmasıyla, gündelik temizlikçi ücretleri çok kısa bir süre içinde neredeyse ikiye katlandı. Sabah'ın haberine göre; İstanbul’da Haziran 2023’te bin 200- bin 500 TL arasında olan tam gün temizlik ücretleri, Aralık ayında 2 bin 200 TL’ye kadar yükseldi ve 2025 başıyla 2 bin 500 TL’yi buldu.Bu artış, bir yandan beyaz yakalıları zor durumda bırakırken, diğer yandan yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getirdi. Artık ücretlerin yanı sıra yol paraları ve kahvaltı gibi çeşitli taleplerde bulunan gündelikçiler, bazı durumlarda anlaşılan günlerde bile çalışmayı reddediyor. Bu sorunlar, ailelerin tanıdıkları bir temizlikçiyle uzun vadeli çalışabilmek için yeni modeller üretmesine yol açtı.Maaş ve sigorta ile ortak modelYeni geliştirilen ‘gündelikçi koalisyonu’ modelinde, aynı apartmanda yaşayan veya birbiriyle arkadaş olan 3 aile bir araya geliyor ve bir temizlikçiyle maaş ve sigorta sistemine dayalı bir anlaşma yapıyor. Bu modelde aylık toplam üret, maaş, sigorta ve yol masrafları dahil edilerek belirleniyor. Örneğin, toplamda 45 bin TL’lik bir maliyet 3 aile arasında eşit şekilde paylaşılarak aile başına 15 bin TL düşüyor. Temizlikçi ise haftada iki yarım gün olmak üzere üç farklı eve hizmet veriyor ve bir gün izin yapıyor.Kazan-Kazan modeliBu sistem, hem hizmet alan aileler hem de çalışan temizlikçiler için ‘kazan-kazan’ modeli sunuyor. Aileler, tanıdıkları ve güvendikleri bir temizlikçiyle çalışma imkânı bulurken, temizlikçiler de sigortalı ve sabit gelirli bir iş ortamı elde ediyor. Ayrıca, her ay sürekli olarak artan ücretlerle başa çıkabilmek için maliyetler kontrol altına alınıyor. Bu sistem, kayıt dışı çalışmanın da önünü keserek önemli bir sosyal güvence sağlıyor.Fiyatlar mesaj gruplarında belirleniyorGündelikçilerin ücretlerini sürekli artırmasında, aralarında kurdukları telefon gruplarının etkisi büyük. Bu gruplarda hem iş paslaşıyor hem de hangi evden ne kadar ücret alındığına dair bilgi paylaşımı yapılıyor. Örneğin, bir gündelikçi bin 800 TL’ye temizlik yapıyorsa, diğeri bu fiyatı referans alarak ücretini 2 bin TL’ye çıkarmak istiyor. Bu şekilde fiyatlar hızla yükseldiği için bazı aileler temizlik hizmetini tamamen bırakıyor veya robot süpürge gibi alternatif yöntemlere yöneliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/berber-fiyatlarina-zam-geldi-sac-sakal-fiyati-sasirtti-1092437205.html
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temizlik, gündelikçi, gündelik yaşam, zam, ara zam, ek zam, ev, ev sahibi , ev sahipliği, ev işi, bulaşık, yemek
temizlik, gündelikçi, gündelik yaşam, zam, ara zam, ek zam, ev, ev sahibi , ev sahipliği, ev işi, bulaşık, yemek

Gündelikçi fiyatları zamlandı: Evlerde 'ortak temizlikçi modeli' başladı

17:20 10.01.2025 (güncellendi: 17:21 10.01.2025)
© Hakan Akgünokul temizlik
okul temizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Hakan Akgün
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Son dönemde artan gündelikçi ücretleri, özellikle büyük şehirlerde çalışanları alternatif çözümler aramaya yöneltti. Maaş, sigorta ve tam çalışma sistemini esas alan 'gündelikçi koalisyonu' modeli, temizlik ihtiyacını daha ekonomik hale getiriyor. Sistemde gündelikçi üç farklı aile için düzenli olarak çalışırken aileler maliyeti paylaşıyor.
Gündelikçi ücretlerindeki artışa çözüm arayan aileler, maliyeti paylaşarak maaş ve sigortalı ortak temizlikçi modelini başlattı.
Son dönemde ev temizlik hizmetlerinde ücretlerin hızla artması, özellikle çalışan beyaz yakalıların önemli sorunlarından biri haline geldi. Pandemi sürecinde yabancı çalışanların sayısının azalması ve talebin artmasıyla, gündelik temizlikçi ücretleri çok kısa bir süre içinde neredeyse ikiye katlandı. Sabah'ın haberine göre; İstanbul’da Haziran 2023’te bin 200- bin 500 TL arasında olan tam gün temizlik ücretleri, Aralık ayında 2 bin 200 TL’ye kadar yükseldi ve 2025 başıyla 2 bin 500 TL’yi buldu.
Bu artış, bir yandan beyaz yakalıları zor durumda bırakırken, diğer yandan yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getirdi. Artık ücretlerin yanı sıra yol paraları ve kahvaltı gibi çeşitli taleplerde bulunan gündelikçiler, bazı durumlarda anlaşılan günlerde bile çalışmayı reddediyor. Bu sorunlar, ailelerin tanıdıkları bir temizlikçiyle uzun vadeli çalışabilmek için yeni modeller üretmesine yol açtı.

Maaş ve sigorta ile ortak model

Yeni geliştirilen ‘gündelikçi koalisyonu’ modelinde, aynı apartmanda yaşayan veya birbiriyle arkadaş olan 3 aile bir araya geliyor ve bir temizlikçiyle maaş ve sigorta sistemine dayalı bir anlaşma yapıyor. Bu modelde aylık toplam üret, maaş, sigorta ve yol masrafları dahil edilerek belirleniyor. Örneğin, toplamda 45 bin TL’lik bir maliyet 3 aile arasında eşit şekilde paylaşılarak aile başına 15 bin TL düşüyor. Temizlikçi ise haftada iki yarım gün olmak üzere üç farklı eve hizmet veriyor ve bir gün izin yapıyor.

Kazan-Kazan modeli

Bu sistem, hem hizmet alan aileler hem de çalışan temizlikçiler için ‘kazan-kazan’ modeli sunuyor. Aileler, tanıdıkları ve güvendikleri bir temizlikçiyle çalışma imkânı bulurken, temizlikçiler de sigortalı ve sabit gelirli bir iş ortamı elde ediyor. Ayrıca, her ay sürekli olarak artan ücretlerle başa çıkabilmek için maliyetler kontrol altına alınıyor. Bu sistem, kayıt dışı çalışmanın da önünü keserek önemli bir sosyal güvence sağlıyor.

Fiyatlar mesaj gruplarında belirleniyor

Gündelikçilerin ücretlerini sürekli artırmasında, aralarında kurdukları telefon gruplarının etkisi büyük. Bu gruplarda hem iş paslaşıyor hem de hangi evden ne kadar ücret alındığına dair bilgi paylaşımı yapılıyor. Örneğin, bir gündelikçi bin 800 TL’ye temizlik yapıyorsa, diğeri bu fiyatı referans alarak ücretini 2 bin TL’ye çıkarmak istiyor. Bu şekilde fiyatlar hızla yükseldiği için bazı aileler temizlik hizmetini tamamen bırakıyor veya robot süpürge gibi alternatif yöntemlere yöneliyor.
Diyarbakır - berber - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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