https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/gazzede-gorevli-bir-hemsire-200-aileye-yardim-ediyor-1092505153.html

Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor

Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kampında görev yapan bir hemşire, çadırında hastaları kabul ediyor ve kamptaki hastaları ziyaret ediyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T17:50+0300

2025-01-09T17:50+0300

2025-01-09T17:50+0300

israil- filistin çatışması

video

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

israil

filistin

doktor

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Genç hemşire Ragdah Qanaa, çoğunluğu hastaneye gidemeyen 200 aileye yardım ediyor ve hemşirenin yardımı onlar için hayat kurtarıcı oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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2025

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Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor Sputnik Türkiye Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor 2025-01-09T17:50+0300 true PT1M52S

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Sputnik Türkiye

video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, filistin, doktor