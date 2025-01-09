https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/gazzede-gorevli-bir-hemsire-200-aileye-yardim-ediyor-1092505153.html
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kampında görev yapan bir hemşire, çadırında hastaları kabul ediyor ve kamptaki hastaları ziyaret ediyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T17:50+0300
2025-01-09T17:50+0300
2025-01-09T17:50+0300
israil- filistin çatışması
video
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
israil
filistin
doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092504136_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_75dd79f3799e26caadb6e122cc886170.jpg
Genç hemşire Ragdah Qanaa, çoğunluğu hastaneye gidemeyen 200 aileye yardım ediyor ve hemşirenin yardımı onlar için hayat kurtarıcı oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092504136_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_01f02ee986c8174d995fcdf05d6498ac.jpg
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Sputnik Türkiye
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
2025-01-09T17:50+0300
true
PT1M52S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, filistin, doktor
video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, filistin, doktor
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kampında görev yapan bir hemşire, çadırında hastaları kabul ediyor ve kamptaki hastaları ziyaret ediyor.
Genç hemşire Ragdah Qanaa, çoğunluğu hastaneye gidemeyen 200 aileye yardım ediyor ve hemşirenin yardımı onlar için hayat kurtarıcı oluyor.