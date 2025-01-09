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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/gazzede-gorevli-bir-hemsire-200-aileye-yardim-ediyor-1092505153.html
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kampında görev yapan bir hemşire, çadırında hastaları kabul ediyor ve kamptaki hastaları ziyaret ediyor. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Genç hemşire Ragdah Qanaa, çoğunluğu hastaneye gidemeyen 200 aileye yardım ediyor ve hemşirenin yardımı onlar için hayat kurtarıcı oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html
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Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
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Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
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video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, filistin, doktor
video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, filistin, doktor

Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor

17:50 09.01.2025
© SputnikGazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor
Gazze'de görevli bir hemşire 200 aileye yardım ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Sputnik
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Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kampında görev yapan bir hemşire, çadırında hastaları kabul ediyor ve kamptaki hastaları ziyaret ediyor.
Genç hemşire Ragdah Qanaa, çoğunluğu hastaneye gidemeyen 200 aileye yardım ediyor ve hemşirenin yardımı onlar için hayat kurtarıcı oluyor.
© Sputnik
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'
23 Aralık 2024, 13:59
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