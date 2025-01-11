https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/gabriel-sara-sakatlik-yasadi-galatasaraydan-ilk-aciklama-1092556681.html
Gabriel Sara sakatlık yaşadı: Galatasaray'dan ilk açıklama
Gabriel Sara sakatlık yaşadı: Galatasaray'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Brezilyalı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T00:26+0300
2025-01-11T00:26+0300
2025-01-11T00:26+0300
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Gabriel Sara’nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun MR tetkiklerinde, sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.Gabriel Sara sahalara ne zaman dönecek?Uzmanlar, orta düzeyde bir MCL zorlanması için sahalara dönüşün genellikle 6 ila 8 hafta arasında olduğunu açıklarken, kulüp doktorları ve fizyoterapistler tarafından klinik değerlendirme yapılarak Gabriel Sara’nın dönüş tarihinin netleştireceğini belirtti.Galatasaray'ın X açıklaması:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gs-tv-calisani-ebru-gursoydan-itiraf-galatasaray-karaborsa-bilet-satiyordu-1092553689.html
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galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Gabriel Sara sakatlık yaşadı: Galatasaray'dan ilk açıklama
Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Brezilyalı yıldızın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle orta düzeyde zorlanma ve kanama olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Gabriel Sara’nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun MR tetkiklerinde, sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Gabriel Sara sahalara ne zaman dönecek?
Uzmanlar, orta düzeyde bir MCL zorlanması için sahalara dönüşün genellikle 6 ila 8 hafta arasında olduğunu açıklarken, kulüp doktorları ve fizyoterapistler tarafından klinik değerlendirme yapılarak Gabriel Sara’nın dönüş tarihinin netleştireceğini belirtti.
Galatasaray'ın X açıklaması:
Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir.