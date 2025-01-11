https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/gabriel-sara-sakatlik-yasadi-galatasaraydan-ilk-aciklama-1092556681.html

Gabriel Sara sakatlık yaşadı: Galatasaray'dan ilk açıklama

Gabriel Sara sakatlık yaşadı: Galatasaray'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Brezilyalı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız Gabriel Sara'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Gabriel Sara’nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun MR tetkiklerinde, sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.Gabriel Sara sahalara ne zaman dönecek?Uzmanlar, orta düzeyde bir MCL zorlanması için sahalara dönüşün genellikle 6 ila 8 hafta arasında olduğunu açıklarken, kulüp doktorları ve fizyoterapistler tarafından klinik değerlendirme yapılarak Gabriel Sara’nın dönüş tarihinin netleştireceğini belirtti.Galatasaray'ın X açıklaması:

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galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, sakatlık, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı