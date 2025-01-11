https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/etiyopyada-52-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1092557672.html
Etiyopya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Etiyopya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Etiyopya'nın Awash kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 10 km derinlikte gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T04:16+0300
2025-01-11T04:16+0300
2025-01-11T04:16+0300
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Etiyopya'da TSİ 03.53'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi. Etiyopya'nın Awash kentinde meydana gelen depremin derinliği ise IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)'e göre 10.0 km olarak kaydedildi.Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-istanbulda-33-buyuklugunde-deprem-1092533636.html
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etiyopya, deprem, deprem
Etiyopya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Etiyopya'nın Awash kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 10 km derinlikte gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Etiyopya'da TSİ 03.53'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi. Etiyopya'nın Awash kentinde meydana gelen depremin derinliği ise IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)'e göre 10.0 km olarak kaydedildi.
Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.