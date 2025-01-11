https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/etiyopyada-52-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1092557672.html

Etiyopya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Etiyopya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Etiyopya'nın Awash kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 10 km derinlikte gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T04:16+0300

2025-01-11T04:16+0300

2025-01-11T04:16+0300

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etiyopya

deprem

deprem

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Etiyopya'da TSİ 03.53'te 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi. Etiyopya'nın Awash kentinde meydana gelen depremin derinliği ise IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)'e göre 10.0 km olarak kaydedildi.Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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etiyopya

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etiyopya, deprem, deprem