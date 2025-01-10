https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-istanbulda-33-buyuklugunde-deprem-1092533636.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem

Sputnik Türkiye

"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, son dakika İstanbul'da deprem mi oldu" soruları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T12:51+0300

2025-01-10T12:51+0300

2025-01-10T13:43+0300

son depremler

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İstanbul Büyükçekmece açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. "Az önce deprem mi oldu?” sorusu yanıtı için araştırmalar hızlandı. İstanbul'da deprem mi oldu?AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü ise Marmara Denizi olarak belirledi. Deprem, saat 12.24’te kaydedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise yaklaşık 5.9 kilometre olarak ölçüldü.Sosyal medyada “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerle son depremler listesini güncelliyor.Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunuyor. Görür, fay hattının süresinin dolduğunu söyleyerek İstanbul'da her an deprem olabileceğini belirtiyor. Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunarak şunları söylemişti:"Küçükçekmece'nin altı, Büyükçekmece'nin altı, Büyükçekmece'nin batısı, orada gördüğümüz heyelanların hepsi dipten doğrudan doğruya Marmara’ya doğru gelen canlı faylara bağlı. O faylar da Kumburgaz fayına bağlı. Kumburgaz Fayı harekete geçerse bütün bu faylar harekete geçecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/diri-fay-hatti-gecen-24-ilden-biri-prof-dr-okan-tuysuzden-72lik-deprem-uyarisi-etkilenecek-illeri-1092524992.html

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marmara denizi

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