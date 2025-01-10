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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, son dakika İstanbul'da deprem mi oldu" soruları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:51+0300
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İstanbul Büyükçekmece açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. "Az önce deprem mi oldu?” sorusu yanıtı için araştırmalar hızlandı. İstanbul'da deprem mi oldu?AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü ise Marmara Denizi olarak belirledi. Deprem, saat 12.24’te kaydedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise yaklaşık 5.9 kilometre olarak ölçüldü.Sosyal medyada “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerle son depremler listesini güncelliyor.Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunuyor. Görür, fay hattının süresinin dolduğunu söyleyerek İstanbul'da her an deprem olabileceğini belirtiyor. Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunarak şunları söylemişti:"Küçükçekmece'nin altı, Büyükçekmece'nin altı, Büyükçekmece'nin batısı, orada gördüğümüz heyelanların hepsi dipten doğrudan doğruya Marmara’ya doğru gelen canlı faylara bağlı. O faylar da Kumburgaz fayına bağlı. Kumburgaz Fayı harekete geçerse bütün bu faylar harekete geçecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/diri-fay-hatti-gecen-24-ilden-biri-prof-dr-okan-tuysuzden-72lik-deprem-uyarisi-etkilenecek-illeri-1092524992.html
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem

12:51 10.01.2025 (güncellendi: 13:43 10.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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"Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, son dakika İstanbul'da deprem mi oldu" soruları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasıyla yanıt buldu. Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünü Büyükçekmece olarak duyurdu.
İstanbul Büyükçekmece açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. "Az önce deprem mi oldu?” sorusu yanıtı için araştırmalar hızlandı.

İstanbul'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü ise Marmara Denizi olarak belirledi. Deprem, saat 12.24’te kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise yaklaşık 5.9 kilometre olarak ölçüldü.
Sosyal medyada “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerle son depremler listesini güncelliyor.

Prof. Dr. Naci Görür uyarmıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunuyor. Görür, fay hattının süresinin dolduğunu söyleyerek İstanbul'da her an deprem olabileceğini belirtiyor. Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunarak şunları söylemişti:
"Küçükçekmece'nin altı, Büyükçekmece'nin altı, Büyükçekmece'nin batısı, orada gördüğümüz heyelanların hepsi dipten doğrudan doğruya Marmara’ya doğru gelen canlı faylara bağlı. O faylar da Kumburgaz fayına bağlı. Kumburgaz Fayı harekete geçerse bütün bu faylar harekete geçecek."
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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