https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-70-yillik-ruyamiz-mersin-akkuyu-ngsde-gercege-donusuyor-1092578357.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 70 yıllık rüyamız Mersin Akkuyu NGS'de gerçeğe dönüşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 70 yıllık rüyamız Mersin Akkuyu NGS'de gerçeğe dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AK Parti Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının Akkuyu... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T19:49+0300

2025-01-11T19:49+0300

2025-01-11T19:49+0300

politika

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu

suriye

şam

nükleer

nükleer enerji

somali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091457927_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_3c04337f89dd9daa73cf6ed7d3c4f850.jpg

Enerji konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz, Kızılelmamız Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmaktır. Biz bu uğurda büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin günde 1 milyon varil petrole, 140 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı var, her gün 1 milyar kilovatsaat elektrik üretmemiz lazım" diye konuştu.'70 yıllık rüyamız Mersin Akkuyu NGS'de gerçeğe dönüşüyor'Türkiye'nin nükleer enerji konusunda da söz sahibi olmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, "Türkiye'nin bir başka büyük projesi var. Türkiye'nin bir başka büyük hayali, 70 yıllık rüyası var. Türkiye 70 yıldır nükleer enerjiden elektrik üretmeye, nükleer enerji santraline sahip olmaya çalışıyor" dedi.Bayraktar, 1950'lerden merhum Menderes'ten beri Türkiye'deki birçok hükümetin nükleer ile alakalı projeleri geliştirmeye gayret ettiğini dile getirerek, "Hiçbiri türlü sebeplerle maalesef muvaffak olamadı. En önemli sebep aslında bütün bu projelerin arkasındaki yegane unsur, güçlü siyasi irade ve milletin bize desteği. Bunlar olduğu için bu projeler hayata geçiyor, inşallah 70 yıllık rüyamız Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gerçeğe dönüşüyor" diye konuştu.'Türkiye ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 10'unu nükleer enerjiden karşılayacak'Muhalefetin nükleer enerji konusundaki eleştirilerine de değinen Bayraktar, şöyle devam etti:Bayraktar, Türkiye'nin evlerde kullandığı enerjinin tamamını güneş ve rüzgardan üretir hale geldiğini, 60 milyar kilovatsaat enerjiyi sadece rüzgardan ve güneşten ürettiklerini dile getirdi.'Suriye'nin tekrar ayağa kalkması için üzerimize düşeni yapacağız'Bakan Bayraktar, 13 yıllık savaştan çıkmış Suriye'nin birçok şeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Biz bu anlamda Suriye'nin tekrar ayağa kalkması ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin tekrar evlerine, yuvalarına, memleketlerine dönebilmeleri için oranın tekrar imarı noktasında üzerimize düşeni inşallah yapacağız" dedi.Bayraktar, bunları yaparken uluslararası finansmandan, Suriye'nin kendi kaynaklarından ve ekonomik değerlerinden faydalanacaklarını ifade etti.Bakanlık olarak bir heyeti Şam'a gönderdiklerini belirten Bayraktar, amaçlarının Suriyelilerin onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak olduğunu anlattı.Suriye konusunda Türkiye'nin 2011 sonrasında başlayan süreçte çok eleştiriler aldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte başından sonuna kadar son derece İslami ve insani bir duruş sergilediğini ifade etti.Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'ye göç etmek durumunda kalan insanlarla alakalı çok büyük siyasi riskler aldıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:'Somali'nin derin denizlerinde petrol arıyoruz'Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için yaptıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade etti.Türkiye'nin Mavi Vatan'ın ötesine geçtiğini, Somali'nin açık denizlerinde petrol ve doğal gaz arayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:Bayraktar, 2025 yılının müjdeler yılı olmasını temenni ederek, "İnşallah Somali'de, Gabar'da yurdumuzun diğer yerlerinde, Karadeniz'de bu aramalarımızdan yeni müjdeler yılı olur. Biz bu hayaller peşinde koşarken, hayalleri gerçeğe dönüştürürken biliyorsunuz birileri Mavi Vatan'a, 'Mavi Vatan masalı' diyor. Duydunuz mu bunu? Mavi Vatan onlara göre masal, bize göre Türk denizciliğinin destanı diyoruz. Mavi Vatan'da biz Allah'ın izniyle destan yazmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/siemens-akkuyu-nukleer-santraline-parasi-odenmis-ekipmanlari-teslim-etmeyi-reddetmisti-rusya-dava-1092353789.html

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu, suriye, şam, nükleer, nükleer enerji, somali