https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/dem-parti-heyeti-demirtas-ve-yuksekdag-ile-gorusecek-1092466413.html
DEM Parti heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek
DEM Parti heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Dem Parti heyetinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği açıklandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T17:30+0300
2025-01-08T17:30+0300
2025-01-08T17:30+0300
türkiye
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selahattin demirtaş
figen yüksekdağ
hdp
ahmet türk
pervin buldan
sırrı süreyya önder
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DEM Parti'nin görüşme trafiği sürerken yeni yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve pazar günü de önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekleri belirtildi. Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/tbmm-baskani-kurtulmus-bu-surec-icerisinde-pkk-teror-orgutunun-tasfiye-edilmesi-saglanacak-1092453512.html
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dem parti, selahattin demirtaş, figen yüksekdağ, hdp, ahmet türk, pervin buldan, sırrı süreyya önder
dem parti, selahattin demirtaş, figen yüksekdağ, hdp, ahmet türk, pervin buldan, sırrı süreyya önder
DEM Parti heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek
Dem Parti heyetinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği açıklandı.
DEM Parti'nin görüşme trafiği sürerken yeni yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve pazar günü de önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekleri belirtildi.
Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır" denildi.