https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/dem-parti-heyeti-demirtas-ve-yuksekdag-ile-gorusecek-1092466413.html

DEM Parti heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek

DEM Parti heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Dem Parti heyetinin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği açıklandı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T17:30+0300

2025-01-08T17:30+0300

2025-01-08T17:30+0300

türkiye

dem parti

selahattin demirtaş

figen yüksekdağ

hdp

ahmet türk

pervin buldan

sırrı süreyya önder

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DEM Parti'nin görüşme trafiği sürerken yeni yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve pazar günü de önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekleri belirtildi. Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/tbmm-baskani-kurtulmus-bu-surec-icerisinde-pkk-teror-orgutunun-tasfiye-edilmesi-saglanacak-1092453512.html

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Sputnik Türkiye

dem parti, selahattin demirtaş, figen yüksekdağ, hdp, ahmet türk, pervin buldan, sırrı süreyya önder