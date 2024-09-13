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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kuzey-korenin-yeni-hamlesi-uranyum-zenginlestirme-tesisini-kamuoyuna-duyurdu-1087974906.html
Kuzey Kore'nin yeni hamlesi: Uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna duyurdu
Kuzey Kore'nin yeni hamlesi: Uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna duyurdu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, lider Kim Jong-un'un nükleer silahların artırılması gerektiğini vurguladığı bir açıklama ile ilk kez uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:05+0300
2024-09-13T10:05+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
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Kuzey Kore, ilk kez bir uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna tanıttı. Lider Kim Jong-un, nükleer silah üretiminin önemli olduğunu vurgulayarak, bu silahların sayısının hızla artırılması gerektiğini ifade etti. Kim ayrıca, nükleer silah üretimi ve mevcut malzeme üretimi hakkında bilgi aldı, tesisin kontrol odasını inceledi ve ülkesinin nükleer kapasitesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Lider Kim Jong-Un'dan yetkililere nükleer üretim planını "hatasız" şekilde yerine getirdikleri için teşekkürKuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Nükleer Silahlar Enstitüsü ve Nükleer Malzeme Üretim Üssü'nü denetlediğini bildirdi. Kim, denetim sırasında nükleer savaş başlıkları ve mevcut malzemelerin üretimi hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca, nükleer silah üretimindeki bilim insanları, teknisyenler ve yetkililere, üretim planını eksiksiz şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Uranyum zenginleştirme tesisinin kontrol odasını ziyaret eden Kim, tesisin işleyişinden büyük bir güç ve memnuniyet duyduğunu belirtti ve Kuzey Kore'nin nükleer savunma kapasitesini artırma gereğini vurguladı. Bu açıklama, Kuzey Kore'nin ilk kez bir uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna tanıttığı anlamına geliyor. Yonhap'a göre, Güney Kore ve ABD istihbarat birimleri, Kuzey Kore'nin Pyongyang yakınlarındaki bir komplekste uranyum zenginleştirme tesisi bulunduğunu düşünüyor. Ayrıca, Kuzey Kore'nin 2010'da ABD'li nükleer enerji uzmanı Siegfried Hecker'i, tesisin incelenmesi için davet ettiği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kim-jong-un-bizzat-katildi-kuzey-korenin-600-mm-kalibreli-yeni-roketatar-sistemi-hedefi-imha-etti-1087974703.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un

Kuzey Kore'nin yeni hamlesi: Uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna duyurdu

10:05 13.09.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© POOL
/
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Kuzey Kore, lider Kim Jong-un'un nükleer silahların artırılması gerektiğini vurguladığı bir açıklama ile ilk kez uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna tanıttı. Kim, nükleer silah üretimi ve mevcut malzemelerin üretimi hakkında bilgi aldı, tesisin kontrol odasını gezdi ve ülkesinin nükleer gücünden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kuzey Kore, ilk kez bir uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna tanıttı. Lider Kim Jong-un, nükleer silah üretiminin önemli olduğunu vurgulayarak, bu silahların sayısının hızla artırılması gerektiğini ifade etti. Kim ayrıca, nükleer silah üretimi ve mevcut malzeme üretimi hakkında bilgi aldı, tesisin kontrol odasını inceledi ve ülkesinin nükleer kapasitesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Lider Kim Jong-Un'dan yetkililere nükleer üretim planını "hatasız" şekilde yerine getirdikleri için teşekkür

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Nükleer Silahlar Enstitüsü ve Nükleer Malzeme Üretim Üssü'nü denetlediğini bildirdi. Kim, denetim sırasında nükleer savaş başlıkları ve mevcut malzemelerin üretimi hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca, nükleer silah üretimindeki bilim insanları, teknisyenler ve yetkililere, üretim planını eksiksiz şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Uranyum zenginleştirme tesisinin kontrol odasını ziyaret eden Kim, tesisin işleyişinden büyük bir güç ve memnuniyet duyduğunu belirtti ve Kuzey Kore'nin nükleer savunma kapasitesini artırma gereğini vurguladı. Bu açıklama, Kuzey Kore'nin ilk kez bir uranyum zenginleştirme tesisini kamuoyuna tanıttığı anlamına geliyor.
Yonhap'a göre, Güney Kore ve ABD istihbarat birimleri, Kuzey Kore'nin Pyongyang yakınlarındaki bir komplekste uranyum zenginleştirme tesisi bulunduğunu düşünüyor. Ayrıca, Kuzey Kore'nin 2010'da ABD'li nükleer enerji uzmanı Siegfried Hecker'i, tesisin incelenmesi için davet ettiği ifade ediliyor.
kim jong-un kuzey kore - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Kim Jong-un bizzat katıldı: Kuzey Kore'nin 600 mm kalibreli yeni roketatar sistemi hedefi imha etti
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