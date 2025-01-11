https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/bursada-maden-ocaginda-gocuk-1-kisi-hayatini-kaybetti-1092578205.html
Bursa'da maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusunun hayatını kaybettiği... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T19:12+0300
2025-01-11T19:12+0300
2025-01-11T19:12+0300
türkiye
bursa
maden
maden ocağı
kaza
göçük
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Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından yapıldığı belirtilen patlatma işlemi ardından işlemni gerçekleştirği alana giden Özdoğan'ın, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla göçük altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanyada-35-yil-sonra-ilk-kez-goruldu-hayvan-sevkiyati-yasaklandi-1092576604.html
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bursa, maden, maden ocağı, kaza, göçük
bursa, maden, maden ocağı, kaza, göçük
Bursa'da maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından yapıldığı belirtilen patlatma işlemi ardından işlemni gerçekleştirği alana giden Özdoğan'ın, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla göçük altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.