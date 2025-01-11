https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/bursada-maden-ocaginda-gocuk-1-kisi-hayatini-kaybetti-1092578205.html

Bursa'da maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusunun hayatını kaybettiği... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T19:12+0300

2025-01-11T19:12+0300

2025-01-11T19:12+0300

türkiye

bursa

maden

maden ocağı

kaza

göçük

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Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından yapıldığı belirtilen patlatma işlemi ardından işlemni gerçekleştirği alana giden Özdoğan'ın, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla göçük altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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bursa, maden, maden ocağı, kaza, göçük