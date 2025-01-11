https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanyada-35-yil-sonra-ilk-kez-goruldu-hayvan-sevkiyati-yasaklandi-1092576604.html

Almanya'da 35 yıl sonra ilk kez görüldü: Hayvan sevkiyatı yasaklandı

Almanya'da 35 yıl sonra ilk kez görüldü: Hayvan sevkiyatı yasaklandı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Brandenburg eyaletinde inek, domuz, koyun, keçi, deve ve lama gibi diğer hayvanların taşınmasına getirilen 72 saatlik yasak... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T18:29+0300

2025-01-11T18:29+0300

2025-01-11T18:29+0300

dünya

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manda

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Berlin'in yakınında bulunan bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından önlem olarak Brandenburg eyaletinde hayvan nakli yasaklandı.Söz konusu karar, Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaletindeki yetkililerin Cuma günü bir çiftçinin şehir sınırlarının hemen dışındaki Hoenow'da 14 kişilik bir manda sürüsünden üçünü ölü bulduğunu açıklamasının ardından geldi. Almanya Ulusal Hayvan Sağlığı Enstitüsü, bir hayvandan alınan örneklerde şap hastalığı tespit edildiğini ve sürünün geri kalanının kesildiğini doğruladı. Hayvanlara hastalığın nasıl bulaştığı hususu ise henüz netlik kazanmadı.Yetkililer, salgının tespit edildiği yerin yakınındaki Ahrensfelde'deki bir çiftlikte bulunan yaklaşık 200 domuzun önlem olarak kesileceğini söyledi.Oldukça bulaşıcı olduğu bilinen şap hastalığı, hayvanat bahçelerindekiler de dahil olmak üzere sığır, domuz ve koyun gibi çift tırnaklı hayvanları etkiliyor. Hastalık insanları etkilemediği belirtilse de hayvanların hastalığı taşıabildiği ve bulaştırabildiği dile getirildi.İngiltere'de 2001 yılında ortaya çıkan şap hastalığı salgını, yetkililerin enfekte çiftliklerdeki ve bu çiftliklerin yanındaki çiftliklerdeki yaklaşık 6 milyon hayvanı öldürmesine yol açmıştı.Virüsün temas ve havadan bulaşma yoluyla kolayca yayıldığı ve sürüleri hızla enfekte edebildiği ifade edilirken insanların da virüsle temas etmiş tarım ekipmanları, ayakkabılar, giysiler ve araç lastikleri gibi eşyalar aracılığıyla hastalığı yayabileceği dile getirildi.Almanya Hayvan Sağlığı Enstitüsü'ne göre Almanya'daki son salgın 1988 yılında, Avrupa'daki son salgın ise 2011 yılında görülmüştü.Şap hastalığı nedir?Şap hastalığı genellikle çift tırnaklı hayvanları etkileyen viral bir enfeksiyondur. Özellikle sığır, koyun, keçi ve yaban domuzu gibi hayvanlarda görülür. Hastalık son derece bulaşıcı olup, hayvanlar arasında hızla yayılır. Şap hastalığı, hayvanların ağız bölgelerinde ve tırnaklarında yaraların oluşmasına neden olur.İnsanlara bulaşır Mı?Şap hastalığı, nadiren de olsa insanları etkileyebilir. İnsanlarda görülen vakalar genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu meydana gelir. Bu temas, enfekte hayvanların sütü, eti ya da onlarla fiziksel temas yoluyla gerçekleşebilir.Şap hastalığı belirtileri nelerdir?Bulaşma YollarıŞap hastalığı hayvanlar arasında hızla yayılan son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Hayvanlar arasında virüs genellikle enfekte hayvanların salya, dışkı ve idrar gibi vücut sıvılarıyla yahut aerosoller yoluyla yayılır.Şap Hastalığı TedavisiŞap hastalığının yayılmaması için teşhis edildiği anda karantina uygulanmalı ve enfekte hayvanlar izole edilmelidir. Tedavi genellikle destekleyici tedavi ile sınırlıdır. Yara ve lezyonlar için antiseptik tedaviler uygulanabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/vatikan-sartli-olarak-izin-verdi-escinsel-erkekler-rahip-olabilecek-1092573646.html

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