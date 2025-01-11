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Aydın'daki 'kehanetlerin merkezi' 132 bin kişiyi çekti: Hikâyesi görenleri büyüledi
Aydın'daki 'kehanetlerin merkezi' 132 bin kişiyi çekti: Hikâyesi görenleri büyüledi
Sputnik Türkiye
Aydın Didim’deki antik dünyanın görkemli yapılarından biri olan Apollon Tapınağı, 2024 yılında 132 bin 740 kişiyi ağırladı. Mitolojik hikayeleri, ihtişamlı... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan ve antik dünyanın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak bilinen Apollon Tapınağı, 2024 yılında 132 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktası oldu. “Kehanet merkezi” olarak anılan bu tapınak, mitolojik geçmişi ve göz kamaştıran mimarisiyle dikkat çekiyor.Tapınak, adını Yunan mitolojisinin müzik, sanat, güneş ve kehanet tanrısı Apollon’dan alıyor. 112 sütunuyla büyüleyen bu yapı, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk sunuyor.Medusa’nın taşa çeviren büyüsüEfsaneye göre, tapınak, keskin dişli ve yılan saçlı Medusa tarafından korunuyor. Medusa’nın gözlerine bakanların taşa dönüştüğüne inanılıyor. Bu mitolojik detaylar, Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden turistlerin ilgisini daha da artırıyor.Tapınağın 17,5 metre yüksekliğindeki kutsal avlusu, antik çağın dini ritüellerine ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda, ibadet için kullanılan “naos” adlı iç avlu, soylu kişilerden sıradan vatandaşlara kadar birçok kişinin kehanetler almak için başvurduğu bir yer olmuş.132 binden fazla ziyaretçi ağırladıApollon Tapınağı, 2023 yılında 111 bin 761 kişi tarafından ziyaret edilirken, bu sayı 2024 yılında yüzde 18,7 oranında artarak 132 bin 740’a ulaştı. Tapınak, yerli ve yabancı turistlerin Ege Bölgesi’ndeki en gözde destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.Ziyaretçilerin ilgisini çeken yalnızca mitolojik hikayeler değil; aynı zamanda korunmuş mimarisi ve etkileyici sütun düzenlemeleri de büyük beğeni topluyor.Apollon Tapınağı’nda 1905 yılında Alman arkeologlar tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024’ten itibaren Milet Müzesi Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor. Tapınakta ziyaretçi güzergahlarının iyileştirilmesi, çevre duvarlarının sağlamlaştırılması ve peyzaj düzenlemeleri gibi çalışmalar da yapılıyor.
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kehanet, tapınak, aydın
kehanet, tapınak, aydın

Aydın'daki 'kehanetlerin merkezi' 132 bin kişiyi çekti: Hikâyesi görenleri büyüledi

11:45 11.01.2025
© AAApollon Tapınağı
Apollon Tapınağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA
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Aydın Didim’deki antik dünyanın görkemli yapılarından biri olan Apollon Tapınağı, 2024 yılında 132 bin 740 kişiyi ağırladı. Mitolojik hikayeleri, ihtişamlı sütunları ve Medusa’nın büyüleyici efsanesiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken tapınak, tarihin ve mistisizmin eşsiz bir birleşimini sunuyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan ve antik dünyanın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak bilinen Apollon Tapınağı, 2024 yılında 132 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktası oldu. “Kehanet merkezi” olarak anılan bu tapınak, mitolojik geçmişi ve göz kamaştıran mimarisiyle dikkat çekiyor.
Tapınak, adını Yunan mitolojisinin müzik, sanat, güneş ve kehanet tanrısı Apollon’dan alıyor. 112 sütunuyla büyüleyen bu yapı, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk sunuyor.

Medusa’nın taşa çeviren büyüsü

Efsaneye göre, tapınak, keskin dişli ve yılan saçlı Medusa tarafından korunuyor. Medusa’nın gözlerine bakanların taşa dönüştüğüne inanılıyor. Bu mitolojik detaylar, Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden turistlerin ilgisini daha da artırıyor.
Tapınağın 17,5 metre yüksekliğindeki kutsal avlusu, antik çağın dini ritüellerine ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda, ibadet için kullanılan “naos” adlı iç avlu, soylu kişilerden sıradan vatandaşlara kadar birçok kişinin kehanetler almak için başvurduğu bir yer olmuş.

132 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Apollon Tapınağı, 2023 yılında 111 bin 761 kişi tarafından ziyaret edilirken, bu sayı 2024 yılında yüzde 18,7 oranında artarak 132 bin 740’a ulaştı. Tapınak, yerli ve yabancı turistlerin Ege Bölgesi’ndeki en gözde destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.
Ziyaretçilerin ilgisini çeken yalnızca mitolojik hikayeler değil; aynı zamanda korunmuş mimarisi ve etkileyici sütun düzenlemeleri de büyük beğeni topluyor.
Apollon Tapınağı’nda 1905 yılında Alman arkeologlar tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024’ten itibaren Milet Müzesi Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor. Tapınakta ziyaretçi güzergahlarının iyileştirilmesi, çevre duvarlarının sağlamlaştırılması ve peyzaj düzenlemeleri gibi çalışmalar da yapılıyor.
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