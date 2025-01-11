Aydın'daki 'kehanetlerin merkezi' 132 bin kişiyi çekti: Hikâyesi görenleri büyüledi
© AAApollon Tapınağı
© AA
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Aydın Didim’deki antik dünyanın görkemli yapılarından biri olan Apollon Tapınağı, 2024 yılında 132 bin 740 kişiyi ağırladı. Mitolojik hikayeleri, ihtişamlı sütunları ve Medusa’nın büyüleyici efsanesiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken tapınak, tarihin ve mistisizmin eşsiz bir birleşimini sunuyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan ve antik dünyanın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak bilinen Apollon Tapınağı, 2024 yılında 132 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktası oldu. “Kehanet merkezi” olarak anılan bu tapınak, mitolojik geçmişi ve göz kamaştıran mimarisiyle dikkat çekiyor.
Tapınak, adını Yunan mitolojisinin müzik, sanat, güneş ve kehanet tanrısı Apollon’dan alıyor. 112 sütunuyla büyüleyen bu yapı, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk sunuyor.
Tapınak, adını Yunan mitolojisinin müzik, sanat, güneş ve kehanet tanrısı Apollon’dan alıyor. 112 sütunuyla büyüleyen bu yapı, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk sunuyor.
Medusa’nın taşa çeviren büyüsü
Efsaneye göre, tapınak, keskin dişli ve yılan saçlı Medusa tarafından korunuyor. Medusa’nın gözlerine bakanların taşa dönüştüğüne inanılıyor. Bu mitolojik detaylar, Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden turistlerin ilgisini daha da artırıyor.
Tapınağın 17,5 metre yüksekliğindeki kutsal avlusu, antik çağın dini ritüellerine ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda, ibadet için kullanılan “naos” adlı iç avlu, soylu kişilerden sıradan vatandaşlara kadar birçok kişinin kehanetler almak için başvurduğu bir yer olmuş.
Tapınağın 17,5 metre yüksekliğindeki kutsal avlusu, antik çağın dini ritüellerine ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda, ibadet için kullanılan “naos” adlı iç avlu, soylu kişilerden sıradan vatandaşlara kadar birçok kişinin kehanetler almak için başvurduğu bir yer olmuş.
132 binden fazla ziyaretçi ağırladı
Apollon Tapınağı, 2023 yılında 111 bin 761 kişi tarafından ziyaret edilirken, bu sayı 2024 yılında yüzde 18,7 oranında artarak 132 bin 740’a ulaştı. Tapınak, yerli ve yabancı turistlerin Ege Bölgesi’ndeki en gözde destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.
Ziyaretçilerin ilgisini çeken yalnızca mitolojik hikayeler değil; aynı zamanda korunmuş mimarisi ve etkileyici sütun düzenlemeleri de büyük beğeni topluyor.
Ziyaretçilerin ilgisini çeken yalnızca mitolojik hikayeler değil; aynı zamanda korunmuş mimarisi ve etkileyici sütun düzenlemeleri de büyük beğeni topluyor.
Apollon Tapınağı’nda 1905 yılında Alman arkeologlar tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024’ten itibaren Milet Müzesi Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor. Tapınakta ziyaretçi güzergahlarının iyileştirilmesi, çevre duvarlarının sağlamlaştırılması ve peyzaj düzenlemeleri gibi çalışmalar da yapılıyor.