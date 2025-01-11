https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/antalyada-mazgaldan-gelen-gizemli-ses-ekipleri-harekete-gecirdi-kim-var-orada-1092562797.html

Antalya'da mazgaldan gelen gizemli ses ekipleri harekete geçirdi: 'Kim var orada?'

Antalya'da mazgaldan gelen gizemli ses ekipleri harekete geçirdi: 'Kim var orada?'

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kepez ilçesinde kanalizasyondan gelen çocuk sesi ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kanalizasyon hattını tarayan ekipler, herhangi bir bulguya... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T11:13+0300

2025-01-11T11:13+0300

2025-01-11T11:13+0300

türkiye

antalya

kanalizasyon

ses

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092563181_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f22abb4822a96ce4e4d187b47bf3fd2f.jpg

Antalya’nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki Mehmet Atay Caddesi'nde, dün saat 17.30 sıralarında dikkat çekici bir olay yaşandı. Ailesiyle çimenlik alanda piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından çocuk sesi duyduğunu belirtti. Çelik, “Kim var orada, polise haber vereceğim” diye seslendikten sonra bir daha ses alamadı.Şüpheli durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Çelik, kanalizasyondan gelen sesi yetkililere ihbar etti. Çelik’in verdiği bilgiye göre, sesi yalnızca kendisi değil, yoldan geçen bir kişi daha duymuştu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.Kanalizasyon hattı tarandı, i̇z bulunamadıEkipler, ihbarın yapıldığı mazgalı keserek kanalizasyon hattını taradı. İtfaiye erleri hattı dikkatlice incelerken, herhangi bir kişi ya da ipucu bulunamadı. Sesin kaynağını tespit edemeyen ekipler, detaylı aramalarının ardından çalışmayı sonlandırdı.Olayla ilgili açıklama yapan ihbarcı Hamdiye Çelik, “Mazgaldan net bir şekilde erkek çocuğunun bağırma sesini duyduk. Yaklaşık 4-5 defa seslendik ama cevap alamadık. Buradan geçen bir kişi de aynı sesi duydu” dedi. Çelik, sesin aniden kesildiğini ve bu yüzden şüphelenerek yetkililere haber verdiğini ifade etti.Ekiplerin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanamaması, sesin kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/prof-dr-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-deprem-10-buyuklugunde-hissedilecek-sure-doldu-1092561040.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, kanalizasyon, ses