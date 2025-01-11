https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/antalyada-mazgaldan-gelen-gizemli-ses-ekipleri-harekete-gecirdi-kim-var-orada-1092562797.html
Antalya'da mazgaldan gelen gizemli ses ekipleri harekete geçirdi: 'Kim var orada?'
Antalya'da mazgaldan gelen gizemli ses ekipleri harekete geçirdi: 'Kim var orada?'
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Kepez ilçesinde kanalizasyondan gelen çocuk sesi ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kanalizasyon hattını tarayan ekipler, herhangi bir bulguya... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T11:13+0300
2025-01-11T11:13+0300
2025-01-11T11:13+0300
türkiye
antalya
kanalizasyon
ses
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Antalya’nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki Mehmet Atay Caddesi'nde, dün saat 17.30 sıralarında dikkat çekici bir olay yaşandı. Ailesiyle çimenlik alanda piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından çocuk sesi duyduğunu belirtti. Çelik, “Kim var orada, polise haber vereceğim” diye seslendikten sonra bir daha ses alamadı.Şüpheli durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Çelik, kanalizasyondan gelen sesi yetkililere ihbar etti. Çelik’in verdiği bilgiye göre, sesi yalnızca kendisi değil, yoldan geçen bir kişi daha duymuştu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.Kanalizasyon hattı tarandı, i̇z bulunamadıEkipler, ihbarın yapıldığı mazgalı keserek kanalizasyon hattını taradı. İtfaiye erleri hattı dikkatlice incelerken, herhangi bir kişi ya da ipucu bulunamadı. Sesin kaynağını tespit edemeyen ekipler, detaylı aramalarının ardından çalışmayı sonlandırdı.Olayla ilgili açıklama yapan ihbarcı Hamdiye Çelik, “Mazgaldan net bir şekilde erkek çocuğunun bağırma sesini duyduk. Yaklaşık 4-5 defa seslendik ama cevap alamadık. Buradan geçen bir kişi de aynı sesi duydu” dedi. Çelik, sesin aniden kesildiğini ve bu yüzden şüphelenerek yetkililere haber verdiğini ifade etti.Ekiplerin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanamaması, sesin kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.
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antalya, kanalizasyon, ses
antalya, kanalizasyon, ses
Antalya'da mazgaldan gelen gizemli ses ekipleri harekete geçirdi: 'Kim var orada?'
Antalya’nın Kepez ilçesinde kanalizasyondan gelen çocuk sesi ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kanalizasyon hattını tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Sesin kaynağı gizemini korurken, ihbar eden kişi olay anını “4-5 kez bağırdık ama cevap alamadık” sözleriyle anlattı.
Antalya’nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki Mehmet Atay Caddesi'nde, dün saat 17.30 sıralarında dikkat çekici bir olay yaşandı. Ailesiyle çimenlik alanda piknik yapan Hamdiye Çelik, refüj üzerindeki kanalizasyon mazgalından çocuk sesi duyduğunu belirtti. Çelik, “Kim var orada, polise haber vereceğim” diye seslendikten sonra bir daha ses alamadı.
Şüpheli durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Çelik, kanalizasyondan gelen sesi yetkililere ihbar etti. Çelik’in verdiği bilgiye göre, sesi yalnızca kendisi değil, yoldan geçen bir kişi daha duymuştu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Kanalizasyon hattı tarandı, i̇z bulunamadı
Ekipler, ihbarın yapıldığı mazgalı keserek kanalizasyon hattını taradı. İtfaiye erleri hattı dikkatlice incelerken, herhangi bir kişi ya da ipucu bulunamadı. Sesin kaynağını tespit edemeyen ekipler, detaylı aramalarının ardından çalışmayı sonlandırdı.
Olayla ilgili açıklama yapan ihbarcı Hamdiye Çelik, “Mazgaldan net bir şekilde erkek çocuğunun bağırma sesini duyduk. Yaklaşık 4-5 defa seslendik ama cevap alamadık. Buradan geçen bir kişi de aynı sesi duydu” dedi. Çelik, sesin aniden kesildiğini ve bu yüzden şüphelenerek yetkililere haber verdiğini ifade etti.
Ekiplerin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanamaması, sesin kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.