https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/avusturya-disisleri-bakani-alexander-schallenberg-gecici-basbakanlik-gorevine-basladi-1092572255.html

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, geçici başbakanlık görevine başladı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, geçici başbakanlık görevine başladı

Sputnik Türkiye

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakanlık görevini üstlenmek üzere yemin etti. Ülkede 2021'den beri... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T15:54+0300

2025-01-11T15:54+0300

2025-01-11T15:54+0300

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakanlık görevini üstlenmek üzere yemin ederek göreve başladı. Ülke, erken genel seçimlerin sonuçlanmasını ve kalıcı bir hükümetin oluşmasını beklerken, Schallenberg’in liderliğinde geçici bir yönetim dönemi başlayacak.Schallenberg, yemin töreninde yaptığı konuşmada, geçici hükümetin temel görevinin ülkeyi istikrarlı bir şekilde seçim sürecine taşımak olduğunu belirtti. "Bu dönemde temel amacımız, Avusturya halkının güvenini kazanmak ve ülkemizin ulusal çıkarlarını en iyi şekilde korumaktır" dedi.Schallenberg’in geçici başbakan olarak atanması, ülke genelinde farklı tepkilere yol açtı. Muhalefet partileri, geçici hükümetin tarafsız bir politika izlemesi gerektiğini vurgularken, bazı kesimler Schallenberg’in uluslararası diplomasi tecrübesinin bu süreçte önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.Nehammer istifasını vermişti6 Aralık 2021'den beri şansölye görevini yapan Avusturya Halk Partisi'nden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 4 Ocak 2025'te koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine istifa edeceğini duyurmuştu. Nehammer'in istifa duyurusu, Eylül ayındaki parlamento seçimlerinin ardından sosyal demokratlarla bir hükümet koalisyonu kurmak için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/avusturya-cumhurbaskani-en-fazla-oyu-alan-partiyle-koasliyon-icin-gorusuyor-fponin-siyasi-1092380031.html

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