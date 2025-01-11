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‘Avrupa Komisyonu 16. Rusya karşıtı yaptırım paketine ilişkin istişareleri başlatıyor’
‘Avrupa Komisyonu 16. Rusya karşıtı yaptırım paketine ilişkin istişareleri başlatıyor’
Sputnik Türkiye
RMF FM radyosu, Avrupa Komisyonu’nun Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketine ilişkin istişarelere 14 Ocak'ta başlayacağını ileri sürdü. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T18:46+0300
2025-01-11T18:44+0300
dünya
polonya
avrupa komisyonu
yaptırım
rusya
batı
ukrayna
özel askeri harekat
vladimir putin
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Polonya merkezli RMF FM radyosunun Avrupa diplomatik çevrelerinden kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Komisyonu 14 Ocak Salı günü Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketiyle ilgili istişarelere başlayacak.Haberde, “Avrupa Komisyonu önümüzdeki salı günü, 14 Ocak'ta, Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketi konusunda Avrupa Birliği ülkeleriyle istişarelere başlayacak” denildi.AB dönem başkanlığını yürüten Polonya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasının üçüncü yıldönümü olan 24 Şubat'ta yeni bir yaptırım paketini kabul etmek istediğine dikkat çekildi.AB ülkeleri temsilcilerinin istişareler sırasında söz konusu yaptırım paketiyle ilgili önerilerinin yanı sıra endişelerini de iletecekleri kaydedildi.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulanmaya başlanan ve yoğunlaştırmaya devam edilen yaptırım baskısıyla başa çıkacağını sıklıkla vurguluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmiş ve Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/avrupa-birligi-polonyaya-gelmesi-beklenen-netanyahunun-tutuklanma-emrini-destekledigini-acikladi-1092572054.html
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polonya, avrupa komisyonu, yaptırım, rusya, batı, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin
polonya, avrupa komisyonu, yaptırım, rusya, batı, ukrayna, özel askeri harekat, vladimir putin

‘Avrupa Komisyonu 16. Rusya karşıtı yaptırım paketine ilişkin istişareleri başlatıyor’

18:46 11.01.2025
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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RMF FM radyosu, Avrupa Komisyonu’nun Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketine ilişkin istişarelere 14 Ocak'ta başlayacağını ileri sürdü.
Polonya merkezli RMF FM radyosunun Avrupa diplomatik çevrelerinden kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Komisyonu 14 Ocak Salı günü Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketiyle ilgili istişarelere başlayacak.
Haberde, “Avrupa Komisyonu önümüzdeki salı günü, 14 Ocak'ta, Rusya'ya yönelik 16. yaptırım paketi konusunda Avrupa Birliği ülkeleriyle istişarelere başlayacak” denildi.
AB dönem başkanlığını yürüten Polonya’nın Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasının üçüncü yıldönümü olan 24 Şubat'ta yeni bir yaptırım paketini kabul etmek istediğine dikkat çekildi.
AB ülkeleri temsilcilerinin istişareler sırasında söz konusu yaptırım paketiyle ilgili önerilerinin yanı sıra endişelerini de iletecekleri kaydedildi.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulanmaya başlanan ve yoğunlaştırmaya devam edilen yaptırım baskısıyla başa çıkacağını sıklıkla vurguluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu belirtmiş ve Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek olduğunu vurgulamıştı.
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