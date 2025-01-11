https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanyada-secimler-yaklasiyor-afd-ve-spdnin-adaylari-belli-oldu-1092574926.html

Almanya'da seçimler yaklaşıyor: AfD ve SPD'nin adayları belli oldu

Almanya'da seçimler yaklaşıyor: AfD ve SPD'nin adayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Almanya'da başbakanlık seçimleri yaklaşıyor. Seçime katılacak partiler adaylarını belirlemeye başladı. Almanya için Alternatif partisinin adayı Weidel olurken... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T17:16+0300

2025-01-11T17:16+0300

2025-01-11T17:17+0300

politika

sosyal demokrat parti (spd)

almanya için alternatif (afd)

alice weidel

olaf scholz

boris pistorius

almanya

seçim

erken seçim

elon musk

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Almanya için Alternatif (AfD) Kongresi, eşbaşkanları arasında yer alan Alice Weidel'i Almanya'nın şansölye adayı olarak resmi olarak onayladı.Almanya’nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde düzenlenen AfD kongresinde yapılan oylamada, 45 yaşındaki Weidel oy birliğiyle başbakan adayı seçildi. Aynı zamanda AfD'nin parlamento grup lideri olan Weidel, burada yaptığı konuşmada, parti kongresini X'te yayınladığı için teknoloji milyarderi Elon Musk'a teşekkür etti.Kongrede Weidel Almanya'nın başbakan adayı olarak duyurdu. Söz konusu bu karar, partinin kongresinde resmen onaylandı.Parti sosyal medya hesabı X'te, “Yeni seçilen Şansölye adayımız Alice Weidel'i kutluyor ve seçim kampanyasının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz!” cümlesi yer aldı.Scholz'un aday olduğu da doğrulandıScholz, 23 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimlerinde Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı olarak onaylandı.Alman medyası, “Cumartesi günü Berlin'de devam eden SPD kongresinde, Federal Şansölye Olaf Scholz resmen Sosyal Demokratların şansölye adayı olarak seçildi” diye yazdı.Almanya'da erken seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Scholz, Başbakan olarak görev yapmasına rağmen, kişisel popülarite açısından Scholz'dan çok daha üstün olan Savunma Bakanı Boris Pistorius'u aday göstermek isteyen kendi partisi içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı. Bununla birlikte, Pistorius sonunda Scholz'un adaylığını desteklemiş ve onu mükemmel bir şansölye olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanya-basbakani-scholz-abd-batinin-demokratik-kurumlarini-kasitli-olarak-yok-ediyor-1092572431.html

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sosyal demokrat parti (spd), almanya için alternatif (afd), alice weidel, olaf scholz, boris pistorius, almanya, seçim, erken seçim, elon musk