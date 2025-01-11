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Almanya'da seçimler yaklaşıyor: AfD ve SPD'nin adayları belli oldu
Almanya'da seçimler yaklaşıyor: AfD ve SPD'nin adayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Almanya'da başbakanlık seçimleri yaklaşıyor. Seçime katılacak partiler adaylarını belirlemeye başladı. Almanya için Alternatif partisinin adayı Weidel olurken... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T17:16+0300
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politika
sosyal demokrat parti (spd)
almanya için alternatif (afd)
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olaf scholz
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almanya
seçim
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Almanya için Alternatif (AfD) Kongresi, eşbaşkanları arasında yer alan Alice Weidel'i Almanya'nın şansölye adayı olarak resmi olarak onayladı.Almanya’nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde düzenlenen AfD kongresinde yapılan oylamada, 45 yaşındaki Weidel oy birliğiyle başbakan adayı seçildi. Aynı zamanda AfD'nin parlamento grup lideri olan Weidel, burada yaptığı konuşmada, parti kongresini X'te yayınladığı için teknoloji milyarderi Elon Musk'a teşekkür etti.Kongrede Weidel Almanya'nın başbakan adayı olarak duyurdu. Söz konusu bu karar, partinin kongresinde resmen onaylandı.Parti sosyal medya hesabı X'te, “Yeni seçilen Şansölye adayımız Alice Weidel'i kutluyor ve seçim kampanyasının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz!” cümlesi yer aldı.Scholz'un aday olduğu da doğrulandıScholz, 23 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimlerinde Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı olarak onaylandı.Alman medyası, “Cumartesi günü Berlin'de devam eden SPD kongresinde, Federal Şansölye Olaf Scholz resmen Sosyal Demokratların şansölye adayı olarak seçildi” diye yazdı.Almanya'da erken seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Scholz, Başbakan olarak görev yapmasına rağmen, kişisel popülarite açısından Scholz'dan çok daha üstün olan Savunma Bakanı Boris Pistorius'u aday göstermek isteyen kendi partisi içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı. Bununla birlikte, Pistorius sonunda Scholz'un adaylığını desteklemiş ve onu mükemmel bir şansölye olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanya-basbakani-scholz-abd-batinin-demokratik-kurumlarini-kasitli-olarak-yok-ediyor-1092572431.html
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sosyal demokrat parti (spd), almanya için alternatif (afd), alice weidel, olaf scholz, boris pistorius, almanya, seçim, erken seçim, elon musk

Almanya'da seçimler yaklaşıyor: AfD ve SPD'nin adayları belli oldu

17:16 11.01.2025 (güncellendi: 17:17 11.01.2025)
© İHA / SASCHA STEINBACHAlmanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve "küçük genel seçim" olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu.
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yapılan ve küçük genel seçim olarak nitelendirilen eyalet meclisi seçimlerinin galibi oyların yüzde 35’ini alan Hristiyan Demokratik Birliği (CDU) oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© İHA / SASCHA STEINBACH
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Almanya'da başbakanlık seçimleri yaklaşıyor. Seçime katılacak partiler adaylarını belirlemeye başladı. Almanya için Alternatif partisinin adayı Weidel olurken Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin adayının mevcut başbakan Scholz olduğu açıklandı.
Almanya için Alternatif (AfD) Kongresi, eşbaşkanları arasında yer alan Alice Weidel'i Almanya'nın şansölye adayı olarak resmi olarak onayladı.
Almanya’nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde düzenlenen AfD kongresinde yapılan oylamada, 45 yaşındaki Weidel oy birliğiyle başbakan adayı seçildi. Aynı zamanda AfD'nin parlamento grup lideri olan Weidel, burada yaptığı konuşmada, parti kongresini X'te yayınladığı için teknoloji milyarderi Elon Musk'a teşekkür etti.
Kongrede Weidel Almanya'nın başbakan adayı olarak duyurdu. Söz konusu bu karar, partinin kongresinde resmen onaylandı.
Parti sosyal medya hesabı X'te, “Yeni seçilen Şansölye adayımız Alice Weidel'i kutluyor ve seçim kampanyasının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz!” cümlesi yer aldı.

Scholz'un aday olduğu da doğrulandı

Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak erken parlamento seçimlerinde Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı olarak onaylandı.
Alman medyası, “Cumartesi günü Berlin'de devam eden SPD kongresinde, Federal Şansölye Olaf Scholz resmen Sosyal Demokratların şansölye adayı olarak seçildi” diye yazdı.
Almanya'da erken seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Scholz, Başbakan olarak görev yapmasına rağmen, kişisel popülarite açısından Scholz'dan çok daha üstün olan Savunma Bakanı Boris Pistorius'u aday göstermek isteyen kendi partisi içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı. Bununla birlikte, Pistorius sonunda Scholz'un adaylığını desteklemiş ve onu mükemmel bir şansölye olarak nitelendirmişti.
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
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