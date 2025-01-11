https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanya-basbakani-scholz-abd-batinin-demokratik-kurumlarini-kasitli-olarak-yok-ediyor-1092572431.html
Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı olarak yok ediyor
Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı olarak yok ediyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada ABD'deki bazı siyasi güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı bir şekilde yok etmek için çalıştığını... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T16:10+0300
2025-01-11T16:10+0300
2025-01-11T16:10+0300
politika
abd
olaf scholz
almanya
elon musk
alice weidel
demokrasi
almanya için alternatif (afd)
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, ABD'deki bazı siyasi güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını yok etmek için kasıtlı olarak çalıştığını ve Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğinin artık belirsiz olduğunu söyledi.Konuşması Youtube kanalı Phoenix'te konuşması yayımlanan Scholz, şu cümleleri kaydetti:Scholz açıklamasında ayrıca birkaç yıl önce hatta birkaç ay ya da hafta önce hayal bile edilemeyecek şeyler yaşandığı için içinde bulunulan dönemi bir kez daha 'çok ciddi' olarak nitelendirdi.Scholz, 'ABD'deki bazı güçler' ile kimi kastettiğini hususi olarak belirtmese de söz konusu bu açıklama, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sağcı Almanya için Alternatif partisinin eş başkanı Alice Weidel ile yaptığı ve Musk'ın Almanya'yı sadece Almanya için Alternatif kurtarabileceğine inandığı için Alman vatandaşlarını yaklaşan seçimlerde Almanya için Alternatif'e oy vermeye çağırdığı görüşmeden iki gün sonra yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html
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abd, olaf scholz, almanya, elon musk, alice weidel, demokrasi, almanya için alternatif (afd)
Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı olarak yok ediyor
Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada ABD'deki bazı siyasi güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı bir şekilde yok etmek için çalıştığını belirterek gelecekte Avrupa ile ABD arasındaki münasebetlerin belirsiz olduğunun altını çizdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, ABD'deki bazı siyasi güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını yok etmek için kasıtlı olarak çalıştığını ve Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğinin artık belirsiz olduğunu söyledi.
Konuşması Youtube kanalı Phoenix'te konuşması yayımlanan Scholz, şu cümleleri kaydetti:
Amerika'daki bazı güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını yok etmek için oldukça bilinçli bir şekilde çalıştığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ABD ile ilişkilerimizin nasıl gelişeceğinden emin olamayacağımız bir dönemdeyiz.
Scholz açıklamasında ayrıca birkaç yıl önce hatta birkaç ay ya da hafta önce hayal bile edilemeyecek şeyler yaşandığı için içinde bulunulan dönemi bir kez daha 'çok ciddi' olarak nitelendirdi.
Scholz, 'ABD'deki bazı güçler' ile kimi kastettiğini hususi olarak belirtmese de söz konusu bu açıklama, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sağcı Almanya için Alternatif partisinin eş başkanı Alice Weidel ile yaptığı ve Musk'ın Almanya'yı sadece Almanya için Alternatif kurtarabileceğine inandığı için Alman vatandaşlarını yaklaşan seçimlerde Almanya için Alternatif'e oy vermeye çağırdığı görüşmeden iki gün sonra yapıldı.