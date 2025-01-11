https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/almanya-basbakani-scholz-abd-batinin-demokratik-kurumlarini-kasitli-olarak-yok-ediyor-1092572431.html

Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı olarak yok ediyor

Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı olarak yok ediyor

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada ABD'deki bazı siyasi güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını kasıtlı bir şekilde yok etmek için çalıştığını... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T16:10+0300

2025-01-11T16:10+0300

2025-01-11T16:10+0300

politika

abd

olaf scholz

almanya

elon musk

alice weidel

demokrasi

almanya için alternatif (afd)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090257729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f175f3d6ec669ddd791e408f635ec4.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, ABD'deki bazı siyasi güçlerin Batı'nın demokratik kurumlarını yok etmek için kasıtlı olarak çalıştığını ve Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğinin artık belirsiz olduğunu söyledi.Konuşması Youtube kanalı Phoenix'te konuşması yayımlanan Scholz, şu cümleleri kaydetti:Scholz açıklamasında ayrıca birkaç yıl önce hatta birkaç ay ya da hafta önce hayal bile edilemeyecek şeyler yaşandığı için içinde bulunulan dönemi bir kez daha 'çok ciddi' olarak nitelendirdi.Scholz, 'ABD'deki bazı güçler' ile kimi kastettiğini hususi olarak belirtmese de söz konusu bu açıklama, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sağcı Almanya için Alternatif partisinin eş başkanı Alice Weidel ile yaptığı ve Musk'ın Almanya'yı sadece Almanya için Alternatif kurtarabileceğine inandığı için Alman vatandaşlarını yaklaşan seçimlerde Almanya için Alternatif'e oy vermeye çağırdığı görüşmeden iki gün sonra yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, olaf scholz, almanya, elon musk, alice weidel, demokrasi, almanya için alternatif (afd)