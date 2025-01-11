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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, sağlıklı ve güçlü aileler ile Türkiye'nin gücüne güç... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T20:07+0300
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2025-01-11T20:07+0300
politika
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mahinur özdemir göktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti'nin, bir asırda yapılabilecek çalışmaları sadece 22 yılda yaptığını anlatan Göktaş, "Millete hizmet yoluna baş koydu, revan oldu. Bu büyük dava sizlerin azmiyle büyüdü, büyümeye devam ediyor. Daha yolumuz uzun. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte, el birliğiyle, koşan adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.Göktaş, Bolu'nun tarihte önemli isimleri yetiştiren şehirlerden, aynı zamanda milli iradenin ve kalkınma hedeflerinin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirtti.Kente yapılan yatırımlara değinen Göktaş, "Aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, dokunmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Bu çalışmaları, inşallah pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mızın ilanıyla 'Aile Yılı'nda da taçlandıracağız. Aile yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla da bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Sosyal desteklerimizi, eğitim ve danışmanlık programlarımızı elbette Bolu'da da sürdüreceğiz. Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Göktaş, gurbetçi aile olarak Belçika'ya giden dedesinin ve kendisinin Avrupa'da karşılaştığı zorlukları anlatarak, şöyle devam etti:Bütün dünya Suriyelilere sırtını dönerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ve liderliğiyle Türk vatandaşlarının onlara ensar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Birileri popülizm yaparken, masum kardeşlerimizin üzerinden siyaset yaparken biz, siz dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabb'imizden dileğimiz, inşallah Filistinli kadınların, çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-70-yillik-ruyamiz-mersin-akkuyu-ngsde-gercege-donusuyor-1092578357.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, bolu, aile, sednaya, sednaya hapishanesi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, bolu, aile, sednaya, sednaya hapishanesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, sağlıklı ve güçlü aileler ile Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.
AK Parti'nin, bir asırda yapılabilecek çalışmaları sadece 22 yılda yaptığını anlatan Göktaş, "Millete hizmet yoluna baş koydu, revan oldu. Bu büyük dava sizlerin azmiyle büyüdü, büyümeye devam ediyor. Daha yolumuz uzun. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte, el birliğiyle, koşan adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.
Göktaş, Bolu'nun tarihte önemli isimleri yetiştiren şehirlerden, aynı zamanda milli iradenin ve kalkınma hedeflerinin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirtti.
Kente yapılan yatırımlara değinen Göktaş, "Aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, dokunmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Bu çalışmaları, inşallah pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mızın ilanıyla 'Aile Yılı'nda da taçlandıracağız. Aile yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla da bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Sosyal desteklerimizi, eğitim ve danışmanlık programlarımızı elbette Bolu'da da sürdüreceğiz. Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Göktaş, gurbetçi aile olarak Belçika'ya giden dedesinin ve kendisinin Avrupa'da karşılaştığı zorlukları anlatarak, şöyle devam etti:
Türkiye hiçbir zaman kimseye böyle davranmadı. Fakat bakıyoruz, kendini Türkiye Cumhuriyeti'nden daha büyük gören adamlar var. 'Kanun, kural, tanımam.' diyen adamlar var. Bunlardan biri de Bolu'da. Çıkmış yayına, yaptığı hukuksuzlukları kasıla kasıla, gurur duyarak anlatıyor. Suriyelilere yaptığı zulmü utanmadan dile getiriyor. Soruyorum, Sednaya'da işkenceleri hiç gördü mü? Onları görünce bir şey hissetti mi? Acaba ne hissetti? Soruyorum kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin kucak açtığı kardeşlerimize yapılan bu zulme kim son verecek? Bolu'nun güzel insanları son verecek. AK Parti teşkilatları son verecek.
Bütün dünya Suriyelilere sırtını dönerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ve liderliğiyle Türk vatandaşlarının onlara ensar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Birileri popülizm yaparken, masum kardeşlerimizin üzerinden siyaset yaparken biz, siz dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabb'imizden dileğimiz, inşallah Filistinli kadınların, çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.