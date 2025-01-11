https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-saglikli-ve-guclu-ailelerle-turkiyenin-gucune-guc-katmaya-1092579178.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Bolu 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, sağlıklı ve güçlü aileler ile Türkiye'nin gücüne güç... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T20:07+0300

2025-01-11T20:07+0300

2025-01-11T20:07+0300

politika

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

bolu

aile

sednaya

sednaya hapishanesi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti'nin, bir asırda yapılabilecek çalışmaları sadece 22 yılda yaptığını anlatan Göktaş, "Millete hizmet yoluna baş koydu, revan oldu. Bu büyük dava sizlerin azmiyle büyüdü, büyümeye devam ediyor. Daha yolumuz uzun. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte, el birliğiyle, koşan adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.Göktaş, Bolu'nun tarihte önemli isimleri yetiştiren şehirlerden, aynı zamanda milli iradenin ve kalkınma hedeflerinin en güçlü destekçilerinden biri olduğunu belirtti.Kente yapılan yatırımlara değinen Göktaş, "Aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, dokunmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmadık. Bu çalışmaları, inşallah pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mızın ilanıyla 'Aile Yılı'nda da taçlandıracağız. Aile yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla da bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Sosyal desteklerimizi, eğitim ve danışmanlık programlarımızı elbette Bolu'da da sürdüreceğiz. Sağlıklı ve güçlü ailelerle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Göktaş, gurbetçi aile olarak Belçika'ya giden dedesinin ve kendisinin Avrupa'da karşılaştığı zorlukları anlatarak, şöyle devam etti:Bütün dünya Suriyelilere sırtını dönerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ve liderliğiyle Türk vatandaşlarının onlara ensar olduğunu vurgulayan Göktaş, "Birileri popülizm yaparken, masum kardeşlerimizin üzerinden siyaset yaparken biz, siz dertlerine derman oldunuz. Hamdolsun bugün Suriye özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimiz Baas rejiminin devrilmesinden sonra ülkelerine dönüyor. Rabb'imizden dileğimiz, inşallah Filistinli kadınların, çocukların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarıdır. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, bolu, aile, sednaya, sednaya hapishanesi