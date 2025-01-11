https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/10-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-100-milyar-lira-para-transferi-yapmislar-1092570844.html
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 milyar lira para transferi yapmışlar
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 milyar lira para transferi yapmışlar
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis çetesine yönelik 10 ilde operasyonda şüphelilerin 100 milyar lira para transferi yaptıkları ortaya çıktı. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T14:44+0300
2025-01-11T14:44+0300
2025-01-11T14:44+0300
türkiye
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kara para aklama
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operasyon
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İstanbul merkezli 'yasa dışı bahis'ten elde edilen gelirlerle ilgili düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyar lira para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıkarken, suç gelirleriyle aldıkları 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya tedbir konulduParavan şirketler aracılığıyla kara paraya akladılarAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme işlemlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve bazı ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans işlemlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli 10 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger cihazına (soğuk cüzdan) el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerden 22'si tutuklandı. Kara para aklama suçu Yürütülen soruşturmada, işlem hacmi yaklaşık 100 milyar lira olan para transferi yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında "kara para aklama" suçundan da değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda şüphelilerin "yasa dışı bahis" suçundan elde ettikleri suç gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya tedbir kararı uygulandı.
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türkiye, kara para, kara para aklama, yasadışı bahis, operasyon
türkiye, kara para, kara para aklama, yasadışı bahis, operasyon
10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 milyar lira para transferi yapmışlar
Yasa dışı bahis çetesine yönelik 10 ilde operasyonda şüphelilerin 100 milyar lira para transferi yaptıkları ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 'yasa dışı bahis'ten elde edilen gelirlerle ilgili düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyar lira para transferi gerçekleştirdikleri ortaya çıkarken, suç gelirleriyle aldıkları 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya tedbir konuldu
Paravan şirketler aracılığıyla kara paraya akladılar
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme işlemlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve bazı ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans işlemlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 10 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger cihazına (soğuk cüzdan) el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerden 22'si tutuklandı.
Yürütülen soruşturmada, işlem hacmi yaklaşık 100 milyar lira olan para transferi yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında "kara para aklama" suçundan da değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda şüphelilerin "yasa dışı bahis" suçundan elde ettikleri suç gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon liraya tedbir kararı uygulandı.