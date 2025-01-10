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Yeni nesil ödeme cihazı için son gün: Esnaf bir kez daha erteleme istiyor
Yeni nesil ödeme cihazı için son gün: Esnaf bir kez daha erteleme istiyor
Sputnik Türkiye
İşletmelerin POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçmeleri için son gün bugündü. Ancak esnaf, yüksek fiyatlar ve piyasada... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T09:31+0300
2025-01-10T09:34+0300
ekonomi
pos
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POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçilmesi için 10 Ocak yani bugün son gündü. Ancak 15 Kasım'da geçiş olması gereken ve 10n Ocak'a ertelenen yeni pos cihazı uygulaması için bir erteleme daha isteniyor.Palandöken: Cihaz alım süresi uzatılsınTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme cihazı alım süresinin uzatılması çağrısı yaptı.Yeni nesil ödeme cihazı piyasasında henüz rekabetin oluşmadığını ve fiyatların çok yüksek olduğunu belirten Palandöken, piyasada yeteri kadar cihazın da bulunmadığını söyledi.En az 6 ay erteleme talebiPalandöken, "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazın süresinin uzatılması gerekliliği var. Bu sürenin makul bir süre olan yani en az 6 ayla uzatılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasını Sayın Maliye Bakanımızdan rica ediyoruz." dedi.Bugün itibarıyla yeni nesil cihazların alınması zorunluluğu olduğunu belirten Palandöken, "Ancak buna hem esnaf hazır değil hem piyasada yeterli miktarda kaydedici cihaz yok. Fiyat birlikteliği tam manasıyla rekabet ortamı oluşmadığı için sıkıntı büyük." ifadesini kullandı.Palandöken, 6 aylık ertelemenin hem esnafı hem de cihazların işletilme sürecini rahatlatacağını söyledi.Neden yeni nesil pos cihazına geçiliyor?Söz konusu cihazlarla düşük KDV oranlarıyla fiş kesilmesinin önüne geçilecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bir restoran gün boyu yüzde 1 KDV ile ekmek-su fişi kesiyor. Bu makine haber verecek” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bugun-toplatilacakti-pos-cihazi-zorunlulugu-ertelendi-1090450035.html
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pos cihazı, yeni nesil pos cihazı, esnaf pos cihazı, bendevi pabandöken pos cihazı, pos cihazları neden değişiyor, pos cihazları ne zaman değişecek, yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu uzatıldı mı?, pos cihazı kalkıyor mu
pos cihazı, yeni nesil pos cihazı, esnaf pos cihazı, bendevi pabandöken pos cihazı, pos cihazları neden değişiyor, pos cihazları ne zaman değişecek, yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu uzatıldı mı?, pos cihazı kalkıyor mu

Yeni nesil ödeme cihazı için son gün: Esnaf bir kez daha erteleme istiyor

09:31 10.01.2025 (güncellendi: 09:34 10.01.2025)
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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İşletmelerin POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçmeleri için son gün bugündü. Ancak esnaf, yüksek fiyatlar ve piyasada yeterli cihaz bulunmaması nedeniyle henüz geçişe hazır değil. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş sürecinin uzatılması çağrısı yaptı.
POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçilmesi için 10 Ocak yani bugün son gündü. Ancak 15 Kasım'da geçiş olması gereken ve 10n Ocak'a ertelenen yeni pos cihazı uygulaması için bir erteleme daha isteniyor.

Palandöken: Cihaz alım süresi uzatılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme cihazı alım süresinin uzatılması çağrısı yaptı.

Yeni nesil ödeme cihazı piyasasında henüz rekabetin oluşmadığını ve fiyatların çok yüksek olduğunu belirten Palandöken, piyasada yeteri kadar cihazın da bulunmadığını söyledi.

En az 6 ay erteleme talebi

Palandöken, "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazın süresinin uzatılması gerekliliği var. Bu sürenin makul bir süre olan yani en az 6 ayla uzatılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasını Sayın Maliye Bakanımızdan rica ediyoruz." dedi.

Bugün itibarıyla yeni nesil cihazların alınması zorunluluğu olduğunu belirten Palandöken, "Ancak buna hem esnaf hazır değil hem piyasada yeterli miktarda kaydedici cihaz yok. Fiyat birlikteliği tam manasıyla rekabet ortamı oluşmadığı için sıkıntı büyük." ifadesini kullandı.

Palandöken, 6 aylık ertelemenin hem esnafı hem de cihazların işletilme sürecini rahatlatacağını söyledi.
Pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Bugün toplatılacaktı: POS cihazı zorunluluğu ertelendi
15 Kasım 2024, 17:06

Neden yeni nesil pos cihazına geçiliyor?

Söz konusu cihazlarla düşük KDV oranlarıyla fiş kesilmesinin önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bir restoran gün boyu yüzde 1 KDV ile ekmek-su fişi kesiyor. Bu makine haber verecek” ifadelerini kullanmıştı.
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