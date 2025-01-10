https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/yeni-nesil-odeme-cihazi-icin-son-gun-esnaf-bir-kez-daha-erteleme-istiyor-1092524870.html

Yeni nesil ödeme cihazı için son gün: Esnaf bir kez daha erteleme istiyor

Yeni nesil ödeme cihazı için son gün: Esnaf bir kez daha erteleme istiyor

Sputnik Türkiye

İşletmelerin POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçmeleri için son gün bugündü. Ancak esnaf, yüksek fiyatlar ve piyasada... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T09:31+0300

2025-01-10T09:31+0300

2025-01-10T09:34+0300

ekonomi

pos

pos cihazı

esnaf

ödeme

temassız ödeme

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POS makinesi ile yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme cihazına geçilmesi için 10 Ocak yani bugün son gündü. Ancak 15 Kasım'da geçiş olması gereken ve 10n Ocak'a ertelenen yeni pos cihazı uygulaması için bir erteleme daha isteniyor.Palandöken: Cihaz alım süresi uzatılsınTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil ödeme cihazı alım süresinin uzatılması çağrısı yaptı.Yeni nesil ödeme cihazı piyasasında henüz rekabetin oluşmadığını ve fiyatların çok yüksek olduğunu belirten Palandöken, piyasada yeteri kadar cihazın da bulunmadığını söyledi.En az 6 ay erteleme talebiPalandöken, "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazın süresinin uzatılması gerekliliği var. Bu sürenin makul bir süre olan yani en az 6 ayla uzatılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasını Sayın Maliye Bakanımızdan rica ediyoruz." dedi.Bugün itibarıyla yeni nesil cihazların alınması zorunluluğu olduğunu belirten Palandöken, "Ancak buna hem esnaf hazır değil hem piyasada yeterli miktarda kaydedici cihaz yok. Fiyat birlikteliği tam manasıyla rekabet ortamı oluşmadığı için sıkıntı büyük." ifadesini kullandı.Palandöken, 6 aylık ertelemenin hem esnafı hem de cihazların işletilme sürecini rahatlatacağını söyledi.Neden yeni nesil pos cihazına geçiliyor?Söz konusu cihazlarla düşük KDV oranlarıyla fiş kesilmesinin önüne geçilecek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bir restoran gün boyu yüzde 1 KDV ile ekmek-su fişi kesiyor. Bu makine haber verecek” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bugun-toplatilacakti-pos-cihazi-zorunlulugu-ertelendi-1090450035.html

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