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Bugün toplatılacaktı: POS cihazı zorunluluğu ertelendi
Bugün toplatılacaktı: POS cihazı zorunluluğu ertelendi
Sputnik Türkiye
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu yeni yıla ertelendi. İş dünyası, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik güncelleme yapmadığı için uygulamanın... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T17:06+0300
2024-11-15T17:06+0300
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Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi.Bugün toplatılacaktıGelir İdaresi Başkanlığı, bankalarca verilen POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar toplatılmasını aksi takdirde hem bankaya hem de işletmelere cezai yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.POS zorunluluğu ne zaman başlıyor?Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik düzenleme ertelendi.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün itibarıyla devreye girmesi beklenen uygulamanın tarihini 10 Ocak 2025'e erteledi.Ertelensin çağrısı yapılmıştıİş dünyası temsilcileri, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle uygulamanın ertelenmesi için çağrı yapmıştı.Yeni nesil yazarkasa POS’lardan döviz tahsilatı yapılamaması özellikle oteller, kuyumcular ve turizm işletmelerinde endişeye yol açmıştı.GİB'in meslek örgütleri ve sektör temsilcilerine konu ile ilgili bir yazı göndererek, taraflara erteleme duyurusu yaptı.Yeni nesil yazarkasa POS cihazı zorunluluğuna ertelemeİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş dünyasının sesine kulak verdiğini söyledi.Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi." ifadelerini kullandı.
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yeni nesil pos cihazı, pos cihazı zorunluluğu, gelir idaresi başkanlığı pos cihazı, şekip avdagiç pos cihazı açıklaması, pos cihazı uygulaması ertelendi, pos cihazı uygulaması ne zaman başlıyor
yeni nesil pos cihazı, pos cihazı zorunluluğu, gelir idaresi başkanlığı pos cihazı, şekip avdagiç pos cihazı açıklaması, pos cihazı uygulaması ertelendi, pos cihazı uygulaması ne zaman başlıyor

Bugün toplatılacaktı: POS cihazı zorunluluğu ertelendi

17:06 15.11.2024
© AAPos cihazı
Pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
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Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu yeni yıla ertelendi. İş dünyası, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik güncelleme yapmadığı için uygulamanın ertelenmesini talep etmişti. Maliye Bakanlığı, bugün devreye girmesi beklenen uygulamanın tarihini 10 Ocak 2025 olarak güncelledi.
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi.

Bugün toplatılacaktı

Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalarca verilen POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar toplatılmasını aksi takdirde hem bankaya hem de işletmelere cezai yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

POS zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik düzenleme ertelendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün itibarıyla devreye girmesi beklenen uygulamanın tarihini 10 Ocak 2025'e erteledi.

Ertelensin çağrısı yapılmıştı

İş dünyası temsilcileri, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle uygulamanın ertelenmesi için çağrı yapmıştı.

Yeni nesil yazarkasa POS’lardan döviz tahsilatı yapılamaması özellikle oteller, kuyumcular ve turizm işletmelerinde endişeye yol açmıştı.

GİB'in meslek örgütleri ve sektör temsilcilerine konu ile ilgili bir yazı göndererek, taraflara erteleme duyurusu yaptı.

Yeni nesil yazarkasa POS cihazı zorunluluğuna erteleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş dünyasının sesine kulak verdiğini söyledi.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi." ifadelerini kullandı.
temassız ödeme - banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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