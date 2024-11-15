https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/bugun-toplatilacakti-pos-cihazi-zorunlulugu-ertelendi-1090450035.html

Bugün toplatılacaktı: POS cihazı zorunluluğu ertelendi

Bugün toplatılacaktı: POS cihazı zorunluluğu ertelendi

Sputnik Türkiye

Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğu yeni yıla ertelendi. İş dünyası, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik güncelleme yapmadığı için uygulamanın... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T17:06+0300

2024-11-15T17:06+0300

2024-11-15T17:06+0300

ekonomi

yazar kasa

pos

pos cihazı

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Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi.Bugün toplatılacaktıGelir İdaresi Başkanlığı, bankalarca verilen POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar toplatılmasını aksi takdirde hem bankaya hem de işletmelere cezai yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.POS zorunluluğu ne zaman başlıyor?Tüm kartlı ödemelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılmasına yönelik düzenleme ertelendi.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün itibarıyla devreye girmesi beklenen uygulamanın tarihini 10 Ocak 2025'e erteledi.Ertelensin çağrısı yapılmıştıİş dünyası temsilcileri, bazı bankaların henüz döviz cinsi tahsilata yönelik altyapılarını güncellememesi nedeniyle uygulamanın ertelenmesi için çağrı yapmıştı.Yeni nesil yazarkasa POS’lardan döviz tahsilatı yapılamaması özellikle oteller, kuyumcular ve turizm işletmelerinde endişeye yol açmıştı.GİB'in meslek örgütleri ve sektör temsilcilerine konu ile ilgili bir yazı göndererek, taraflara erteleme duyurusu yaptı.Yeni nesil yazarkasa POS cihazı zorunluluğuna ertelemeİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş dünyasının sesine kulak verdiğini söyledi.Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banka POS cihazlarının devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğu yeni yıla ertelendi." ifadelerini kullandı.

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