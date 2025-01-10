https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/washingtona-yagan-kar-pandalari-sevindirdi-cinden-hediye-edilen-iki-panda-karda-gonlunce-oynadi-1092530407.html

Washington'a yağan kar pandaları sevindirdi: Çin'den hediye edilen iki panda karda gönlünce oynadı

Washington'a yağan kar pandaları sevindirdi: Çin'den hediye edilen iki panda karda gönlünce oynadı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Atlantik bölgesine yağan şiddetli kar sonrası kar keyfini, başkent Washington'daki pandalar çıkardı. Çin'den hediye edilen Qing Bao ve Bao Li adlı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T12:09+0300

2025-01-10T12:09+0300

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Çin'den Ekim ayında Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, kente yağan yoğun karın keyfini sürüyor. Çin'in ABD'ye Ekim 2024'te gönderdiği iki pandaya 'Panda Diplomasisi' adı verilirken Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, 10 yıllığına hediye edilmişti. Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kalan pandalar, 24 Ocak'ta halkın ziyaretine açılacak ancak şimdiden ünlü oldular. 3 yaşındaki erkek Bao Li ve 3 yaşındaki dişi Qing Bao, yağan karın keyfini çıkarmaları için bahçeye bırakıldı ve ortaya keyifli görüntüler çıktı.

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qing bao, bao li, washington dc, panda diplomasisi, panda, kar yağışı, kar fırtınası