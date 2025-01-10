https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/washingtona-yagan-kar-pandalari-sevindirdi-cinden-hediye-edilen-iki-panda-karda-gonlunce-oynadi-1092530407.html
Washington'a yağan kar pandaları sevindirdi: Çin'den hediye edilen iki panda karda gönlünce oynadı
Washington'a yağan kar pandaları sevindirdi: Çin'den hediye edilen iki panda karda gönlünce oynadı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Atlantik bölgesine yağan şiddetli kar sonrası kar keyfini, başkent Washington'daki pandalar çıkardı. Çin'den hediye edilen Qing Bao ve Bao Li adlı... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:09+0300
2025-01-10T12:09+0300
2025-01-10T12:11+0300
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panda diplomasisi
panda
kar yağışı
kar fırtınası
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Çin'den Ekim ayında Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, kente yağan yoğun karın keyfini sürüyor. Çin'in ABD'ye Ekim 2024'te gönderdiği iki pandaya 'Panda Diplomasisi' adı verilirken Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, 10 yıllığına hediye edilmişti. Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kalan pandalar, 24 Ocak'ta halkın ziyaretine açılacak ancak şimdiden ünlü oldular. 3 yaşındaki erkek Bao Li ve 3 yaşındaki dişi Qing Bao, yağan karın keyfini çıkarmaları için bahçeye bırakıldı ve ortaya keyifli görüntüler çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html
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qing bao, bao li, washington dc, panda diplomasisi, panda, kar yağışı, kar fırtınası
qing bao, bao li, washington dc, panda diplomasisi, panda, kar yağışı, kar fırtınası
Washington'a yağan kar pandaları sevindirdi: Çin'den hediye edilen iki panda karda gönlünce oynadı
12:09 10.01.2025 (güncellendi: 12:11 10.01.2025)
ABD'nin Atlantik bölgesine yağan şiddetli kar sonrası kar keyfini, başkent Washington'daki pandalar çıkardı. Çin'den hediye edilen Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, bahçeye çıkarak doyasıya karda oynadı.
Çin'den Ekim ayında Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, kente yağan yoğun karın keyfini sürüyor. Çin'in ABD'ye Ekim 2024'te gönderdiği iki pandaya 'Panda Diplomasisi' adı verilirken Qing Bao ve Bao Li adlı pandalar, 10 yıllığına hediye edilmişti.
Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kalan pandalar, 24 Ocak'ta halkın ziyaretine açılacak ancak şimdiden ünlü oldular. 3 yaşındaki erkek Bao Li ve 3 yaşındaki dişi Qing Bao, yağan karın keyfini çıkarmaları için bahçeye bırakıldı ve ortaya keyifli görüntüler çıktı.