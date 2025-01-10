https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/venezuella-devlet-baskani-maduro-2031e-kadar-iktidarda-kalacak-1092537197.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro 2031'e kadar iktidarda kalacak

Venezüella Devlet Başkanı Maduro 2031'e kadar iktidarda kalacak

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 10 Ocak Cuma günü düzenleyeceği yemin töreniyle iktidarını 2031 yılına kadar uzatacak. Seçim sonuçlarının manipüle... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T14:10+0300

2025-01-10T14:10+0300

2025-01-10T14:10+0300

dünya

venezüella

caracas

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

gustavo petro

kolombiya

yemin töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086698017_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_950f84bc22d5ec8b34ad529c6f82f595.jpg

Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 10 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak yemin töreniyle iktidarını bir dönem daha, 2031 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor. Ancak, bu yemin töreni, ülke çapında büyük tartışmalara yol açtı. Seçim sonuçları hakkında ciddi şüpheler ve uluslararası toplumdan gelen eleştiriler, Maduro’nun yeniden seçilmesinin ardından daha da derinleşti.Seçimlere katılan muhalefet, oyların manipüle edildiğini ve seçim sürecinin adil olmadığını savunuyor. Venezüella'nın siyasi muhalefeti, özellikle María Corina Machado gibi önde gelen figürlerin, seçim sürecinde baskılara uğradığını iddia ediyor. Hükümetin aday olmasını yasakladığı eski milletvekili, muhalefet adayı Edmundo González'in Maduro yerine cumhurbaşkanı olarak yemin etmesini talep eden mitinge katılmış, konuşmasının ardından güvenlik konvoyuyla birlikte uzaklaşan Machado'nun ekibi gözaltına alındığını belirtmişti. Bu durum, 10 Ocak’taki yemin töreninin öncesinde başkent Caracas'ın sokaklarında geniş çaplı protestolara yol açtı. ABD'li ve Avrupa'lı liderlerden bu duruma tepki verilmiş, Maduro hükümetinin muhalif sesleri bastırdığı belirtilerek durumu kınadıkları açıklandı.Dün, ulusal basında yer alan habere göre Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, devlet başkanı seçimlerinin özgür şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle Maduro'nun yemin törenine katılmayacağını duyurdu.Petro sosyal medya platformundan, Venezüella'daki duruma değinerek "Venezüella'daki son seçimler özgür değildi. Abluka altında özgür seçim olamaz. Özgür olmayan seçimleri tanıyamayız ve bu seçimlerin ablukasız bir şekilde yapılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-hukumeti-basina-100-bin-dolarlik-odul-konulan-muhalefet-liderine-destek-veren-abdyi-1092416462.html

venezüella

caracas

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, caracas, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, gustavo petro, kolombiya, yemin töreni