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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/venezuella-devlet-baskani-maduro-2031e-kadar-iktidarda-kalacak-1092537197.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro 2031'e kadar iktidarda kalacak
Venezüella Devlet Başkanı Maduro 2031'e kadar iktidarda kalacak
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 10 Ocak Cuma günü düzenleyeceği yemin töreniyle iktidarını 2031 yılına kadar uzatacak. Seçim sonuçlarının manipüle... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:10+0300
2025-01-10T14:10+0300
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venezüella devlet başkanı nicolas maduro
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 10 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak yemin töreniyle iktidarını bir dönem daha, 2031 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor. Ancak, bu yemin töreni, ülke çapında büyük tartışmalara yol açtı. Seçim sonuçları hakkında ciddi şüpheler ve uluslararası toplumdan gelen eleştiriler, Maduro’nun yeniden seçilmesinin ardından daha da derinleşti.Seçimlere katılan muhalefet, oyların manipüle edildiğini ve seçim sürecinin adil olmadığını savunuyor. Venezüella'nın siyasi muhalefeti, özellikle María Corina Machado gibi önde gelen figürlerin, seçim sürecinde baskılara uğradığını iddia ediyor. Hükümetin aday olmasını yasakladığı eski milletvekili, muhalefet adayı Edmundo González'in Maduro yerine cumhurbaşkanı olarak yemin etmesini talep eden mitinge katılmış, konuşmasının ardından güvenlik konvoyuyla birlikte uzaklaşan Machado'nun ekibi gözaltına alındığını belirtmişti. Bu durum, 10 Ocak’taki yemin töreninin öncesinde başkent Caracas'ın sokaklarında geniş çaplı protestolara yol açtı. ABD'li ve Avrupa'lı liderlerden bu duruma tepki verilmiş, Maduro hükümetinin muhalif sesleri bastırdığı belirtilerek durumu kınadıkları açıklandı.Dün, ulusal basında yer alan habere göre Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, devlet başkanı seçimlerinin özgür şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle Maduro'nun yemin törenine katılmayacağını duyurdu.Petro sosyal medya platformundan, Venezüella'daki duruma değinerek "Venezüella'daki son seçimler özgür değildi. Abluka altında özgür seçim olamaz. Özgür olmayan seçimleri tanıyamayız ve bu seçimlerin ablukasız bir şekilde yapılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/venezuella-hukumeti-basina-100-bin-dolarlik-odul-konulan-muhalefet-liderine-destek-veren-abdyi-1092416462.html
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venezüella, caracas, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, gustavo petro, kolombiya, yemin töreni
venezüella, caracas, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, gustavo petro, kolombiya, yemin töreni

Venezüella Devlet Başkanı Maduro 2031'e kadar iktidarda kalacak

14:10 10.01.2025
© AP Photo / Matias DelacroixPresident Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix)
President Nicolas Maduro gestures during a news conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela, Wednesday, July 31, 2024, three days after his disputed reelection. (AP Photo/Matias Delacroix) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 10 Ocak Cuma günü düzenleyeceği yemin töreniyle iktidarını 2031 yılına kadar uzatacak. Seçim sonuçlarının manipüle edildiğini iddia eden muhalefet, seçim sürecinin adil olmadığını savunuyor.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, 10 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak yemin töreniyle iktidarını bir dönem daha, 2031 yılına kadar uzatmaya hazırlanıyor. Ancak, bu yemin töreni, ülke çapında büyük tartışmalara yol açtı. Seçim sonuçları hakkında ciddi şüpheler ve uluslararası toplumdan gelen eleştiriler, Maduro’nun yeniden seçilmesinin ardından daha da derinleşti.
Seçimlere katılan muhalefet, oyların manipüle edildiğini ve seçim sürecinin adil olmadığını savunuyor. Venezüella'nın siyasi muhalefeti, özellikle María Corina Machado gibi önde gelen figürlerin, seçim sürecinde baskılara uğradığını iddia ediyor.
Hükümetin aday olmasını yasakladığı eski milletvekili, muhalefet adayı Edmundo González'in Maduro yerine cumhurbaşkanı olarak yemin etmesini talep eden mitinge katılmış, konuşmasının ardından güvenlik konvoyuyla birlikte uzaklaşan Machado'nun ekibi gözaltına alındığını belirtmişti. Bu durum, 10 Ocak’taki yemin töreninin öncesinde başkent Caracas'ın sokaklarında geniş çaplı protestolara yol açtı. ABD'li ve Avrupa'lı liderlerden bu duruma tepki verilmiş, Maduro hükümetinin muhalif sesleri bastırdığı belirtilerek durumu kınadıkları açıklandı.
Dün, ulusal basında yer alan habere göre Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, devlet başkanı seçimlerinin özgür şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle Maduro'nun yemin törenine katılmayacağını duyurdu.
Petro sosyal medya platformundan, Venezüella'daki duruma değinerek "Venezüella'daki son seçimler özgür değildi. Abluka altında özgür seçim olamaz. Özgür olmayan seçimleri tanıyamayız ve bu seçimlerin ablukasız bir şekilde yapılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Venezüella, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez için arama emri çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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