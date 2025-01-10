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Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'a 10 milyonluk tazminat davası
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'a 10 milyonluk tazminat davası
Sputnik Türkiye
Yılbaşı gecesi Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, mekanın itibarını zedelediği iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat davası... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, yılbaşı gecesi Ankara'da çıktığı mekanın itibarını zedelediği gerekçesiyle mekan sahipleri tarafından 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı belirtildi. Ankara'da yılbaşı gecesi bir mekanda sahne almak için 1 milyon liraya anlaşma yapan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, anlaşmaya göre saat 23.00'te sahneye çıkacaktı. Ama iddialara göre Ünsal zamanında sahneye çıkmadı ve müşteriler tarafından yuhalandı. İşletmecinin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal'ın saat 00.41'de sahne aldığı belirtildi. Niran Ünsal'ın alkollü olduğu ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içtiği, hem işletmecileri hem de müşterileri çıldırttığı öne sürüldü.Dava açacağızHabertürk'ün haberine göre, mekânın sahibi Faysal Akman, müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.
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niran ünsal, tazminat davası, manevi tazminat
niran ünsal, tazminat davası, manevi tazminat

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'a 10 milyonluk tazminat davası

16:10 10.01.2025
© DHANiran Ünsal
Niran Ünsal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© DHA
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Yılbaşı gecesi Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, mekanın itibarını zedelediği iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat davası açılacak.
Ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, yılbaşı gecesi Ankara'da çıktığı mekanın itibarını zedelediği gerekçesiyle mekan sahipleri tarafından 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı belirtildi.
Ankara'da yılbaşı gecesi bir mekanda sahne almak için 1 milyon liraya anlaşma yapan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, anlaşmaya göre saat 23.00'te sahneye çıkacaktı. Ama iddialara göre Ünsal zamanında sahneye çıkmadı ve müşteriler tarafından yuhalandı. İşletmecinin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal'ın saat 00.41'de sahne aldığı belirtildi. Niran Ünsal'ın alkollü olduğu ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içtiği, hem işletmecileri hem de müşterileri çıldırttığı öne sürüldü.

Dava açacağız

Habertürk'ün haberine göre, mekânın sahibi Faysal Akman, müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.
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