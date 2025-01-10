https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/unlu-sarkici-niran-unsala-10-milyonluk-tazminat-davasi--1092545981.html
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'a 10 milyonluk tazminat davası
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'a 10 milyonluk tazminat davası
Sputnik Türkiye
Yılbaşı gecesi Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, mekanın itibarını zedelediği iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat davası... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:10+0300
2025-01-10T16:10+0300
2025-01-10T16:10+0300
yaşam
niran ünsal
tazminat davası
manevi tazminat
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Ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, yılbaşı gecesi Ankara'da çıktığı mekanın itibarını zedelediği gerekçesiyle mekan sahipleri tarafından 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı belirtildi. Ankara'da yılbaşı gecesi bir mekanda sahne almak için 1 milyon liraya anlaşma yapan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, anlaşmaya göre saat 23.00'te sahneye çıkacaktı. Ama iddialara göre Ünsal zamanında sahneye çıkmadı ve müşteriler tarafından yuhalandı. İşletmecinin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal'ın saat 00.41'de sahne aldığı belirtildi. Niran Ünsal'ın alkollü olduğu ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içtiği, hem işletmecileri hem de müşterileri çıldırttığı öne sürüldü.Dava açacağızHabertürk'ün haberine göre, mekânın sahibi Faysal Akman, müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.
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niran ünsal, tazminat davası, manevi tazminat
niran ünsal, tazminat davası, manevi tazminat
Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'a 10 milyonluk tazminat davası
Yılbaşı gecesi Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, mekanın itibarını zedelediği iddiasıyla 10 milyon liralık tazminat davası açılacak.
Ünlü sanatçı Niran Ünsal hakkında, yılbaşı gecesi Ankara'da çıktığı mekanın itibarını zedelediği gerekçesiyle mekan sahipleri tarafından 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı belirtildi.
Ankara'da yılbaşı gecesi bir mekanda sahne almak için 1 milyon liraya anlaşma yapan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, anlaşmaya göre saat 23.00'te sahneye çıkacaktı. Ama iddialara göre Ünsal zamanında sahneye çıkmadı ve müşteriler tarafından yuhalandı. İşletmecinin birkaç defa çağırmasına rağmen kulisten çıkmayan Ünsal'ın saat 00.41'de sahne aldığı belirtildi. Niran Ünsal'ın alkollü olduğu ve şarkı söylerken sürekli olarak sigara içtiği, hem işletmecileri hem de müşterileri çıldırttığı öne sürüldü.
Habertürk'ün haberine göre, mekânın sahibi Faysal Akman, müşterilerin ücretlerini iade etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Akman, uğradıkları maddi ve manevi zarar için Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını dile getirdi.