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Rapçı Reynmen ile Sefo arasındaki kavga büyüyor: 'Aşağılık kompleksin buna izin vermedi'
Rapçı Reynmen ile Sefo arasındaki kavga büyüyor: 'Aşağılık kompleksin buna izin vermedi'
Sputnik Türkiye
Ünlü rapçiler Reynmen ve Sefo arasındaki kavga büyüyor. Reynmen, kendisini mahkemeye veren Sefo'ya yanıt verdi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T13:14+0300
2025-01-10T13:14+0300
yaşam
sefo
reynmen
yusuf aktaş
dava
suçlama
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Gençler arasında çok sevilen iki rapçinin 'para kavgası' mahkemeye taşındı. Rapçi Reynmen ve Sefo birbirlerini sosyal medyadan suçlarken, Reynmen 'mafyavari' suçlaması yapan Sefo'ya, "Seninle dost olmaya çalışan birisinin mafyavari şekilde parana çöktüğünü iddia edip o insanı küçük düşürmeye çalışıyorsun. Dostluğumuzdan bahsediyorsun ama sen benimle dost olmadın ve hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna izin vermedi" yanıtını verdi. Birlikte düet yapmışlardıSefo sahne adıyla bilinen Seyfullah Sağır ile kamuoyunda Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, 2021 yılında 'Bonita' şarkısında düet yapmış, parçanın klibinde de birlikte rol almıştı. Şarkının söz yazarı olan Sefo sosyal medya hesabından Reynmen'e gelir alamadığı gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. Ünlü rapçi klibin masraflarını da kendi cebinden ödediğini söyleyerek, "Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.Seni konserlerime götürdüm, tatil yaptırdımÜnlü rapçi Reynmen ise bu suçlamalara bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Reynmen, "Seyfullah'cığım, sen benden aydan aya ödemeni alıyordun. O zamanki menajerin Alper'e sorabilirsin; istersen dekontları da atarım. hatta neredeyse tüm sanatçılar çeyrek dönem veya kesintili ödeme alırken, benim dağıtıcımla yaptığım anlaşmadan dolayı sana aydan aya ve kendi isteğiyle 'kesintisiz' atıyordum. Ofisime geldiğinde 70 bin takipçin vardı. Muhabbet ettik, 10 numara çocuktun. Sonra iş şarkı yapmaya gelince bana 'Bilmem Mi?' ve Bonita'yı dinlettin. 'Yaz öncesi Bonita' güzel olur' deyip, birlikte yaptık. Aramızda yazılı bir anlaşma da imzalamadık. Gönül işi yaptık. Dostane bir şekilde iletişim kurduk. Aramızdaki şeyin paradan daha değerli olduğundan, para versen sahip olamayacağından bahsediyordunuz. Benim için mesele dost kazanmış olmamdı. Sonra 'Bilmem Mi'yi çıkarttın. O dönem konserlerime götürdüm seni, tatil yaptırdım. Çok mutlu olmuştunuz. Sonunda sen star oldun, Seyfullah." ifadelerini kullandı. Niyetin beni küçük düşürmek Açıklamasının devamında ise Sefo'nun kendisinin görüşme tekliflerini reddettiğini ifade eden Reynmen şunları yazdı: "Amacının bir şeyleri çözmek ya da talep etmek olmadığı aşikar. Niyetin beni hitap ettiğin topluluğun karşısında küçük düşürmek. Normalde bu açıklamayı yapmazdım ama sen söylediğinin aksine maalesef art niyetlisin. Ben hariç herkese yazdın, ben hariç. Herkese ağladın ama maalesef bir tek bana yazmadın Seyfullah.Senin adına çok üzülüyorum. Eski Sefo değilsin artık ve insanlarda kaldığını düşündüğün paraların peşinde koşturmaya başladın. Ben senin gibi insanları çok gördüm. Yaşının yarısı kadar sosyal medyadayım. Kimler geldi kimler geçti. Burası bana her şeyden önce insan olmayı öğretti ama sana öğretememiş. Öğretememiş ki seninle dost olmaya çalışan birisinin mafyavari şekilde parana çöktüğünü iddia edip o insanı küçük düşürmeye çalışıyorsun. Dostluğumuzdan bahsediyorsun ama sen benimle dost olmadın ve hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna izin vermedi. Keşke olabilseydik; benden öğrenebileceğin, belki de benim de senden öğrenebileceğim çok şey vardı."Reynmen, avukatı ile 2 Ocak 2024 tarihinde yaptığı yazışmaları da yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-rapciler-birbirlerine-girdi-sefo-reynmene-dava-acti-mafyavari-diye-sucladi-1092498917.html
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sefo, reynmen, yusuf aktaş, dava, suçlama
sefo, reynmen, yusuf aktaş, dava, suçlama

Rapçı Reynmen ile Sefo arasındaki kavga büyüyor: 'Aşağılık kompleksin buna izin vermedi'

13:14 10.01.2025
© Fotoğraf : YouTubeReynmen
Reynmen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : YouTube
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Ünlü rapçiler Reynmen ve Sefo arasındaki kavga büyüyor. Reynmen, kendisini mahkemeye veren Sefo'ya yanıt verdi.
Gençler arasında çok sevilen iki rapçinin 'para kavgası' mahkemeye taşındı. Rapçi Reynmen ve Sefo birbirlerini sosyal medyadan suçlarken, Reynmen 'mafyavari' suçlaması yapan Sefo'ya, "Seninle dost olmaya çalışan birisinin mafyavari şekilde parana çöktüğünü iddia edip o insanı küçük düşürmeye çalışıyorsun. Dostluğumuzdan bahsediyorsun ama sen benimle dost olmadın ve hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna izin vermedi" yanıtını verdi.

Birlikte düet yapmışlardı

Sefo sahne adıyla bilinen Seyfullah Sağır ile kamuoyunda Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, 2021 yılında 'Bonita' şarkısında düet yapmış, parçanın klibinde de birlikte rol almıştı. Şarkının söz yazarı olan Sefo sosyal medya hesabından Reynmen'e gelir alamadığı gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. Ünlü rapçi klibin masraflarını da kendi cebinden ödediğini söyleyerek, "Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Seni konserlerime götürdüm, tatil yaptırdım

Ünlü rapçi Reynmen ise bu suçlamalara bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Reynmen, "Seyfullah'cığım, sen benden aydan aya ödemeni alıyordun. O zamanki menajerin Alper'e sorabilirsin; istersen dekontları da atarım. hatta neredeyse tüm sanatçılar çeyrek dönem veya kesintili ödeme alırken, benim dağıtıcımla yaptığım anlaşmadan dolayı sana aydan aya ve kendi isteğiyle 'kesintisiz' atıyordum. Ofisime geldiğinde 70 bin takipçin vardı. Muhabbet ettik, 10 numara çocuktun. Sonra iş şarkı yapmaya gelince bana 'Bilmem Mi?' ve Bonita'yı dinlettin. 'Yaz öncesi Bonita' güzel olur' deyip, birlikte yaptık. Aramızda yazılı bir anlaşma da imzalamadık. Gönül işi yaptık. Dostane bir şekilde iletişim kurduk. Aramızdaki şeyin paradan daha değerli olduğundan, para versen sahip olamayacağından bahsediyordunuz. Benim için mesele dost kazanmış olmamdı. Sonra 'Bilmem Mi'yi çıkarttın. O dönem konserlerime götürdüm seni, tatil yaptırdım. Çok mutlu olmuştunuz. Sonunda sen star oldun, Seyfullah." ifadelerini kullandı.

Niyetin beni küçük düşürmek

Açıklamasının devamında ise Sefo'nun kendisinin görüşme tekliflerini reddettiğini ifade eden Reynmen şunları yazdı:
"Amacının bir şeyleri çözmek ya da talep etmek olmadığı aşikar. Niyetin beni hitap ettiğin topluluğun karşısında küçük düşürmek. Normalde bu açıklamayı yapmazdım ama sen söylediğinin aksine maalesef art niyetlisin. Ben hariç herkese yazdın, ben hariç. Herkese ağladın ama maalesef bir tek bana yazmadın Seyfullah.
Senin adına çok üzülüyorum. Eski Sefo değilsin artık ve insanlarda kaldığını düşündüğün paraların peşinde koşturmaya başladın. Ben senin gibi insanları çok gördüm. Yaşının yarısı kadar sosyal medyadayım. Kimler geldi kimler geçti. Burası bana her şeyden önce insan olmayı öğretti ama sana öğretememiş. Öğretememiş ki seninle dost olmaya çalışan birisinin mafyavari şekilde parana çöktüğünü iddia edip o insanı küçük düşürmeye çalışıyorsun. Dostluğumuzdan bahsediyorsun ama sen benimle dost olmadın ve hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna izin vermedi. Keşke olabilseydik; benden öğrenebileceğin, belki de benim de senden öğrenebileceğim çok şey vardı."
Reynmen, avukatı ile 2 Ocak 2024 tarihinde yaptığı yazışmaları da yayınladı.
Reynmen, Yusuf Aktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı
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