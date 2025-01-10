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Ünlü futbolcu Neymar, 2024'te 'dakikada' 2.5 milyon euro kazandı
Ünlü futbolcu Neymar, 2024'te 'dakikada' 2.5 milyon euro kazandı
Sputnik Türkiye
Brezilyalı futbolcu Neymar, 2024 yılında sakatlıkları nedeniyle sahada sadece 42 dakika yer aldı. Neymar'ın dakikası 2.5 milyon euro'ya denk geldi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 2023'de astronomik maaşla transfer olan ve iki yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ın iki yılda toplamda 300 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça az forma şansı bulabilen ve 2024 yılında 42 dakika süre sahada yer alan Neymar, dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde ettiği ortaya çıktı. Brezilyalı yıldız Neymar, 2023 yazında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar'ın 2 yılda toplamda 300 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı süren 32 yaşındaki futbolcu 2024 yılında toplamda 42 dakika süre aldı. Neymar, 42 dakika forma giydiği 2024'te toplamda 101 milyon euro kazandı. Brezilyalı yıldız, oynadığı dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etti.Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'e 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/futbol-bu-sene-rekorlar-kirdi-2024de-en-cok-hangi-futbolcular-kazandi-1092209295.html
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neymar hangi takımda oynuyor, neymar ne zaman tranfer oldu, neymar ne kadar para aldı, neymar al-halil'den ne kadar para aldı, neymar yeni takım
neymar hangi takımda oynuyor, neymar ne zaman tranfer oldu, neymar ne kadar para aldı, neymar al-halil'den ne kadar para aldı, neymar yeni takım

Ünlü futbolcu Neymar, 2024'te 'dakikada' 2.5 milyon euro kazandı

11:39 10.01.2025
© AP Photo / Daniel ColeNeymar Jr.
Neymar Jr. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Daniel Cole
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Brezilyalı futbolcu Neymar, 2024 yılında sakatlıkları nedeniyle sahada sadece 42 dakika yer aldı. Neymar'ın dakikası 2.5 milyon euro'ya denk geldi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 2023'de astronomik maaşla transfer olan ve iki yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ın iki yılda toplamda 300 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oldukça az forma şansı bulabilen ve 2024 yılında 42 dakika süre sahada yer alan Neymar, dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde ettiği ortaya çıktı.
Brezilyalı yıldız Neymar, 2023 yazında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar'ın 2 yılda toplamda 300 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı süren 32 yaşındaki futbolcu 2024 yılında toplamda 42 dakika süre aldı. Neymar, 42 dakika forma giydiği 2024'te toplamda 101 milyon euro kazandı. Brezilyalı yıldız, oynadığı dakika başına yaklaşık 2.5 milyon euro gelir elde etti.
Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain'e 90 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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