https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/futbol-bu-sene-rekorlar-kirdi-2024de-en-cok-hangi-futbolcular-kazandi-1092209295.html

Futbol bu sene rekorlar kırdı: 2024'de en çok hangi futbolcular kazandı?

Futbol bu sene rekorlar kırdı: 2024'de en çok hangi futbolcular kazandı?

Sputnik Türkiye

2024’ün en çok kazanan futbolcusu, 285 milyon dolarlık geliriyle Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo oldu. Messi ve Neymar ise ilk üçte yer aldı. Suudi... 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

lionel messi

suudi arabistan

abd

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2024 yılı, futbol dünyasında gelir rekorlarının kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçti. Forbes’un hazırladığı listeye göre, 2024 yılı futbol dünyasının en çok kazanan isimlerini ortaya koydu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık gelirle zirvede yer aldı. Suudi Arabistan’dan 4 futbolcu ilk 10’da kendine yer bulurken, İngiltere’den 3, İspanya’dan 2 ve ABD’den 1 oyuncu listeye girdi.Cristiano Ronaldo (Al Nassr)Portekizli yıldız, 2024 yılında listedeki en yakın rakibi Lionel Messi’nin iki katından fazla kazanç elde etti. 39 yaşındaki Ronaldo, geçen yılki 260 milyon dolarlık rekorunu kırarak gelirini 285 milyon dolara çıkardı. Sosyal medyada yaklaşık 1 milyar takipçiye ulaşan Ronaldo, Nike ve diğer marka anlaşmaları, otel ve giyim yatırımlarıyla saha dışı gelirini 65 milyon dolara yükseltti. Al Nassr’dan ise yıllık 220 milyon dolar kazandı.Lionel Messi (Inter Miami)Arjantinli yıldız Lionel Messi, 135 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Adidas, Apple TV ve Konami gibi markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde 75 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda. 37 yaşındaki futbolcu, forma giydiği Inter Miami’den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.Neymar (Al Hilal)Brezilyalı Neymar, saha içi ve dışı gelirleriyle 2024’ün en çok kazanan üçüncü futbolcusu oldu. Al Hilal’den 80 milyon dolar maaş alan Neymar, Puma gibi markalarla iş birliği ve sosyal medyadan elde ettiği gelirlerle toplam kazancını 110 milyon dolara çıkardı.Karim Benzema (Al Ittihad)Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’dan yıllık 100 milyon dolar maaş aldı. Saha dışı gelirleriyle birlikte toplam kazancını 104 milyon dolara çıkaran Benzema, listede dördüncü sırada yer aldı.Kylian Mbappe (Real Madrid)Fransız futbolcu Kylian Mbappe, bu yıl Real Madrid’e transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Nike ve Dior gibi markalarla yaptığı anlaşmalarla 20 milyon dolar kazanan Mbappe, futboldan elde ettiği 70 milyon dolarla toplam 90 milyon dolarlık gelire ulaştı. Yıldız oyuncunun ayrılığı, Fransa Lig 1’in yayın gelirlerinde düşüşe neden oldu.2024’ün en çok kazanan futbolcuları listesi:1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 285 milyon dolar2. Lionel Messi (Inter Miami) - 135 milyon dolar3. Neymar (Al Hilal) - 110 milyon dolar4. Karim Benzema (Al Ittihad) - 104 milyon dolar5. Kylian Mbappe (Real Madrid) - 90 milyon dolar6. Erling Haaland (Manchester City) - 60 milyon dolar7. Vinicius Junior (Real Madrid) - 55 milyon dolar8. Muhammed Salah (Liverpool) - 53 milyon dolar9. Sadio Mane (Al Nassr) - 52 milyon dolar10. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 39 milyon dolar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/arda-guler-gibi-setinde-paylasimi-dikkat-cekti-bir-sahne-gelir-mi--1092166832.html

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