Ukrayna ordusu, ABD yapımı HIMARS roketleriyle süpermarkete saldırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
84 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ukrayna-ordusu-abd-yapimi-himars-roketleriyle-supermarkete-saldirdi-1092529257.html
Ukrayna ordusu, ABD yapımı HIMARS roketleriyle süpermarkete saldırdı
Ukrayna ordusu, ABD yapımı HIMARS roketleriyle süpermarkete saldırdı
Sputnik Türkiye
Donbass'ta hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bu kez bir süpermarketi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurdu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:03+0300
2025-01-10T11:03+0300
ukrayna krizi
abd
denis puşilin
donbass
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
sputnik
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092529100_0:0:1661:935_1920x0_80_0_0_ec6f24d6b5dd372aec346a7dd566b352.jpg
Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentinde bulunan bir süpermarkete ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.Ukrayna ordusunun Kievskiy semtinin en işlek noktalarından birinde bulunan süpermarketi hedef aldığını anlatan muhabir, 1 roketin ana girişe, 2 roketin de yandaki binanın bahçesine isabet ettiğini belirtti.Donetsk kolluk kuvvetlerinin aktardığına göre saldırı sonucunda en az 4 sivil yaralandı. Ofisler ve konutlarda da hasar oluşurken en az 10 araç zarar gördü.Bu arada DHC lideri Denis Puşilin, Svetlodarsk'ta çok katlı bir binaya düzenlenen saldırı sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Puşilin, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-israili-suclu-buldugu-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-uygulayacak--1092527950.html
donbass
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092529100_234:0:1661:1070_1920x0_80_0_0_0489c0b7d88e4247bb3120638427d204.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, denis puşilin, donbass, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu
abd, denis puşilin, donbass, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu

Ukrayna ordusu, ABD yapımı HIMARS roketleriyle süpermarkete saldırdı

11:03 10.01.2025
© Sputnik / Ministério da Defesa da RússiaEm 17 de fevereiro de 2024, Sergei Shoigu, então ministro da Defesa russo, relatou a Vladimir Putin a tomada total da cidade de Avdeevka, na república de Donetsk, pelas tropas russas. A captura da tela de um vídeo da Defesa russa mostra as ruas destruídas da cidade como resultado de combates intensos
Em 17 de fevereiro de 2024, Sergei Shoigu, então ministro da Defesa russo, relatou a Vladimir Putin a tomada total da cidade de Avdeevka, na república de Donetsk, pelas tropas russas. A captura da tela de um vídeo da Defesa russa mostra as ruas destruídas da cidade como resultado de combates intensos - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Ministério da Defesa da Rússia
Abone ol
Donbass'ta hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bu kez bir süpermarketi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurdu.
Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentinde bulunan bir süpermarkete ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun Kievskiy semtinin en işlek noktalarından birinde bulunan süpermarketi hedef aldığını anlatan muhabir, 1 roketin ana girişe, 2 roketin de yandaki binanın bahçesine isabet ettiğini belirtti.

Donetsk kolluk kuvvetlerinin aktardığına göre saldırı sonucunda en az 4 sivil yaralandı. Ofisler ve konutlarda da hasar oluşurken en az 10 araç zarar gördü.

Bu arada DHC lideri Denis Puşilin, Svetlodarsk'ta çok katlı bir binaya düzenlenen saldırı sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Puşilin, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
DÜNYA
ABD, 'İsrail'i suçlu bulduğu için' Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak
10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала