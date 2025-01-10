Ukrayna ordusu, ABD yapımı HIMARS roketleriyle süpermarkete saldırdı

© Sputnik / Ministério da Defesa da Rússia Em 17 de fevereiro de 2024, Sergei Shoigu, então ministro da Defesa russo, relatou a Vladimir Putin a tomada total da cidade de Avdeevka, na república de Donetsk, pelas tropas russas. A captura da tela de um vídeo da Defesa russa mostra as ruas destruídas da cidade como resultado de combates intensos