Ukrayna ordusu, ABD yapımı HIMARS roketleriyle süpermarkete saldırdı
© Sputnik / Ministério da Defesa da RússiaEm 17 de fevereiro de 2024, Sergei Shoigu, então ministro da Defesa russo, relatou a Vladimir Putin a tomada total da cidade de Avdeevka, na república de Donetsk, pelas tropas russas. A captura da tela de um vídeo da Defesa russa mostra as ruas destruídas da cidade como resultado de combates intensos
© Sputnik / Ministério da Defesa da Rússia
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Donbass'ta hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bu kez bir süpermarketi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurdu.
Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Donetsk kentinde bulunan bir süpermarkete ABD yapımı HIMARS roketleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna ordusunun Kievskiy semtinin en işlek noktalarından birinde bulunan süpermarketi hedef aldığını anlatan muhabir, 1 roketin ana girişe, 2 roketin de yandaki binanın bahçesine isabet ettiğini belirtti.
Donetsk kolluk kuvvetlerinin aktardığına göre saldırı sonucunda en az 4 sivil yaralandı. Ofisler ve konutlarda da hasar oluşurken en az 10 araç zarar gördü.
Bu arada DHC lideri Denis Puşilin, Svetlodarsk'ta çok katlı bir binaya düzenlenen saldırı sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Puşilin, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Ukrayna ordusunun Kievskiy semtinin en işlek noktalarından birinde bulunan süpermarketi hedef aldığını anlatan muhabir, 1 roketin ana girişe, 2 roketin de yandaki binanın bahçesine isabet ettiğini belirtti.
Donetsk kolluk kuvvetlerinin aktardığına göre saldırı sonucunda en az 4 sivil yaralandı. Ofisler ve konutlarda da hasar oluşurken en az 10 araç zarar gördü.
Bu arada DHC lideri Denis Puşilin, Svetlodarsk'ta çok katlı bir binaya düzenlenen saldırı sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Puşilin, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.