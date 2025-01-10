https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-israili-suclu-buldugu-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-uygulayacak--1092527950.html
ABD, 'İsrail'i suçlu bulduğu için' Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak
ABD, 'İsrail'i suçlu bulduğu için' Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak
Sputnik Türkiye
Temsilciler Meclisi, İsrail’i hedef aldığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:50+0300
2025-01-10T10:50+0300
2025-01-10T10:50+0300
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israil parlamentosu (knesset)
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ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yaptırımlar içeren İllegitimate Court Counteraction Act adlı yasa tasarısını kabul etti. Yasa, ABD vatandaşlarını veya müttefik ülkelerden yetkilileri – özellikle İsrail’i – soruşturmak, tutuklamak ya da yargılamak için çalışan kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.Florida Temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, oylama sırasında yaptığı konuşmada, “Amerika bu yasayı çıkarıyor çünkü taraflı bir mahkeme büyük müttefikimizin başbakanını tutuklamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.Yasa kapsamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görevli yetkililere ve aile üyelerine ABD vizesi verilmesi yasaklanacak. Ayrıca, mahkemeye maddi, teknik veya lojistik destek sağlayan kişilere de yaptırımlar uygulanacak.Karar Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında Gazze Şeridi’nde işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkardığı tutuklama kararının ardından geldi. ABD Başkanı Joe Biden ise mahkemenin kararını 'utanç verici' olarak değerlendirmişti.ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üyesi değil ve mahkemenin yetkisini resmen tanımıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumpla-gorustugunu-belirten-netanyahu-ortadoguyu-degistirecegimizi-soyledim-ve-bunu-yapiyoruz-1091574168.html
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israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu (idf), abd, joe biden, yoav galant, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), temsilciler meclisi
israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu (idf), abd, joe biden, yoav galant, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), temsilciler meclisi
ABD, 'İsrail'i suçlu bulduğu için' Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak
Temsilciler Meclisi, İsrail’i hedef aldığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yaptırımlar içeren İllegitimate Court Counteraction Act adlı yasa tasarısını kabul etti. Yasa, ABD vatandaşlarını veya müttefik ülkelerden yetkilileri – özellikle İsrail’i – soruşturmak, tutuklamak ya da yargılamak için çalışan kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
Florida Temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, oylama sırasında yaptığı konuşmada, “Amerika bu yasayı çıkarıyor çünkü taraflı bir mahkeme büyük müttefikimizin başbakanını tutuklamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Yasa kapsamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görevli yetkililere ve aile üyelerine ABD vizesi verilmesi yasaklanacak. Ayrıca, mahkemeye maddi, teknik veya lojistik destek sağlayan kişilere de yaptırımlar uygulanacak.
Karar Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında Gazze Şeridi’nde işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkardığı tutuklama kararının ardından geldi.
ABD Başkanı Joe Biden ise mahkemenin kararını 'utanç verici' olarak değerlendirmişti.
ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üyesi değil ve mahkemenin yetkisini resmen tanımıyor.