https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-israili-suclu-buldugu-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-yaptirim-uygulayacak--1092527950.html

ABD, 'İsrail'i suçlu bulduğu için' Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak

ABD, 'İsrail'i suçlu bulduğu için' Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacak

Sputnik Türkiye

Temsilciler Meclisi, İsrail’i hedef aldığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T10:50+0300

2025-01-10T10:50+0300

2025-01-10T10:50+0300

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israil-filistin

israil parlamentosu (knesset)

israil ordusu (idf)

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ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik yaptırımlar içeren İllegitimate Court Counteraction Act adlı yasa tasarısını kabul etti. Yasa, ABD vatandaşlarını veya müttefik ülkelerden yetkilileri – özellikle İsrail’i – soruşturmak, tutuklamak ya da yargılamak için çalışan kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.Florida Temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, oylama sırasında yaptığı konuşmada, “Amerika bu yasayı çıkarıyor çünkü taraflı bir mahkeme büyük müttefikimizin başbakanını tutuklamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.Yasa kapsamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görevli yetkililere ve aile üyelerine ABD vizesi verilmesi yasaklanacak. Ayrıca, mahkemeye maddi, teknik veya lojistik destek sağlayan kişilere de yaptırımlar uygulanacak.Karar Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında Gazze Şeridi’nde işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkardığı tutuklama kararının ardından geldi. ABD Başkanı Joe Biden ise mahkemenin kararını 'utanç verici' olarak değerlendirmişti.ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üyesi değil ve mahkemenin yetkisini resmen tanımıyor.

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