https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/turkiyede-hizla-yayiliyor-yunanistanda-bir-kisi-solunum-yolu-enfeksiyonu-nedeniyle-oldu-1092547997.html

Türkiye'de hızla yayılıyor: Yunanistan'da bir kişi 'solunum yolu enfeksiyonu' nedeniyle öldü

Türkiye'de hızla yayılıyor: Yunanistan'da bir kişi 'solunum yolu enfeksiyonu' nedeniyle öldü

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da bir kişinin solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği, yedi kişinin ise grip nedeniyle yoğun bakımda olduğu belirtildi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T17:25+0300

2025-01-10T17:25+0300

2025-01-10T17:25+0300

sağlik

yunanistan

solunum yolu rahatsızlıkları

enfeksiyon

gribal enfeksiyon

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Türkiye'de kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte solunum yolu hastalıklarından hastaneler başvurular arttı. Uzmanlar peş peşe uyarılarını sıralarken Yunanistan solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede grip nedeniyle yedi kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY) haftalık raporuna göre, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kayda değer bir artış görüldü. Raporda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Tedavi görenlerin yaşları 19 ile 81 arasında değişiyorYoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.Uzmanlar, kış aylarında artan vakalar nedeniyle hijyen önlemlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yüksek risk gruplarının kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulundu.

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