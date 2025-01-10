https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/turkiyede-hizla-yayiliyor-yunanistanda-bir-kisi-solunum-yolu-enfeksiyonu-nedeniyle-oldu-1092547997.html
Türkiye'de hızla yayılıyor: Yunanistan'da bir kişi 'solunum yolu enfeksiyonu' nedeniyle öldü
Türkiye'de hızla yayılıyor: Yunanistan'da bir kişi 'solunum yolu enfeksiyonu' nedeniyle öldü
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bir kişinin solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği, yedi kişinin ise grip nedeniyle yoğun bakımda olduğu belirtildi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:25+0300
2025-01-10T17:25+0300
2025-01-10T17:25+0300
sağlik
yunanistan
solunum yolu rahatsızlıkları
enfeksiyon
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Türkiye'de kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte solunum yolu hastalıklarından hastaneler başvurular arttı. Uzmanlar peş peşe uyarılarını sıralarken Yunanistan solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede grip nedeniyle yedi kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY) haftalık raporuna göre, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kayda değer bir artış görüldü. Raporda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Tedavi görenlerin yaşları 19 ile 81 arasında değişiyorYoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.Uzmanlar, kış aylarında artan vakalar nedeniyle hijyen önlemlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yüksek risk gruplarının kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bu-kisi-hasta-olmadan-atlatmak-istiyorsaniz-bu-tavsiyeleri-dikkate-alin-1092465719.html
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mpv nedir, insan metapnömovirüsü belirtileri, çin'deki hmpv salgını, hmpv nasıl bulaşır, hmpv tedavisi var mı, hmpv riski kimler için yüksek, çin solunum yolu enfeksiyonları, 2024 kış hastalıkları çin, hmpv covid benzerliği,, hmpv önlemleri, hmpv nasıl bulaşır, hmpv'den nasıl korunulur, hmpv risk grupları
Türkiye'de hızla yayılıyor: Yunanistan'da bir kişi 'solunum yolu enfeksiyonu' nedeniyle öldü
Yunanistan'da bir kişinin solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği, yedi kişinin ise grip nedeniyle yoğun bakımda olduğu belirtildi.
Türkiye'de kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte solunum yolu hastalıklarından hastaneler başvurular arttı. Uzmanlar peş peşe uyarılarını sıralarken Yunanistan solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede grip nedeniyle yedi kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY) haftalık raporuna göre, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kayda değer bir artış görüldü. Raporda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Tedavi görenlerin yaşları 19 ile 81 arasında değişiyor
Yoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.
Uzmanlar, kış aylarında artan vakalar nedeniyle hijyen önlemlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yüksek risk gruplarının kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulundu.