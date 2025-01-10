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Turistleri dolandıran çeteye operasyon: Aralarında 'taksi şoförleri' de var
Turistleri dolandıran çeteye operasyon: Aralarında 'taksi şoförleri' de var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da turistleri dolandıran ve aralarında taksi şoförlerinin de bulunduğu 26 zanlı adliyeye sevk edildi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:37+0300
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türkiye
beyoğlu
asayiş
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği
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İstanbul'da özellikle turistleri dolandıran taksi şoförlerine yönelik şikayetler artıyor. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada araçlarına binen turistleri, paralarını kontrol etme bahanesiyle dolandıran taksi şoförlerinin de bulunduğu bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çetenin bu şekilde 33 olaya karıştığı tespit edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Öte yandan şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra sokakta müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.'Tırnakçılık' yöntemiyle paraları çaldılarPolis ekiplerince yapılan çalışmada, taksi şoförleri ve bunlarla birlikte hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri, taksicilerin de müşteriden aldıkları paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıkları belirlenmişti.Ekiplerce, S.Ü'nün (46) elebaşı olduğu suç örgütünün bu şekilde 33 eylem yaptığı açığa çıkarılmıştı.36 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştıÖrgüte yönelik çalışmada, şüphelilerden Kerem Doğan'ın 19 Kasım 2024'te Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda yakalanan 6 şüphelinin de tutuklandığı belirlenmişti.Ekiplerce, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde 7 Ocak'ta 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt üyesi 12 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kombi-bakimi-kampanyasi-bahanesiyle-15-milyon-liralik-dolandiricilik-1092534093.html
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beyoğlu, asayiş, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği, taksi, taksi şoförleri, operasyon
beyoğlu, asayiş, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği, taksi, taksi şoförleri, operasyon

Turistleri dolandıran çeteye operasyon: Aralarında 'taksi şoförleri' de var

14:37 10.01.2025
© Mustafa Mert Karacataksici operasyonu
taksici operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Mustafa Mert Karaca
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İstanbul'da turistleri dolandıran ve aralarında taksi şoförlerinin de bulunduğu 26 zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da özellikle turistleri dolandıran taksi şoförlerine yönelik şikayetler artıyor. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada araçlarına binen turistleri, paralarını kontrol etme bahanesiyle dolandıran taksi şoförlerinin de bulunduğu bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çetenin bu şekilde 33 olaya karıştığı tespit edildi.
© Mustafa Mert Karacataksici operasyonu
taksici operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
taksici operasyonu
© Mustafa Mert Karaca
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu bazı turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde bindikleri taksilerde sürücüler tarafından dolandırılmalarına ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra sokakta müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.

'Tırnakçılık' yöntemiyle paraları çaldılar

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, taksi şoförleri ve bunlarla birlikte hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri, taksicilerin de müşteriden aldıkları paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıkları belirlenmişti.
Ekiplerce, S.Ü'nün (46) elebaşı olduğu suç örgütünün bu şekilde 33 eylem yaptığı açığa çıkarılmıştı.

36 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı

Örgüte yönelik çalışmada, şüphelilerden Kerem Doğan'ın 19 Kasım 2024'te Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda yakalanan 6 şüphelinin de tutuklandığı belirlenmişti.
Ekiplerce, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde 7 Ocak'ta 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgüt üyesi 12 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.
Kırşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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