https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kombi-bakimi-kampanyasi-bahanesiyle-15-milyon-liralik-dolandiricilik-1092534093.html

Kombi bakımı kampanyası bahanesiyle 1.5 milyon liralık dolandırıcılık

Kombi bakımı kampanyası bahanesiyle 1.5 milyon liralık dolandırıcılık

Sputnik Türkiye

Kombi bakımı kampanyasıyla 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdılar. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T12:59+0300

2025-01-10T12:59+0300

2025-01-10T12:59+0300

türkiye

kombi

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

kırşehir

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Kombi bakımı kampanyası bahanesiyle Türkiye'nin 26 ilinde yaklaşık 150 kişiyi 1.5 milyon lira dolandıran 4 kişi yakalandı. 110'dan fazla suç kaydı olan şüphelileri polis suç üstü yakaladı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerine ulaşarak "Kombi bakımı kampanyası" yaptıklarını belirten kişilerce dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.Yetkili servis kıyafetleriyle dolaşıyorlardıAsayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu dolandırıcıların Türkiye genelinde faaliyet gösterdiklerini, iller arasında sürekli hareket halinde bulunduklarını, aradıkları vatandaşları ikna ettiklerini, inandırıcı olması için yetkili servis kıyafetleri kullandıklarını, bakım için ikamete geldiklerinde ise farklı arızalar göstererek tamirat ve parça değişimi bahanesiyle sahte fatura düzenleyip yüksek miktarda para aldıklarını tespit etti.Kovalamacayla yakalandılarKimlikleri belirlenen şüphelileri takip eden polisler, L.D. ve D.A'yı servis yeleği, alet çantaları ile kent merkezinde bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. Bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Y.V. ve M.G. de bir araçla kentten kaçmaya çalışırken kovalamacayla Kervansaray Mahallesi'nde gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Zanlıların Kırşehir'in yanı sıra daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 26 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiklerini belirledi.Şüphelilerin 110'dan fazla suç kaydı olduğu tespit edildi.

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kombi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kırşehir