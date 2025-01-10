https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/trumpin-goz-diktigi-gronland-abd-nukleer-fuze-tasiyabilen-f-35-icin-altyapi-olusturuyor-1092521714.html

Trump’ın göz diktiği Grönland: ABD, nükleer füze taşıyabilen F-35 için altyapı oluşturuyor

Trump’ın göz diktiği Grönland: ABD, nükleer füze taşıyabilen F-35 için altyapı oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Barbin, ABD’nin Grönland’da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35 savaş uçakları için hava üssü altyapısını oluşturma... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T07:31+0300

2025-01-10T07:31+0300

2025-01-10T07:33+0300

dünya

abd

grönland

f-35

hava üssü

donald trump

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Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, Sputnik’e açıklamasında, günümüzde Grönland Adası’ndaki Pituffik (eski Thule) uzay üssünün ABD'nin erken uyarı sisteminin bir parçası olduğunu anımsatarak, “Bu üs, milyarlarca dolar değerindeki radar sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir modernizasyondan geçiyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:ABD ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Grönland'da bulunduğunu anımsatan Rus diplomat, şunu dedi:Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'a yönelik yaklaşımının, bölgedeki durumu daha da kötüleştirme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Barbin, Trump’ın söz konusu adanın kontrolünü ele geçirme arzusunun, Arktika bölgesinde istikrar ve diyaloğu teşvik etme konusundaki isteksizliğini gözler önüne serdiğini belirterek şunu dedi: “Daha önce Donald Trump, Grönland’ın ABD’nin bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getirmişti. Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve asla olmayacağını söyleyerek yanıt vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tum-dunya-bunu-bekliyordu-trump-putin-ile-goruseceklerini-duyurdu-1092520112.html

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