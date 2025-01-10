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Trump’ın göz diktiği Grönland: ABD, nükleer füze taşıyabilen F-35 için altyapı oluşturuyor
Trump’ın göz diktiği Grönland: ABD, nükleer füze taşıyabilen F-35 için altyapı oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Barbin, ABD’nin Grönland’da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35 savaş uçakları için hava üssü altyapısını oluşturma... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:31+0300
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dünya
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grönland
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hava üssü
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Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, Sputnik’e açıklamasında, günümüzde Grönland Adası’ndaki Pituffik (eski Thule) uzay üssünün ABD'nin erken uyarı sisteminin bir parçası olduğunu anımsatarak, “Bu üs, milyarlarca dolar değerindeki radar sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir modernizasyondan geçiyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:ABD ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Grönland'da bulunduğunu anımsatan Rus diplomat, şunu dedi:Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'a yönelik yaklaşımının, bölgedeki durumu daha da kötüleştirme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Barbin, Trump’ın söz konusu adanın kontrolünü ele geçirme arzusunun, Arktika bölgesinde istikrar ve diyaloğu teşvik etme konusundaki isteksizliğini gözler önüne serdiğini belirterek şunu dedi: “Daha önce Donald Trump, Grönland’ın ABD’nin bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getirmişti. Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve asla olmayacağını söyleyerek yanıt vermişti.
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abd, grönland, f-35, hava üssü, donald trump

Trump’ın göz diktiği Grönland: ABD, nükleer füze taşıyabilen F-35 için altyapı oluşturuyor

07:31 10.01.2025 (güncellendi: 07:33 10.01.2025)
© AP Photo / Sandy VirgoGrönland’ın başkenti Nuuk
Grönland’ın başkenti Nuuk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Sandy Virgo
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Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Barbin, ABD’nin Grönland’da nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35 savaş uçakları için hava üssü altyapısını oluşturma çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.
Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin, Sputnik’e açıklamasında, günümüzde Grönland Adası’ndaki Pituffik (eski Thule) uzay üssünün ABD'nin erken uyarı sisteminin bir parçası olduğunu anımsatarak, “Bu üs, milyarlarca dolar değerindeki radar sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir modernizasyondan geçiyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Orada ayrıca nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-35 savaş uçakları için de bir hava üssü altyapısı oluşturuluyor. Bu tür savaş uçakları artık ABD Hava Kuvvetleri tatbikatları sırasında bu üssü kullanıyor.
ABD ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Grönland'da bulunduğunu anımsatan Rus diplomat, şunu dedi:
Rusya, Arktika bölgesinde istikrarın güçlendirilmesinden yana. Bu da ancak tüm Arktik ülkeleri için eşit olan bir uluslararası güvenlik sistemi inşa edilmesi temelinde mümkün.
Müstakbel ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'a yönelik yaklaşımının, bölgedeki durumu daha da kötüleştirme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Barbin, Trump’ın söz konusu adanın kontrolünü ele geçirme arzusunun, Arktika bölgesinde istikrar ve diyaloğu teşvik etme konusundaki isteksizliğini gözler önüne serdiğini belirterek şunu dedi: “
Rusya askeri planlamalarında bunu göz önünde bulunduracak.
Daha önce Donald Trump, Grönland’ın ABD’nin bir parçası haline gelmesi gerektiğini dile getirmişti. Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve asla olmayacağını söyleyerek yanıt vermişti.
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