Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası

"Kısa süre içinde programa katılan sosyal medya etkileyicilerine (influencer) sertifikaları takdim edilecek. Sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmeleri amacıyla bu tür eğitim programları, önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edilecek."