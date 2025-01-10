https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ticaret-bakanligi-ile-hazine-ve-maliye-bakanligindan-influencer-sertifikasi-1092519151.html
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun ortak girişimiyle Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T02:35+0300
2025-01-10T02:35+0300
2025-01-10T02:35+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
influencer
eğitim
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Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-buyuksehir-belediyesindeki-is-akdi-feshedildi-gozalti-karari-verildi-1092518103.html
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ticaret bakanlığı, influencer, eğitim
ticaret bakanlığı, influencer, eğitim
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun ortak girişimiyle Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi yapıldı. Programa katılanlara kısa süre içinde influencer sertifikalarının takdim edileceği bildirildi.
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şunlar ifade edildi:
"Kısa süre içinde programa katılan sosyal medya etkileyicilerine (influencer) sertifikaları takdim edilecek. Sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmeleri amacıyla bu tür eğitim programları, önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edilecek."