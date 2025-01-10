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Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası
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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun ortak girişimiyle Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T02:35+0300
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Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şunlar ifade edildi:
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ticaret bakanlığı, influencer, eğitim
ticaret bakanlığı, influencer, eğitim

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan influencer sertifikası

02:35 10.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturGerçek insanlar yerine yapay zeka influencerlar: Günahıyla sevabıyla yapay zekanın pazarlama gücü
Gerçek insanlar yerine yapay zeka influencerlar: Günahıyla sevabıyla yapay zekanın pazarlama gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun ortak girişimiyle Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi yapıldı. Programa katılanlara kısa süre içinde influencer sertifikalarının takdim edileceği bildirildi.
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şunlar ifade edildi:
"Kısa süre içinde programa katılan sosyal medya etkileyicilerine (influencer) sertifikaları takdim edilecek. Sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmeleri amacıyla bu tür eğitim programları, önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edilecek."
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