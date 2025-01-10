Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-buyuksehir-belediyesindeki-is-akdi-feshedildi-gozalti-karari-verildi-1092518103.html
Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi
Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde haber editörü olan bir çalışan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararı verildi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T00:45+0300
2025-01-10T00:45+0300
sosyal medya
türkiye
gözaltı
tekirdağ
tekirdağ büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d608f0ad3e83c6ec90997c894a5d1634.jpg
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde haber editörü olarak görev yapan S.A. hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ise yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı' sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede haber editörü olarak görev yaptığı bilgisi verildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0f15c05bac15c891b31482ef0473b68c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, gözaltı, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi
sosyal medya, gözaltı, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi

Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi

00:45 10.01.2025
© İHATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© İHA
Abone ol
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde haber editörü olan bir çalışan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararı verildi. Büyükşehir belediyesi şahsın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde haber editörü olarak görev yapan S.A. hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.
Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ise yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı' sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede haber editörü olarak görev yaptığı bilgisi verildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün degildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi feshedilmiştir."

Kandıralı Ferdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
TÜRKİYE
Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tahliye oldu
00:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала