https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-buyuksehir-belediyesindeki-is-akdi-feshedildi-gozalti-karari-verildi-1092518103.html
Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi
Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde haber editörü olan bir çalışan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararı verildi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T00:45+0300
2025-01-10T00:45+0300
2025-01-10T00:45+0300
sosyal medya
türkiye
gözaltı
tekirdağ
tekirdağ büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d608f0ad3e83c6ec90997c894a5d1634.jpg
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde haber editörü olarak görev yapan S.A. hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ise yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı' sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede haber editörü olarak görev yaptığı bilgisi verildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0f15c05bac15c891b31482ef0473b68c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal medya, gözaltı, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi
sosyal medya, gözaltı, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi
Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde haber editörü olan bir çalışan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararı verildi. Büyükşehir belediyesi şahsın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde haber editörü olarak görev yapan S.A. hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.
Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ise yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı' sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede haber editörü olarak görev yaptığı bilgisi verildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün degildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi feshedilmiştir."