https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-paylasimi-sonrasi-buyuksehir-belediyesindeki-is-akdi-feshedildi-gozalti-karari-verildi-1092518103.html

Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi

Sosyal medya paylaşımı sonrası büyükşehir belediyesindeki iş akdi feshedildi: Gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde haber editörü olan bir çalışan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararı verildi... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T00:45+0300

2025-01-10T00:45+0300

2025-01-10T00:45+0300

sosyal medya

türkiye

gözaltı

tekirdağ

tekirdağ büyükşehir belediyesi

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde haber editörü olarak görev yapan S.A. hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.Zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ise yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı' sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede haber editörü olarak görev yaptığı bilgisi verildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tahliye-oldu-1092517834.html

türkiye

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sosyal medya, gözaltı, tekirdağ, tekirdağ büyükşehir belediyesi