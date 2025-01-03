https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/sosyal-medya-fenomeni-kandirali-ferdi-tutuklandi-1092329829.html

Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Kandıralı Ferdi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve gerçek adı Ferdi Gülezen olan Kandıralı Ferdi, geçmişte yaşanan bir kavga olayı nedeniyle tutuklanarak cezaevine... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

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Kandıralı Ferdi mahlasıyla tanınan Ferdi Gülezen'in cezaevine girmesi sosyal medyada gündem oldu.Şarkıları kendine has bir biçimde yanlış söyleyerek büyük bir hayran kitlesine ulaşan 27 yaşındaki Kandıralı Ferdi, geçmişte yaşanan bir kavga nedeniyle cezaevine girdi. Sosyal medyada yayılan haber sonrası Ferdi Gülezen'in hayatı merak konusu oldu.Kandıralı Ferdi kimdir?Sosyal medyada 'kandiraliferdi' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Kandıralı Ferdi, şarkıları yanlış söylemesiyle şöhrete kavuştu. İlk olarak Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını hatalı söylemesiyle televizyonlarda çok sayıda habere konu olmuştu.

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kandıralı ferdi kimdir, kandıralı ferdi öldü mü