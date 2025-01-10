https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-somut-plan-yok-1092536868.html

Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesiyle ilgili somut plan yok

Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesiyle ilgili somut plan yok

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, müstakbel ABD Başkanı Trump’ın Rusya lideri Putin’le diyalog kurma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ancak henüz somut... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T13:10+0300

2025-01-10T13:10+0300

2025-01-10T13:47+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donald Trump’ın bugünkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiği ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Sayın Trump'ın da sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu beyan ettiğini görüyoruz, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Henüz somut bir şey yok” ifadesini kullandı.‘Görüşme için karşılıklı istek lazım’Putin-Trump görüşmesi için hiçbir önkoşula gerek olmadığını kaydeden Peskov, “Gerekli olan tek şey diyalog kurma ve mevcut sorunları diyalog yoluyla çözme arzusu, karşılıklı istek ve siyasi irade” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Putin görüşmelere açık’Rusya liderinin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle görüşmelere açık olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatan Peskov, “Karşılıklı olarak görüşme isteğinin olduğundan hareket ediyoruz. Ancak muhtemelen bazı hareketler Bay Trump Oval Ofis'e girdikten sonra olur” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tum-dunya-bunu-bekliyordu-trump-putin-ile-goruseceklerini-duyurdu-1092520112.html

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir putin