https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-somut-plan-yok-1092536868.html
Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesiyle ilgili somut plan yok
Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesiyle ilgili somut plan yok
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, müstakbel ABD Başkanı Trump’ın Rusya lideri Putin’le diyalog kurma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ancak henüz somut... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T13:10+0300
2025-01-10T13:10+0300
2025-01-10T13:47+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donald Trump’ın bugünkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiği ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Sayın Trump'ın da sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu beyan ettiğini görüyoruz, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Henüz somut bir şey yok” ifadesini kullandı.‘Görüşme için karşılıklı istek lazım’Putin-Trump görüşmesi için hiçbir önkoşula gerek olmadığını kaydeden Peskov, “Gerekli olan tek şey diyalog kurma ve mevcut sorunları diyalog yoluyla çözme arzusu, karşılıklı istek ve siyasi irade” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Putin görüşmelere açık’Rusya liderinin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle görüşmelere açık olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatan Peskov, “Karşılıklı olarak görüşme isteğinin olduğundan hareket ediyoruz. Ancak muhtemelen bazı hareketler Bay Trump Oval Ofis'e girdikten sonra olur” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tum-dunya-bunu-bekliyordu-trump-putin-ile-goruseceklerini-duyurdu-1092520112.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, donald trump, vladimir putin
Kremlin: Henüz Putin-Trump görüşmesiyle ilgili somut plan yok
13:10 10.01.2025 (güncellendi: 13:47 10.01.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, müstakbel ABD Başkanı Trump’ın Rusya lideri Putin’le diyalog kurma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ancak henüz somut bir görüşme planının olmadığını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donald Trump’ın bugünkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiği ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Sayın Trump'ın da sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu beyan ettiğini görüyoruz, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Henüz somut bir şey yok” ifadesini kullandı.
‘Görüşme için karşılıklı istek lazım’
Putin-Trump görüşmesi için hiçbir önkoşula gerek olmadığını kaydeden Peskov, “Gerekli olan tek şey diyalog kurma ve mevcut sorunları diyalog yoluyla çözme arzusu, karşılıklı istek ve siyasi irade” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya'nın müzakere duruşu herkes tarafından iyi biliniyor. Ukrayna konusundaki ihtilafla ilgili duruşumuz tutarlı ve çok net ve Devlet Başkanı tarafından defalarca dile getirildi. Sahadaki gerçekler göz önünde bulundurularak herkes tarafından da iyi anlaşılmalı. Bu husus, Başkan tarafından Temmuz ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı üst düzey personeline yaptığı bir konuşmada yoğun bir şekilde dile getirildi. İşte bu nedenle burada tam bir tutarlılık söz konusu.
Rusya liderinin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle görüşmelere açık olduğunu defalarca dile getirdiğini anımsatan Peskov, “Karşılıklı olarak görüşme isteğinin olduğundan hareket ediyoruz. Ancak muhtemelen bazı hareketler Bay Trump Oval Ofis'e girdikten sonra olur” dedi.