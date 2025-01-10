Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın, ekranlara dönüyor: 'Ayağa kalkmasını da bileceğiz'

"43 yaşındayım, yaşadığım en büyük sınavdı herhalde. Annem ve ailemle beraber çok zor bir süreçti ama yaşanması gerekiyormuş. Buradan ayağa kalkmasını bileceğiz. 'Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm. Kinci bir insan değilim ama gömdüm mü bitiyor benim için. Allah beni savaşmak için yaratmış değiştiremiyorum kaderimi."