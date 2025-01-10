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Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın, ekranlara dönüyor: 'Ayağa kalkmasını da bileceğiz'
Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın, ekranlara dönüyor: 'Ayağa kalkmasını da bileceğiz'
Sputnik Türkiye
Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, ekranlara döneceğini açıkladı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:50+0300
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yaşam
serhat akın
fenerbahçe
silahlı saldırı
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Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırıdan 3.5 ay sonra ekranlara dönme kararı verdiğini açıkladı. Akın, açıklamasında, ''Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm" ifadelerini kullandı. Allah beri savaşmak için yaratmış Uğradığı silahlı saldırıdan sonra ekranlara dönme kararı aldığını söyleyen Serhat Akın tanıtım videosunda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/serhat-akin-saldirisiyla-ilgili-fezlekede-talimatin-yurt-disindan-geldigine-dikkat-cekildi-20-yila-1089070333.html
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serhat akın, serhat akın ekranlara dönecek mi, serhat akın yorumculuğa dönecek mi
serhat akın, serhat akın ekranlara dönecek mi, serhat akın yorumculuğa dönecek mi

Silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın, ekranlara dönüyor: 'Ayağa kalkmasını da bileceğiz'

14:50 10.01.2025
© İHA / İHA-AW295930 Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu
 Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© İHA / İHA-AW295930
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Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, ekranlara döneceğini açıkladı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırıdan 3.5 ay sonra ekranlara dönme kararı verdiğini açıkladı. Akın, açıklamasında, ''Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm" ifadelerini kullandı.

Allah beri savaşmak için yaratmış

Uğradığı silahlı saldırıdan sonra ekranlara dönme kararı aldığını söyleyen Serhat Akın tanıtım videosunda şu ifadeleri kullandı:
"43 yaşındayım, yaşadığım en büyük sınavdı herhalde. Annem ve ailemle beraber çok zor bir süreçti ama yaşanması gerekiyormuş. Buradan ayağa kalkmasını bileceğiz. 'Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm. Kinci bir insan değilim ama gömdüm mü bitiyor benim için. Allah beni savaşmak için yaratmış değiştiremiyorum kaderimi."

Ne olmuştu?

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili fezleke tamamlanmıştı. Yedi kişi hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.

Serhat Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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Serhat Akın saldırısıyla ilgili fezlekede talimatın yurt dışından geldiğine dikkat çekildi: 20 yıla kadar hapis istendi
10 Ekim 2024, 19:02
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