https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/serhat-akin-saldirisiyla-ilgili-fezlekede-talimatin-yurt-disindan-geldigine-dikkat-cekildi-20-yila-1089070333.html

Serhat Akın saldırısıyla ilgili fezlekede talimatın yurt dışından geldiğine dikkat çekildi: 20 yıla kadar hapis istendi

Serhat Akın saldırısıyla ilgili fezlekede talimatın yurt dışından geldiğine dikkat çekildi: 20 yıla kadar hapis istendi

Sputnik Türkiye

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili fezleke tamamlandı. Yedi kişi hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T19:02+0300

2024-10-10T19:02+0300

2024-10-10T19:02+0300

yaşam

serhat akın

fezleke

silahlı saldırı

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı.Talimat yurt dışından geldiYurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsAkın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, şüphelilerin olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer aldı.Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, bu yıl Kumburgaz'da işlenen bir başka "kasten öldürme" suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli H.Ş'nin, O.D, O.M ve E.Ü'ye talimat vererek suçu azmettirdiği anlatılan fezlekede, O.D'nin E.Ü'den aldığı tabancayla müştekiye ateş etmesinden sonra O.M'nin motosikletle olay yerine gelerek O.D'nin kaçmasını sağladığı aktarıldı.Fezlekede, E.Ü'nün saldırıdan önce şüpheliler O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İ.T'nin kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, M.A'nın eylemin gizliliğini sağlamak için O.D'nin saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Y.G'nin ise olayın azmettiricisi olan H.Ş'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler O.D. ve O.M'ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulandı.Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülüyor.Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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serhat akın, fezleke, silahlı saldırı