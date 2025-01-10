https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sicaklik-nerede-rus-turist-orada-ruslarin-yeni-yilda-en-cok-tercih-ettigi-tatil-rotalari-belli-oldu-1092527009.html

Sıcaklık nerede Rus turist orada: Rusların yeni yılda en çok tercih ettiği tatil rotaları belli oldu

Sıcaklık nerede Rus turist orada: Rusların yeni yılda en çok tercih ettiği tatil rotaları belli oldu

Sputnik Türkiye

Ruslar 8 günlük yılbaşı tatilinde yeni yılda sıcak iklime sahip olan Mısır'ı seçti. Mısır'ı BAE, Tayland ve Türkiye takip etti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T10:12+0300

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dünya

türkiye

mısır

tayland

birleşik arap emirlikleri (bae)

federal meclis (rusya)

turist

rus turist

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Rus turistlerin yeni yıl tatilinde en çok tercih ettiği destinasyon Mısır oldu. Yapılan araştırmaya göre, yeni yılın ilk günü başlayan ve tam olarak 8 gün süren tatilde Rusya’dan yurtdışına seyahat eden turistlerin neredeyse üçte biri tatilini Mısır’da geçirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ise ikinci sırayı paylaştı. Araştırmaya göre, bu yıl yeni yıl için paket tur satın alan Rus turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22 artış gösterdi. Mısır, üst üste ikinci kez Rusların yılbaşı tatilinde en çok tercih ettiği ülke oldu. Bu yıl turistlerin yüzde 32’si tatilini Mısır’da geçirirken, geçen yıl bu oran yüzde 24’tü. Ayrıca Mısır tatilleri için yapılan harcamalar da artarak tatil için harcanan para 250 bin rubleye yükseldi.Geçen yıl bu ortalama 212 bin ruble idi. İkinci sırayı yüzde 16’şar oranla BAE ve Rusya paylaştı. BAE’ye yapılan turların ortalama fiyatı 265 bin rubleden 290 bin rubleye çıkarken, Rusya içi tatillerin maliyeti 86 bin rubleden 98 bin rubleye yükseldi.Üçüncü sırada Tayland yer aldı. Tatilcilerin yüzde 14’ü Tayland’ı tercih etti. Tayland tatilinin ortalama maliyeti ise 312 bin rubleden 358 bin rubleye çıktı. İlk beşi tamamlayan ülke ise yüzde 8 oranla Türkiye oldu. Türkiye’ye yapılan seyahatlerde ortalama harcama geçen yıl 170 bin ruble iken bu yıl 232 bin rubleye ulaştı.

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türkiye, mısır, tayland, birleşik arap emirlikleri (bae), federal meclis (rusya), turist, rus turist, yerli turist, yabancı turist, arap turist