Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:06
84 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/serenay-sarikaya-ve-ayse-barim-hakkindaki-iddialarin-merkezinde-hedef-oldum-aciklamasi-geldi-1092531955.html
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Serenay Sarıkaya ve bağlı olduğu menajerlik ajansının kurucu ortağı Ayşe Barım hakkındaki çarpıcı iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Barım, iddialarla... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:57+0300
2025-01-10T11:58+0300
yaşam
serenay sarıkaya
ayşe barım
menajer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1a/1053132724_2:0:1200:674_1920x0_80_0_0_a210bc463d4f4b6687c184a9c5a84e27.jpg
TV100 yazarı Fuat Uğur, 26 Eylül tarihli yazısında bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Uğur, bu olayın bir kadın oyuncuyla "göstermelik ilişki" yaratmak için yapıldığını da ileri sürdü.Haberde adı geçen menajerin, Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu sosyal medyada hızla yayılan iddialar arasında yer aldı.'Ben hedef oldum'Hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunan Ayşe Barım, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Barım, bir oyunun çıkışında gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:“Ben hedef oldum. Adli sürece gideceğiz. Şu an konuşacak pek bir şey yok. Sektördeki bazı şirketlere yönelik bir soruşturma açıldı ve bunlardan biri benim şirketim. Hukuk çerçevesinde gereken cevabı vereceğiz. Bundan sonra süreci yakından takip edeceğiz.”Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım’ı hedef alan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayşe Barım, kendisi ve şirketiyle ilgili çıkan iddialara karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti. Menajerlik ajansı ID İletişim’in de sürecin takipçisi olacağı ve sektör içerisindeki söylentilere yanıt vereceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/soguk-hava-kar-yagisiyla-geliyor-meteorolojinin-ardindan-akomdan-istanbul-icin-uyari-kuvvetli-1092528499.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1a/1053132724_190:0:1089:674_1920x0_80_0_0_346798ee0c9f28f12b4dca3b2169dd91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serenay sarıkaya, ayşe barım, menajer
serenay sarıkaya, ayşe barım, menajer

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi

11:57 10.01.2025 (güncellendi: 11:58 10.01.2025)
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
Abone ol
Serenay Sarıkaya ve bağlı olduğu menajerlik ajansının kurucu ortağı Ayşe Barım hakkındaki çarpıcı iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Barım, iddialarla ilgili "Hedef oldum. Adli sürece gideceğiz" açıklamasında bulundu.
TV100 yazarı Fuat Uğur, 26 Eylül tarihli yazısında bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Uğur, bu olayın bir kadın oyuncuyla "göstermelik ilişki" yaratmak için yapıldığını da ileri sürdü.
Haberde adı geçen menajerin, Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu sosyal medyada hızla yayılan iddialar arasında yer aldı.

'Ben hedef oldum'

Hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunan Ayşe Barım, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Barım, bir oyunun çıkışında gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
“Ben hedef oldum. Adli sürece gideceğiz. Şu an konuşacak pek bir şey yok. Sektördeki bazı şirketlere yönelik bir soruşturma açıldı ve bunlardan biri benim şirketim. Hukuk çerçevesinde gereken cevabı vereceğiz. Bundan sonra süreci yakından takip edeceğiz.”
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım’ı hedef alan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayşe Barım, kendisi ve şirketiyle ilgili çıkan iddialara karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti. Menajerlik ajansı ID İletişim’in de sürecin takipçisi olacağı ve sektör içerisindeki söylentilere yanıt vereceği ifade edildi.
Kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
TÜRKİYE
Soğuk hava kar yağışıyla geliyor: Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul için uyarı, 'kuvvetli olacak'
11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала