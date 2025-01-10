https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/serenay-sarikaya-ve-ayse-barim-hakkindaki-iddialarin-merkezinde-hedef-oldum-aciklamasi-geldi-1092531955.html
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Serenay Sarıkaya ve bağlı olduğu menajerlik ajansının kurucu ortağı Ayşe Barım hakkındaki çarpıcı iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Barım, iddialarla... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:57+0300
2025-01-10T11:57+0300
2025-01-10T11:58+0300
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serenay sarıkaya
ayşe barım
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TV100 yazarı Fuat Uğur, 26 Eylül tarihli yazısında bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Uğur, bu olayın bir kadın oyuncuyla "göstermelik ilişki" yaratmak için yapıldığını da ileri sürdü.Haberde adı geçen menajerin, Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu sosyal medyada hızla yayılan iddialar arasında yer aldı.'Ben hedef oldum'Hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunan Ayşe Barım, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Barım, bir oyunun çıkışında gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:“Ben hedef oldum. Adli sürece gideceğiz. Şu an konuşacak pek bir şey yok. Sektördeki bazı şirketlere yönelik bir soruşturma açıldı ve bunlardan biri benim şirketim. Hukuk çerçevesinde gereken cevabı vereceğiz. Bundan sonra süreci yakından takip edeceğiz.”Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım’ı hedef alan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayşe Barım, kendisi ve şirketiyle ilgili çıkan iddialara karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti. Menajerlik ajansı ID İletişim’in de sürecin takipçisi olacağı ve sektör içerisindeki söylentilere yanıt vereceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/soguk-hava-kar-yagisiyla-geliyor-meteorolojinin-ardindan-akomdan-istanbul-icin-uyari-kuvvetli-1092528499.html
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serenay sarıkaya, ayşe barım, menajer
serenay sarıkaya, ayşe barım, menajer
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım iddiaların merkezinde: 'Hedef oldum' açıklaması geldi
11:57 10.01.2025 (güncellendi: 11:58 10.01.2025)
Serenay Sarıkaya ve bağlı olduğu menajerlik ajansının kurucu ortağı Ayşe Barım hakkındaki çarpıcı iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu. Barım, iddialarla ilgili "Hedef oldum. Adli sürece gideceğiz" açıklamasında bulundu.
TV100 yazarı Fuat Uğur, 26 Eylül tarihli yazısında bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı" iddiasını gündeme getirdi. Uğur, bu olayın bir kadın oyuncuyla "göstermelik ilişki" yaratmak için yapıldığını da ileri sürdü.
Haberde adı geçen menajerin, Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, kadın oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu sosyal medyada hızla yayılan iddialar arasında yer aldı.
Hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunan Ayşe Barım, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Barım, bir oyunun çıkışında gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
“Ben hedef oldum. Adli sürece gideceğiz. Şu an konuşacak pek bir şey yok. Sektördeki bazı şirketlere yönelik bir soruşturma açıldı ve bunlardan biri benim şirketim. Hukuk çerçevesinde gereken cevabı vereceğiz. Bundan sonra süreci yakından takip edeceğiz.”
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım’ı hedef alan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayşe Barım, kendisi ve şirketiyle ilgili çıkan iddialara karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti. Menajerlik ajansı ID İletişim’in de sürecin takipçisi olacağı ve sektör içerisindeki söylentilere yanıt vereceği ifade edildi.