https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kanada-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-tahsis-etti--1092517974.html
Kanada Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi tahsis etti
Kanada Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi tahsis etti
Sputnik Türkiye
Kanada, Ukrayna'ya 305.7 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi tahsis edeceğini duyurdu. Tahsis edilen miktarın büyük kısmının Çek Cumhuriyeti'nin... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T00:41+0300
2025-01-10T00:41+0300
2025-01-10T00:41+0300
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Kanada, Ukrayna'ya 440 milyon Kanada doları (yaklaşık 305.7 milyon ABD doları) değerinde yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti. Kanada hükümetinin yaptığı açıklamada, bu yardımın Ukrayna'nın savunmasına yönelik temas grubunun 25. toplantısında Savunma Bakanı Bill Blair tarafından duyurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, tahsis edilen miktarın yaklaşık 139 milyon doları, Çek Cumhuriyeti'nin Kiev'e büyük kalibreli mühimmat tedarik etme ve sağlama girişimine yönlendirileceği belirtildi. Ayrıca, yaklaşık 35 milyon dolarının ise Ottawa'nın kendi askeri-endüstriyel sanayisinden çeşitli kalibrelerde mühimmat alımına aktarılacağı kaydedildi.Bunun yanı sıra, 69.5 milyon dolar, Ukrayna topraklarında askeri insansız hava aracı üretimi için ayrılırken, kış teçhizatı ve yüksek çözünürlüklü kameraların üretimi için de fon sağlanacak. Son yardım paketiyle birlikte, Kanada'nın Ukrayna'ya askeri destek için ayırdığı toplam fon miktarı 3.13 milyar dolara ulaştı. Moskova, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah akışının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz etkiler yarattığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/abd-savunma-bakani-austin-silahlar-tek-basina-ukraynanin-gidisati-degistirmesine-yardimci-olmayacak-1092514983.html
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kanada, ukrayna, askeri yardım, bill blair, kiev, ottawa
kanada, ukrayna, askeri yardım, bill blair, kiev, ottawa
Kanada Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi tahsis etti
Kanada, Ukrayna'ya 305.7 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi tahsis edeceğini duyurdu. Tahsis edilen miktarın büyük kısmının Çek Cumhuriyeti'nin Kiev'e büyük kalibreli mühimmat tedarik etme ve sağlama girişimine yönlendirileceği belirtildi.
Kanada, Ukrayna'ya 440 milyon Kanada doları (yaklaşık 305.7 milyon ABD doları) değerinde yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti. Kanada hükümetinin yaptığı açıklamada, bu yardımın Ukrayna'nın savunmasına yönelik temas grubunun 25. toplantısında Savunma Bakanı Bill Blair tarafından duyurulduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, tahsis edilen miktarın yaklaşık 139 milyon doları, Çek Cumhuriyeti'nin Kiev'e büyük kalibreli mühimmat tedarik etme ve sağlama girişimine yönlendirileceği belirtildi. Ayrıca, yaklaşık 35 milyon dolarının ise Ottawa'nın kendi askeri-endüstriyel sanayisinden çeşitli kalibrelerde mühimmat alımına aktarılacağı kaydedildi.
Bunun yanı sıra, 69.5 milyon dolar, Ukrayna topraklarında askeri insansız hava aracı üretimi için ayrılırken, kış teçhizatı ve yüksek çözünürlüklü kameraların üretimi için de fon sağlanacak.
Son yardım paketiyle birlikte, Kanada'nın Ukrayna'ya askeri destek için ayırdığı toplam fon miktarı 3.13 milyar dolara ulaştı.
Moskova, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah akışının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz etkiler yarattığını ifade etmişti.