https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/samdaki-emevi-camisinde-cuma-namazi-izdihaminda-3-kisi-oldu-1092543356.html
Şam'daki Emevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrası izdiham yaşandı: 3 kişi öldü
Şam'daki Emevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrası izdiham yaşandı: 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Olay, Cuma Namazı sonrası... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:18+0300
2025-01-10T15:18+0300
2025-01-10T15:19+0300
dünya
suriye
şam
izdiham
emevi camii
cuma namazı
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı. Görüntülere, izdihamdan etkilenenlerin çevredekiler tarafından taşındığı yansırken izdihama neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nijeryadaki-panayirda-izdiham-onlarca-cocuk-hayatini-kaybetti-1091737714.html
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suriye, şam, izdiham, emevi camii, cuma namazı
suriye, şam, izdiham, emevi camii, cuma namazı
Şam'daki Emevi Camisi'nde Cuma Namazı sonrası izdiham yaşandı: 3 kişi öldü
15:18 10.01.2025 (güncellendi: 15:19 10.01.2025)
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Olay, Cuma Namazı sonrası meydana geldiği belirtildi.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı. Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı. Görüntülere, izdihamdan etkilenenlerin çevredekiler tarafından taşındığı yansırken izdihama neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.