https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/nijeryadaki-panayirda-izdiham-onlarca-cocuk-hayatini-kaybetti-1091737714.html
Nijerya'daki panayırda izdiham: Onlarca çocuk hayatını kaybetti
Nijerya'daki panayırda izdiham: Onlarca çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Oyo eyaletinde çocuklara düzenlenen bir panayırda nakit para dağıtılacağı duyurulunca meydana gelen izdiham'da onlarca çocuğun yaşamını yitirdiği... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T11:02+0300
2024-12-19T11:02+0300
2024-12-19T11:02+0300
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Oyo eyaltinin Ibandan kentinde kurulan çocuk panayırında organizatörler, dün sabah 5 bin çocuğa nakit para dağıtılacağını duyurdu. Panayıra akın eden çoğunluğu çocuk binlerce kişi, kısa sürede bir izdihamı tetikledi. Oluşan kaosta onlarca çocuğun hayatını kaybettiği açıklanırken yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Oyo Eyalet Valisi Seyi Makinde, olayla ilgili "Bugün erken saatlerde, aileler için düzenlenen bir etkinliğin mekanı olan İslam Lisesi Basorun'da bir olay meydana geldi. Ne yazık ki, mekanda yaşanan izdiham çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya yol açtı" açıklamasını yaptı. İzdihamla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Makinde, organizatörlerin gözaltına alındığını ifade etti. yetkililer, ölü sayısı hakkında henüz açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/futbol-macinda-izdiham-en-az-56-kisi-hayatini-kaybetti-1091082776.html
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afrika, nijerya, oyo eyaleti, ibandan kenti, izdiham, karnaval
afrika, nijerya, oyo eyaleti, ibandan kenti, izdiham, karnaval
Nijerya'daki panayırda izdiham: Onlarca çocuk hayatını kaybetti
Nijerya'nın Oyo eyaletinde çocuklara düzenlenen bir panayırda nakit para dağıtılacağı duyurulunca meydana gelen izdiham'da onlarca çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, "Olayla ilgili soruşturma sürerken, izdihama yol açan olayın baş organizatörleri gözaltına alındı" dedi.
Oyo eyaltinin Ibandan kentinde kurulan çocuk panayırında organizatörler, dün sabah 5 bin çocuğa nakit para dağıtılacağını duyurdu. Panayıra akın eden çoğunluğu çocuk binlerce kişi, kısa sürede bir izdihamı tetikledi. Oluşan kaosta onlarca çocuğun hayatını kaybettiği açıklanırken yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Oyo Eyalet Valisi Seyi Makinde, olayla ilgili "Bugün erken saatlerde, aileler için düzenlenen bir etkinliğin mekanı olan İslam Lisesi Basorun'da bir olay meydana geldi. Ne yazık ki, mekanda yaşanan izdiham çok sayıda can kaybına ve yaralanmaya yol açtı" açıklamasını yaptı. İzdihamla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Makinde, organizatörlerin gözaltına alındığını ifade etti. yetkililer, ölü sayısı hakkında henüz açıklama yapmadı.