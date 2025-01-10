https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-koy-ukrayna-isgalinden-kurtarildi--1092538317.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 13 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T14:10+0300

2025-01-10T14:10+0300

2025-01-10T14:18+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

özel askeri harekat

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donbass

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 4-10 Ocak haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 28 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı, silah ve mühimmat depoları, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri ve Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Ukrayna silahlı oluşumlarını bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kurahovo kenti dahil 3 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 13 bin 461 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, Alman yapımı Leopard’lar dahil 46 tank ve aralarında Batı yapımı olanlar 210 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 8 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 41 adet HIMARS füzesi, 5 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 689 uçak tipi insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/polonya-savunma-bakani-ukraynadaki-durum-nato-ulkelerini-uzuyor-1092532853.html

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