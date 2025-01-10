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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-3-koy-ukrayna-isgalinden-kurtarildi--1092538317.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 13 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:10+0300
2025-01-10T14:18+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
donbass
rusya hava uzay kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 4-10 Ocak haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 28 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı, silah ve mühimmat depoları, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri ve Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Ukrayna silahlı oluşumlarını bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kurahovo kenti dahil 3 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 13 bin 461 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, Alman yapımı Leopard’lar dahil 46 tank ve aralarında Batı yapımı olanlar 210 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü.Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 8 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 41 adet HIMARS füzesi, 5 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 689 uçak tipi insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/polonya-savunma-bakani-ukraynadaki-durum-nato-ulkelerini-uzuyor-1092532853.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, rusya hava uzay kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), leopard, mig-29, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, rusya hava uzay kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), leopard, mig-29, ukrayna ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 3 köy Ukrayna işgalinden kurtarıldı

14:10 10.01.2025 (güncellendi: 14:18 10.01.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 13 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 4-10 Ocak haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 28 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı, silah ve mühimmat depoları, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri ve Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Ukrayna silahlı oluşumlarını bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kurahovo kenti dahil 3 yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardı.
Tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 13 bin 461 Ukrayna asker etkisiz hale getirildi, Alman yapımı Leopard’lar dahil 46 tank ve aralarında Batı yapımı olanlar 210 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada Ukrayna’ya ait 8 adet ABD yapımı ATACMS taktik füzesi, 41 adet HIMARS füzesi, 5 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası ve 689 uçak tipi insansız hava aracını engelledi.
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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