https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/polonya-savunma-bakani-ukraynadaki-durum-nato-ulkelerini-uzuyor-1092532853.html

Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki durum NATO ülkelerini üzüyor

Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki durum NATO ülkelerini üzüyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki durumun, Ramstein’da toplanan NATO savunma bakanlarını üzdüğünü belirten Kosiniak-Kamysz, Ukraynalıların savaştan bıktığını kaydetti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, RMF FM radyosuna açıklamasında, dün Almanya’nın Ramstein kentinde düzenlenen ve Ukrayna'ya askeri yardım konusunun ele alındığı toplantıyı değerlendirdi.Kosiniak-Kamysz, “Moraller iyi değil. Bu, her şeyden önce Ukrayna'daki zor durumdan kaynaklanıyor. Dün Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy, Savunma Bakanı (Rustem) Umerov da oradaydı” ifadesini kullandı.“Cephe hattındaki durum çok zor” diyen Polonyalı Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Ramstein'da, 9 Ocak Perşembe günü, NATO ülkelerinin savunma bakanları, NATO Genel Sekreteri ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında Kosiniak-Kamysz, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için bir barış planı olmadığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ukrayna-ordusu-abd-yapimi-himars-roketleriyle-supermarkete-saldirdi-1092529257.html

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polonya, ukrayna, nato, avrupa, wladyslaw kosiniak-kamysz, almanya