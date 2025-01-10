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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/polonya-savunma-bakani-ukraynadaki-durum-nato-ulkelerini-uzuyor-1092532853.html
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki durum NATO ülkelerini üzüyor
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki durum NATO ülkelerini üzüyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki durumun, Ramstein’da toplanan NATO savunma bakanlarını üzdüğünü belirten Kosiniak-Kamysz, Ukraynalıların savaştan bıktığını kaydetti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T12:02+0300
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Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, RMF FM radyosuna açıklamasında, dün Almanya’nın Ramstein kentinde düzenlenen ve Ukrayna'ya askeri yardım konusunun ele alındığı toplantıyı değerlendirdi.Kosiniak-Kamysz, “Moraller iyi değil. Bu, her şeyden önce Ukrayna'daki zor durumdan kaynaklanıyor. Dün Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy, Savunma Bakanı (Rustem) Umerov da oradaydı” ifadesini kullandı.“Cephe hattındaki durum çok zor” diyen Polonyalı Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Ramstein'da, 9 Ocak Perşembe günü, NATO ülkelerinin savunma bakanları, NATO Genel Sekreteri ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında Kosiniak-Kamysz, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için bir barış planı olmadığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ukrayna-ordusu-abd-yapimi-himars-roketleriyle-supermarkete-saldirdi-1092529257.html
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polonya, ukrayna, nato, avrupa, wladyslaw kosiniak-kamysz, almanya
polonya, ukrayna, nato, avrupa, wladyslaw kosiniak-kamysz, almanya

Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki durum NATO ülkelerini üzüyor

12:02 10.01.2025 (güncellendi: 12:29 10.01.2025)
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya Savunma Bakanı Kosiniak
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Ukrayna'daki durumun, Ramstein’da toplanan NATO savunma bakanlarını üzdüğünü belirten Kosiniak-Kamysz, Ukraynalıların savaştan bıktığını kaydetti.
Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, RMF FM radyosuna açıklamasında, dün Almanya’nın Ramstein kentinde düzenlenen ve Ukrayna'ya askeri yardım konusunun ele alındığı toplantıyı değerlendirdi.
Kosiniak-Kamysz, “Moraller iyi değil. Bu, her şeyden önce Ukrayna'daki zor durumdan kaynaklanıyor. Dün Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy, Savunma Bakanı (Rustem) Umerov da oradaydı” ifadesini kullandı.
“Cephe hattındaki durum çok zor” diyen Polonyalı Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna'daki savaşın yarattığı yorgunluk muazzam boyutlarda. İnsanlar bıkmış durumda.
Ramstein'da, 9 Ocak Perşembe günü, NATO ülkelerinin savunma bakanları, NATO Genel Sekreteri ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrasında Kosiniak-Kamysz, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için bir barış planı olmadığını dile getirdi.
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