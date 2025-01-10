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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-bolgelerinde-gece-40-ukrayna-ihasi-engellendi-1092522616.html
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:44+0300
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 40 insansız hava aracını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 16’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Azak Denizi’nde 10, Kursk Bölgesi’nde 4, Voronej Bölgesi’nde 4, Bryansk Bölgesi’nde 3, Krasnodar Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA vuruldu.Bölge valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydederken bazı yerlerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/trumpin-goz-diktigi-gronland-abd-nukleer-fuze-tasiyabilen-f-35-icin-altyapi-olusturuyor-1092521714.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, azak denizi, rostov bölgesi, kursk, voronej, bryansk, krasnodar, belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, azak denizi, rostov bölgesi, kursk, voronej, bryansk, krasnodar, belgorod

Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:44 10.01.2025 (güncellendi: 07:48 10.01.2025)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Kiev rejimi, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 40 insansız hava aracını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 16’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Azak Denizi’nde 10, Kursk Bölgesi’nde 4, Voronej Bölgesi’nde 4, Bryansk Bölgesi’nde 3, Krasnodar Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA vuruldu.
Bölge valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydederken bazı yerlerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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