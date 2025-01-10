https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-bolgelerinde-gece-40-ukrayna-ihasi-engellendi-1092522616.html

Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T07:44+0300

2025-01-10T07:44+0300

2025-01-10T07:48+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 40 insansız hava aracını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 16’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Azak Denizi’nde 10, Kursk Bölgesi’nde 4, Voronej Bölgesi’nde 4, Bryansk Bölgesi’nde 3, Krasnodar Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA vuruldu.Bölge valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydederken bazı yerlerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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