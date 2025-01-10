https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/rusya-bolgelerinde-gece-40-ukrayna-ihasi-engellendi-1092522616.html
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:44+0300
2025-01-10T07:44+0300
2025-01-10T07:48+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 40 insansız hava aracını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin 16’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Azak Denizi’nde 10, Kursk Bölgesi’nde 4, Voronej Bölgesi’nde 4, Bryansk Bölgesi’nde 3, Krasnodar Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA vuruldu.Bölge valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydederken bazı yerlerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/trumpin-goz-diktigi-gronland-abd-nukleer-fuze-tasiyabilen-f-35-icin-altyapi-olusturuyor-1092521714.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, azak denizi, rostov bölgesi, kursk, voronej, bryansk, krasnodar, belgorod
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:44 10.01.2025 (güncellendi: 07:48 10.01.2025)
Kiev rejimi, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin yedi bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 40 insansız hava aracını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin 16’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Azak Denizi’nde 10, Kursk Bölgesi’nde 4, Voronej Bölgesi’nde 4, Bryansk Bölgesi’nde 3, Krasnodar Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde 1 İHA vuruldu.
Bölge valileri, saldırılardan kimsenin etkilenmediğini kaydederken bazı yerlerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.